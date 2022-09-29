Международные встречи, большие планы. Насыщенный день ОКР на форуме «Россия — спортивная держава»

Олимпийский музей, дискуссии на высшем уровне и новая стратегия ОКР — вот лишь часть мероприятий в расписании четверга.

Если первый день традиционного форума «Россия — спортивная держава» в Кемерово стал для Олимпийского комитета России предисловием перед основной частью, то второй оказался максимально насыщен событиями. Глава ОКР Станислав Поздняков провел на площадке целый день, и казалось, что он порой присутствовал в нескольких местах одновременно.

Президент Олимпийского комитета России успел и обсудить текущее положение дел в российском и международном спорте, и заглянуть в будущее, и даже поработать лопатой. Можно точно сказать, что форум для ОКР прошел не зря.

Станислав Поздняков осматривает макеты объектов. пресс-службы ПСБ

Выставка достижений

Уже утром четырехкратный олимпийский чемпион провел рабочую встречу с коллегами из НОК Сирии во главе с Фарисом Муаллой. Стороны обсудили возможности по совместной подготовке спортсменов двух стран к Играм-2024 в Париже, программы обмена и повышение квалификации тренеров.

— Перед предстоящими летними Играми мы предлагаем партнерам наши многочисленные и обширные возможности в виде тренировочных баз, — сказал Поздняков журналистам. — Второй вопрос — гуманитарная составляющая нашего сотрудничества. У нас очень обширная повестка по обмену тренерами, повышению их квалификации, также будут различные мероприятия по пропаганде олимпийского движения, различные встречи между комиссиями спортсменов.

Еще до этого глава ОКР вместе с коллегами из НОК Беларуси в торжественной обстановке открыл стенд Олимпийского комитета. Который был заметен из любой точки пространства Форума. На стенде были представлены Инновационный центр, официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT, а также проект экспозиции будущего Олимпийского музея и олимпийские факелы.

По ходу дня на стенде также побывали помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин и многие другие известные гости. Чуть позже руководители российского спорта вместе с прославленными атлетами поучаствовали в торжественной высадке деревьев на Аллее олимпийской славы у Ледового дворца «Кузбасс».

Станислав Поздняков. пресс-службы ПСБ

Стратегия и цели

Также на форуме «Россия — спортивная держава», как и обещал несколькими днями ранее глава ОКР, публике представили новую стратегию ОКР, рассчитанную до 2028 года, — это сделал гендиректор организации Владимир Сенглеев. При этом в Олимпийском комитете готовы к сценарию, по которому полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх случится не ранее 2026 года.

— С марта нынешнего года мы изменили нормативно-правовую базу, разработали новую стратегию и программу содействия развитию олимпийских видов спорта, — отметил Поздняков. — Ее концепция сейчас предметно обсуждается с коллегами из спортивных федераций, они являются ее главными бенефициарами. Программа направлена на формирование спортивного резерва в среднесрочной перспективе, ее цель — подготовить новых российских спортсменов в олимпийских видах спорта на мировом конкурентном уровне. Чтобы уже на следующих летних Играх, в 2028 году в Лос-Анджелесе, войти в тройку сильнейших в медальном зачете.

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, в международной работе важную роль играет также развитие отношений с олимпийскими комитетами дружественных стран. В качестве примера он привел взаимодействие с белорусскими коллегами. Важным аспектом развития спорта является и участие России в спортивных проектах в рамках ШОС, БРИКС и других организаций.

О стратегии и текущей обстановке в мире спорта Поздняков много говорил и на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» с участием Левитина, Матыцина, который выступил с приветственным словом, и других видных спортивных функционеров. Она стала одной из самых популярных в деловой программе форума — зал был переполнен.

Игорь Левитин обратил внимание участников на отсутствие в мировом спорте четкого понимания, что такое современное олимпийское движение.

— Олимпийское движение — это весь спорт или только олимпийские виды спорта? Если второе, то почему санкции распространяются на весь российский спорт, на неолимпийские или национальные виды спорта? Хаос, который сейчас творится в мире, отчетливо показал несовершенство структуры управления международным спортом. Думаю, что зарубежные спортивные руководители уже понимают, что санкции больше вредят им, чем России, но не знают, как выйти из этой малоприятной ситуации.

— Как бы ни складывалась обстановка в мире, главным приоритетом олимпийского движения должно быть желание абстрагироваться от политики, — продолжил тему в своем выступлении Поздняков. — Сейчас в мировом спортивном сообществе неспокойно, есть все признаки раскола. Единственная возможность сохранить его в том виде, как задумывал барон де Кубертен и над чем работали все предшественники, — дать международным федерациям проводить соревнования без какого-либо давления со стороны некоторых стран. Мы видим, что количество наших активных оппонентов не достигает и трети от общего числа. В том числе и по недавним мероприятиям МОК — общая тональность совсем не соответствует фону, который формируют западные медиа. Она стала более прагматичной и отвечающей текущему моменту.

Станислав Поздняков учавствует в посадке деревьев. пресс-службы ПСБ

Увидеть Париж

При этом приоритетным и базовым сценарием для ОКР остается участие уже в ближайших летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом Поздняков говорил и на пленарном заседании, ставшем главным событием второго дня форума.

Станислав Поздняков: «На каких условиях россияне будут допущены к Играм, сейчас никто не знает»

Глава ОКР Станислав Поздняков на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» рассказал, что решение о допуске отечественных спортсменов до Олимпийских игр в Париже и квалификации на них зависит от МОК и оргкомитета соревнований.

— Несмотря на масштабность введенных санкций, которые считаю необоснованными и неадекватными, а также крайнюю напряженность международной ситуации, происходят изменения в риторике и подходах со стороны МОК и других спортивных организаций, — считает глава ОКР. -Появились новые аспекты, которые позволяют рассчитывать, что отстранение от стартов будет снято. И в этот момент мы должны быть полностью готовы. Сейчас никто не знает, на каких условиях может быть предложен допуск к Играм, это зависит от МОК и оргкомитета. Положительная тенденция наметилась, хотя мы понимаем, что в любом случае участие в Играх будет сопряжено с большим количеством вопросов, продиктованных санкционной политикой. Но учитывая имеющийся опыт, можно сказать, что при слаженной работе ОКР с коллегами из Минспорта, ФМБА, национальных федераций все задачи будут решены.

По словам Позднякова, после кардинальной перемены повестки в российском и международном спорте ОКР после окончания Игр в Пекине оперативно перестроил работу. И совместно с другими участниками процесса готов находить ответы на все вызовы.

Не могла остаться в стороне и еще одна тема, о которой журналисты спросили четырехкратного олимпийского чемпиона. 19 декабря состоится Олимпийское собрание, на котором выберут новое руководство ОКР. Готов ли Поздняков, возглавляющий организацию с 2018 года и прошедший с ней через непростой для российского спорта период, пойти на новый срок?

— Я буду переизбираться только в том случае, если меня поддержат члены ОКР, общероссийские спортивные организации, — сказал он. — Думаю, что в ближайшее время мы узнаем ответ на этот вопрос. Если я необходим современному российскому олимпийскому движению, с удовольствием это сделаю. По регламенту заявку на выдвижение нужно подать за 15 дней до Олимпийского собрания, то есть дедлайн — 5 декабря.