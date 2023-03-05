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Олимпиада

Сегодня, 07:00

Марафонца подвезли на автомобиле и объявили чемпионом. Громкий олимпийский обман

Валентина Глазко
Корреспондент
Фредерик Лорц.
Фото Global Look Press
Томас Хикс (в центре).
Фото Global Look Press
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Грандиозная и трагикомичная история спортивного жульничества Фреда Лорца на Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе.

В истории Олимпийских игр есть масса громких историй с махинациями. Ведь порой многие так сильно жаждут победы и славы, что готовы ради этого даже на обман и нечестную борьбу. Таким был и американец Фред Лорц.

Олимпиада в Сент-Луисе

Американский городок Сент-Луис в 1904 году принимал Олимпиаду. Многие члены МОК выступили против такой идеи, но после неудачных Игр-1900 в Париже все же согласились. Если изначально планировалось, что соревнования пройдут в Нью-Йорке или Чикаго, то запланированная в городе штата Миссури Всемирная выставка поставила точку в спорах.

Это было историческое событие, ведь впервые в истории Олимпиада прошла не в Европе, а в Америке. В то же время это стало проблемой, потому что пересечь океан смогли менее 60 атлетов. Тогда не было большого количества олимпийских дисциплин, а самой популярной считался марафон. И олимпийский марафон 1904 года действительно вошел в историю, пусть и из-за скандала.

Обманы и мистификации на марафонах Обманы и мистификации на марафонах

Уровень организации в те времена оставлял желать лучшего. В частности, было допущено несколько грубых ошибок, которые значительно усложняли марафонцам прохождение дистанции. Трасса по пыльной дороге пролегала вдоль семи холмов. На пути встречались фермы, за одним атлетом, к примеру, даже бежали местные собаки. И все это в 30-градусную жару. Сейчас такое трудно представить. На середине пути был предусмотрен водопой, тренеры, конечно же, пытались всячески помочь своим подопечным. Но все равно из 32 стартовавших бегунов финишировало менее половины.

Томас Хикс. Фото Global Look Press
Томас Хикс.
Фото Global Look Press

Смесь стрихнина и сырых яиц

Первым добежал до финиша американец Фредерик Лорц. Трибуны овациями чествовали победителя, дочь 26-го президента США Теодора Рузвельта вручила ему заслуженный приз. Вторым пересек финишную черту другой американец Томас Хикс, но лишь через 20 минут.

Лорц улыбался и с удовольствием принимал поздравления. Празднование шло до тех пор, пока не обнаружился подвох. Очевидцы рассказали, что Фред жульничал, использовав автомобильный транспорт.

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На самом деле Лорц пробежал лишь треть дистанции (около 14 километров), продолжить соревнование помешали судороги в ногах. Осложняло ситуацию и обезвоживание. Он был подобран проезжающим на автомобиле местным мужчиной (по другой версии — своим менеджером). Но машина через какое-то время сломалась, поэтому до финиша ему пришлось добираться самому, благо во время езды Лорц отдохнул. Толпа приняла спортсмена-обманщика за победителя. Но вскоре правда открылась.

После разоблачения Лорц поспешил скрыться в толпе. Правда, вскоре выступил с извинениями, назвав свои действия шуткой. Победителем был назван Хикс. Правда, дистанция 42 километра также далась ему тяжело. Ближе к финишу самочувствие спортсмена сильно ухудшилось, потребовалась медицинская помощь. Его тренер поставил укол бегуну. Помимо этого, прямо по ходу прохождения дистанции он пил смесь из стрихнина (крысиный яд) и сырых яиц. Более того запивал это бренди. Сегодня ВАДА наверняка дисквалифицировало бы этого спортсмена. Но именно такие действия и помогли ему спасти жизнь и привели к олимпийскому золоту в марафоне 1904 года. К слову, эти соревнования стали последними для него. Хикс принял решение завершить спортивную карьеру.

Победа в Бостонском марафоне

После громкого скандала Американский союз атлетов принял решение исключить обманщика. Но Лорц не хотел бросать любимое дело, боролся за разрешение выступать. Сперва апелляция была отклонена. Однако Фред добился своего. Уже на следующий год Фред принял участие в Бостонском марафоне — одном из самых популярных и престижных забегов во всем мире. Более того, выиграл забег — дистанцию он пробежал за 2:38.25.

Также на его счету участие в других престижных марафонах. В Чикаго он финишировал четвертым, а также стал вторым в Йонкерском марафоне. Умер Лорц в 29 лет от воспаления легких.

Олимпиада
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