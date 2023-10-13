Флаг-футбол, лакросс и сквош: как выглядят новые олимпийские виды спорта

Программа летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе удивит зрителей новинками.

Международный олимпийский комитет продолжает популяризировать локальные виды спорта и объявил о пяти новых дисциплинах, которые дебютируют на Олимпиаде в 2028 году. Имя стали флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. По словам президента МОК Томаса Баха, они являются важной частью американского спорта и заслужили свое место в олимпийском движении:

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты».

Что же они из себя представляют?

Флаг-ф утбол

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Этот вид спорта берет свои корни в американском футболе, но заметно отличается от него правилами. Целью является не остановить игрока с мячом с помощью силового контакта, а «обесфлажить» оппонента, то есть сорвать с него флаг или специальную ленточку.

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Флаг-футбол до сих пор не имеет собственной федерации и четких правил, поэтому количество игроков в командах может варьироваться от 4 до 9, команды могут быть разнополыми, а размер поля устанавливается на месте.

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Этот вид спорта представлен в каждом американском штате, но также в него играют в Европе и Азии. И даже в России. Правда, здесь он носит очень локальный характер — в основном представлен в Москве, а перерыв между турнирами легко может составить несколько лет.

Крикет

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Крикет — это вид спорта, в котором участвуют две команды по 11 игроков каждая. Игроки используют биты и мячи для того, чтобы отбивать мяч через калитку. Калитка — это два столбика, между которыми натянута веревка. Команда, которая набирает больше очков, становится победителем.

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Крикет является одним из самых популярных видов в некоторых странах. Он имеет богатую историю и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Крикет также является символом национальной гордости для многих стран, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка.

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Недавно крикет был включен в программу Олимпийских игр, что вызвало большой интерес у зрителей и спортсменов. Многие считают, что крикет станет одним из самых зрелищных видов спорта на Олимпиаде, а также поможет привлечь больше внимания к этому виду спорта в целом.

Лакросс

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В лакросс играют две команды по 10 человек каждая. Цель игры — забросить мяч в ворота противника, используя специальную клюшку с ловушкой. Этот вид спорта напоминает смесь хоккея и гандбола — есть защитная экипировка, но спортсмены передвигаются бегом и проводят как быстрые, так и позиционные атаки с резкими бросками.

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Лакросс является одним из старейших видов спорта в Канаде и США и имеет глубокие культурные корни.

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Интересным фактом об этой игре является то, что она была включена в программу Олимпийских игр в 1904 году, став первым командным видом спорта на Олимпиаде. Однако после этого лакросс был исключен из программы и только в 2016 году снова вернулся на Игры. Это решение вызвало много споров, но многие считают, что лакросс заслуживает своего места на Олимпиаде.

Сквош

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Сквош — это динамичная и захватывающая игра, в которой участвуют два игрока. Они играют на специальном корте, используя ракетки и мячи. Цель игры — набрать больше очков, чем ваш соперник. Матч состоит из нескольких геймов, и игрок, который выигрывает два гейма, становится победителем.

Фото Global Look Press

Включение сквоша в Олимпийские игры стало большим событием для всех любителей этого вида спорта. Это показало, что сквош является важной частью мировой спортивной культуры и что он заслуживает места среди других олимпийских видов спорта.

Фото Global Look Press

Однако включение сквоша вызвало некоторые споры среди спортсменов и спортивных экспертов. Некоторые считают, что сквош не является достаточно популярным видом спорта, чтобы быть включенным в Олимпийские игры. Другие же считают, что сквош заслуживает своего места, так как он является уникальным и интересным видом спорта.

Бейсбол/Софтбол

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Бейсбол и софтбол — виды спорта, которые имеют много общего. В каждой команде есть девять игроков, включая питчера, кетчера и аутфилдеров. Игроки должны отбивать мяч и пробегать по базам, чтобы заработать очки.

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Софтбол является разновидностью бейсбола. Он имеет некоторые отличия в правилах. Например, в софтболе используется более мягкий мяч и меньшие поля.

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Бейсбол является национальным видом спорта в США и Канаде, а софтбол популярен в Европе и Азии. В 1992 году софтбол стал олимпийским видом спорта, а бейсбол дебютировал на Олимпиаде в 2021 году.