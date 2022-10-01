«Спортсмены не должны быть исключительными». Министр спорта — о словах Баха и мобилизации

Спартакиада сильнейших подходит к концу. Турнир, стартовавший в середине августа, в начале октября завершают гимнасты. Как и первые соревнования Спартакиады, финальные принимает Казань. Всего в Татарстане провели целых 11 видов спорта программы — больше только в Москве. Неудивительно, что в столицу республики вновь приехал министр спорта Олег Матыцин. Он подвел итоги соревнований, а также ответил на самые насущные вопросы — о частичной мобилизации и недавних заявлениях главы МОК Томаса Баха о возможных послаблениях в плане санкций.

Необходимо поддерживать здоровую конкуренцию между регионами

— Спартакиада подходит к концу. Как оцените ее главные итоги?

— Немного с грустью сейчас говорю. Сегодня заключительный день не только соревнований по спортивной гимнастике, но и всей Спартакиады. Итоги мы еще подведем вместе с федерациями и регионами, проводившими соревнования. Всего их 12. Это хороший уже, значимый итог, который позволил нам посмотреть на местные ресурсы, оценить, насколько каждый из регионов готов к развитию того или иного вида спорта. Также Спартакиада дала возможность посмотреть в деле на наш ближайший резерв, оценить готовность наших ведущих спортсменов. Очень вовремя она была организована. В период санкций спортсмены были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. И в таких условиях календарь был недостаточным, чтобы поддерживать конкурентоспособность наших сборников.

— Как оцените спортивную составляющую соревнований?

— Отрадно, что не так уж и просто было нашим ведущим спортсменам, олимпийским чемпионам сохранять лидерство, и видим большую мотивацию молодых спортсменов войти в состав сборной. В этом и состоит одна из главных задач Спартакиады. Будем с коллегами еще подробнее анализировать итоги и формировать планы на будущее. Но уже сегодня можно сказать, что Спартакиада заняла место одного из главных соревнований в нашем календаре.

— Есть ли обратная связь со стороны спортсменов, тренеров и функционеров?

— Мы видим, что соревнования востребованы, видим положительную оценку со стороны спортсменов, тренеров, руководителей регионов, руководителей спортивных федераций. Важно, что в правительстве страны приняли решение о премировании победителей Спартакиады и их тренеров. Это важный момент, нужно поддержать наших лидеров не только морально, но и материально. Есть социальные гарантии. Мы увидели огромный ресурс во многих видах спорта. Прежде всего ресурс кадровый.

Олег Матыцин. Фото Global Look Press

— Как обстоят дела с планами на зимнюю Спартакиаду?

— Прорабатываем этот вопрос. Зимняя Спартакиада уже запланирована. Это будет февраль-март 2024 года. По месту проведения мы сейчас определяемся. Я тоже жду с надеждой и уверенностью. Есть несколько регионов, которые уверенно смогут провести такие соревнования. У них есть опыт крупных международных стартов. Поэтому нет сомнения, что уровень будет такой же высокий, каким он был и на летней Спартакиаде.

— В целом планы проводить Спартакиаду регулярно еще в силе?

— Мы приняли решение проводить ее раз в четыре года, после Олимпийских игр. Для того, чтобы планировать следующие олимпийские ресурсы, определять те ресурсы и отмечать возможные недостатки, которые есть в подготовке спортсменов.

— Как оцените уровень организации соревнований? В частности, в Казани.

— Символично, что последний день Спартакиады проходит в Казани. Здесь мы ее и открывали. Казань очень многое сделала для Спартакиады. Здесь выступали 11 видов спорта, соревнования были организованы на очень высоком уровне. Хорошо выступили и спортсмены республики, Татарстан занял четвертое место в общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации. Это свидетельство того, что здесь все виды спорта развиваются на высоком уровне. Есть современная спортивная инфраструктура международного уровня и перспектива развития по всем видам спорта. И все же мы видим лидерство Москвы. На сегодняшний день это объективно, с учетом возможностей города. Также символично, что Москва лидирует по количеству тех видов спорта, которые проводил один город.

— Получается, фраза «Казань — спортивная столица» уже устарела?

— Не скажу, что устарела. Но это статус, который нужно постоянно подтверждать. Государственная столица — она одна. А вот спортивных столиц может быть несколько. Как и мир должен быть многополярным, так и центров развития различных видов спорта по стране должно быть много. Мы видим пример Казани, как здесь используют наследие универсиады. Есть положительная динамика по развитию вида спорта, мотивация вкладывать ресурсы в спорт, заинтересованность руководства республики.

Необходимо создавать стабильную экономику, вкладываться в социальное развитие в регионе. И мы как министерство спорта, конечно, этому очень рады, потому что видим темпы реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Татарстане. Это часть нашей стратегии по развитию спорта до 2030 года. Но хочется видеть соперничество разных регионов. Чем больше конкуренция, чем больше будет таких спортивных центров появляться на карте России, тем успешнее будет развиваться спорт и физическая культура в целом во всей стране.

В стране действует запрет на тренировки за границей

— Как вы прокомментируете слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха? Он заявил о возможности допуска российских спортсменов под нейтральным флагом, но для этого россиянам нужно осудить события на Украине.

— К сожалению, мы пока не видим конструктивного решения со стороны Международного олимпийского комитета. Последнее заявление — оно, с моей точки зрения, идет вразрез с олимпийскими принципами. Необходимо обеспечить равные права для всех спортсменов, несмотря на их национальность, гражданство, вероисповедание. Основная задача олимпийского движения — в том, чтобы независимо от взглядов обеспечить всем равный доступ к соревнованиям.

Но все же мы будем продолжать диалог. Надеемся, что позиция МОК изменится и наши спортсмены все-таки выступят на международных стартах. Это будет во благо не столько российских спортсменов, а прежде всего международного спорта. Не только мы об этом заявили, но и представители международных федераций. Без России спорт развиваться не может, это только приводит к усугублению кризиса.

— Как вы отреагируете, если отдельные российские спортсмены согласятся выступить на таких условиях? К ним будут применяться санкции?

— Вот когда захотят, тогда и будем реагировать на это.

Томас Бах. Фото Global Look Press

— Насколько правдива информация о возможном запрете со стороны Министерства спорта РФ на участие российских спортсменов в соревнованиях и сборах за рубежом?

— Это требования законодательства. Приказ на время действия того положения, которое сейчас введено на территории Российской Федерации. Есть ограничения на проведение учебно-тренировочных сборов за рубежом. В международных соревнованиях за рубежом мы в любом случае не участвуем, к великому сожалению.

А по проведению сборов так и есть, действует запрет на их организацию в период частичной мобилизации. Однако отмечу, что в отдельные дружественные нам страны мы будем внимательно рассматривать заявки федераций и индивидуально подходить к каждому конкретному случаю.

— Как обстоит ситуация с возможными отсрочками для российских спортсменов в рамках частичной мобилизации?

— Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством, с Министерством обороны РФ. Но я уже неоднократно говорил, что это все должно быть в рамках законодательства. Ни в коем случае мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории, которые не будут соответствовать общей позиции нашего государства.