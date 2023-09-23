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Сегодня, 08:00

Индийские спортсмены не смогли попасть на Азиаду в Китае. Им не дали визу из-за спорных территорий

Индийские спортсмены не смогли въехать в Китай из-за территориального спора
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Не все спортсмены из Индии смогли въехать в Китай для участия в Азиатских играх.
Фото AFP
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Политика вновь вмешивается в спорт.

В китайском Ханчжоу стартует Азиада-2022 — отложенный на год главный старт для важного региона. И пусть россиян с белорусами на этом турнире все же не будет, такой турнир не может пройти незамеченным. Правда пока что обсуждают околоспортивные истории, а не результаты соревнований. Так, к примеру, разгорелся неожиданный скандал вокруг индийских борцов ушу. Их не пустили на территорию Китая из-за проблем с визами. Спортсмены живут в регионе, суверенитет над которым Индия и Китай до сих пор оспаривают. Политика снова мешает спорту?

Спорт на фоне территориального спора

Когда говорят, что концепция «Спорт вне политики» переживает не лучшие времена чаще всего подразумевают международную изоляцию России и Белоруссии или другие эксцессы, связанные со странами западного мира. Однако и в других частях планеты без инцидентов не обходится. Так в Китай из-за отсутствия визы не смогли въехать трое спортсменов из делегации Индии. Борцы ушу рискуют пропустить Азиаду в китайском Ханчжоу, по крайней мере на данный момент им пришлось вернуться в Индию. Индийская сторона утверждает, что этим спортсменам не выдали визы. Китайцы в свою очередь говорят, что во въезде индийцам никто не отказывал. Им выдали временный документ, от которого индийская делегация отказалась добровольно, так как по законам их страны подобная виза не имеет юридической силы.

Визовые сложности возникли у Ньеман Вангсу, Онилу Тега и Мепунг Ламгу. Вся троица живет в регионе Аруначал-Прадеш. За этот небольшой участок земли в высокогорье две большие державы уже много лет ведут территориальные споры. Китай оспаривает суверенитет Индии над штатом и легитимность установленной сейчас де-факто границы между ними. КНР заявляет, что около 90 000 квадратных километров этого региона — это часть территории Китая. На китайских картах район называют Занганом или Южным Тибетом. Тлеющий конфликт неожиданно вышел на новый виток в августе этого года, когда китайское правительство опубликовало новую государственную карту, где Аруначал-Прадеш изображен как часть Китая в дополнение к другим территориям, вызывающим международные споры.

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Выдачей специальных виз Китай хочет обозначить свой суверенитет

«Индийским спортсменам предлагались документы для въезда в Китай. — утверждает почетный вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА) Вэй Цзичжун. — Китай не отказывал спортсменам ни в одной визе, подобных прецедентов не было. Однако в соответствии с постановлениями правительства Китая мы имеем право выдавать им различные виды виз». По текущим визовым правилам у Китая есть бумажная виза, виза по прибытию и временная виза для паспорта. Но почему индийская сторона так негативно относится к последней вариации документа? Дело в том, что подобный вид визы по идее не распространяется на иностранцев. Его могут выдавать жителям Гонконга, Макао или Тайваня, то есть территориям, которые, несмотря на автономное существование, Китай считает своими. И получается, что, выдавая подобные визы жителям Аруначал-Прадеша, Китай пытается получить обоснования своим притязаниям на этот регион.

Похожая ситуация уже происходила ранее на Всемирной универсиаде в Чэнду. Естественно, это было встречено гневной реакцией министерства иностранных дел Индии. Индийский МИД назвал подобный ход китайским стороны неприемлемым. Впрочем, тогда последовали извинения от организаторов Универсиады и казалось, что конфликт будет исчерпан. Однако прошло чуть больше месяца, и ситуация повторилась на Азиаде. В качестве знака протеста Индия отзывает всю свою делегацию по ушу — 11 человек и даже рассматривает опцию полного снятия с соревнований. Важно, что подобные визовые разборки — всего лишь один из симптомов повышенной напряженности в регионе. Так в декабре прошлого года вдоль спорной границы по демаркационной линии произошли вооруженные столкновения солдат Китая и Индии, в результате которых с обеих сторон были легкие ранения.

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Территориальные споры с соседями

В 2020 подобный инцидент унес жизни по меньшей мере 24 солдат с обеих сторон. Причем Индия — не единственная страна, с которой у Китая есть территориальные споры. Неустановленный статус имеет и водная граница с Филиппинами, и ряд районов на границе с Кореей и в акватории Восточно-Китайского моря с Японией. Был и территориальный конфликт с Россией. Долгие годы еще Советский союз оспаривал с КНР статус островов на реке Амур. Разрешили проблему только в нулевые, причем по итогам переговоров острова отошли Китаю. Для тех стран, которые отказываются идти на уступки Китай очевидно применяет другие методы воздействия. И хотя президент Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино и выразил надежду, что отношение хозяев к участникам соревнований будет хорошим, несмотря на геополитические сложности, гарантировать сейчас ничего нельзя.

Понятное дело что конкретные борцы ушу играют последнюю роль в этом территориальном конфликте, и никак не могут на него повлиять никаким образом. Они становятся жертвами падения принципа спорт вне политики. По идее защищать их права должны международные спортивные организации, в данном случае — Олимпийский совет Азии. Однако, когда почетный вице-президент этого самого олимпийского совета Азии Вэй Цзичжун открыто говорит, что отсутствие сборной Индии на соревнованиях по ушу не станет проблемой для Азиады, возникают вопросы к объективности самого Цзичжуна. Кого он в данном случае тогда представляет — ОСА или же Китай? У Олимпийского совета Азии сейчас много проблем и противоречий. В частности, МОК отказывался признавать выборы нового главы Совета. Так что в таких обстоятельствах влиятельный Китай всего лишь поворачивает ситуацию в свою пользу.

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