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Сегодня, 17:40

«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Станислав Поздняков.
Фото ОКР
Исполком ОКР во главе со Станиславом Поздняковым.
Фото ОКР
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Исполком Олимпийского комитета России в закрытом режиме обсудил непростой процесс частичного снятия санкций с отечественного спорта.

На 25 мая было анонсировано появление единой позиции для российских спортсменов по поводу политических требований при допуске к международным стартам. Ее предполагалось выработать на заседании исполкома Олимпийского комитета России. Однако в последний момент сообщили, что окончательное решение по данному вопросу откладывается. Тем не менее исполком в закрытом режиме все-таки обменялся мнениями по этой болезненной теме. По итогам совещания глава ОКР Станислав Поздняков в своем телеграм-канале назвал нынешнюю ситуацию «абсолютно неприемлемой».

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— Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев, — отметил Поздняков. — Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо. Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций.

Дискриминационные условия

Пока что категоричных решений, как мы видим, нет. Официальных рекомендаций со стороны ОКР — тоже. Однако вектор более-менее понятен из предыдущих заявлений Позднякова и комиссии спортсменов ОКР.

— То, как были сформулированы недавние рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от Отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной, — писал ранее глава ОКР. — Не стану даже пытаться спрогнозировать, какого масштаба ущерб это может нанести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению.

Среда. Минск. Глава ОКР Станислав Поздняков и&nbsp;президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко во&nbsp;время рабочей встречи комиссий спортсменов НОК Белоруссии и&nbsp;ОКР. Станислав Поздняков: «Попытки расколоть и разобщить наше сообщество потерпели полное фиаско»

— Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные и политизированные деятели, — говорил Поздняков на недавнем экономическом форуме в Самаре. — Остальным остается лишь зачитать текст, как персонажам пьесы, исполнить свою роль. Намерения мы четко понимаем — это фарс, где права наших спортсменов нарушаются.

— Спортсмены становятся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено, — говорилось в заявлении комиссии ОКР. — Российские спортсмены всегда и во всем опирались на Олимпийскую хартию, на ценности олимпизма и единство олимпийской семьи. Сегодня нас вынуждают жить и работать по новым правилам, пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях.

Исполком ОКР во главе со Станиславом Поздняковым.
Фото ОКР

Разброд и шатание

Итак, если отбросить эмоции, то мнение ОКР на данный момент близко к следующему: российские спортсмены не должны ради допуска на соревнования подписывать декларации политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Ключевыми определениями здесь, видимо, являются «политический характер» и «законодательство РФ». Поскольку возможны разные трактовки, разобраться в которых большинству спортсменов затруднительно, наверное, логично отныне возложить анализ любого из таких документов на юристов ОКР и национальных федераций. На свой страх и риск атлетам ничего подписывать точно не стоит, каким бы великим ни был соблазн вернуться на международную арену.

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Напомню, что МОК, изменив свою дискриминационную политику, в конце марта предложил допускать представителей России до международных стартов при условии, если они не выступают в командных видах спорта, не имеют отношения к военным структурам и спецслужбам, а также придерживаются политического нейтралитета. Последнее требование — самое непонятное. Ходили слухи, что ведомство Томаса Баха предложит международным федерациям единые формулировки по данному поводу. Однако этого до сих пор этого не произошло, и все структуры действуют как бог на душу положит.

Пока мы видим, что некоторые комиссии по допуску изучают соцсети спортсменов. И если находят в них посты о поддержке СВО или руководства России — аннулируют заявки таких людей. При этом процесс непрозрачен и подать апелляцию на такое решение нельзя. Но самым иезуитским способом стали «декларации о нейтралитете», в которых содержатся совершенно неприемлемые с точки зрения законодательства России формулировки. В частности, известно, что один из пунктов документа Международной федерации тяжелой атлетики гласит, что участник соревнований «обязуется воздержаться от поддержки СВО» и «в случае изменения собственной позиции уведомить об этом».

Томас Бах.
Фото Global Look Press

Бессмысленные юридические дебаты

Между тем в Уголовном кодексе РФ теперь присутствует пункт о наказании за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях».

Очевидно, что подписание декларации — это «публичное действие», а обязательство «воздержаться от поддержки СВО» — это прямой путь к «дискредитации». Напомним, что ранее Международная автомобильная федерация требовала от россиян в письменном виде выразить «солидарность с народом Украины». Правда, затем несколько смягчила формулировку — теперь пилотам предлагают поддержать «принципы мира и политического нейтралитета FIA». Но это все равно не вызвало энтузиазма у российских гонщиков — многие в итоге просто отказались от выступления, а некоторые получили лицензии других стран.

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Уимблдонский теннисный турнир сейчас ради допуска требует от россиян гарантировать отказ на время турнира от «публичных заявлений о поддержке СВО». Кроме того, в декларации надо подтвердить «отсутствие поддержки со стороны госструктур и коммерческих спонсоров» из нашей страны. Пока нет сообщений об отказах подписывать этот документ. Хотя его надо признать совершенно бредовым, поскольку публичные политические заявления в большом спорте в принципе запрещены, а контролировать источники финансовой поддержки нереально. Ну и в целом очевидно, что попытка МОК ввести «политический критерий» не только незаконная, но и провальная. Она не принесет всем участникам спортивного процесса ничего, кроме головной боли, потраченных нервов и бессмысленных юридических дебатов.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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