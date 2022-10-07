Крикет и сквош вместо штанги и бокса? К Лос-Анджелесу «олимпийская семья» рискует сильно измениться

МОК продолжает свои неоднозначные эксперименты.

Олимпийское движение штормит уже не первый год. Международный олимпийский комитет не понимает, что делать: с одной стороны, уходит ядро аудитории, с другой — не получается привлечь новых зрителей. Сметы Олимпиад растут, а желающих проводить Игры становится все меньше. Поэтому МОК экспериментирует с программой Игр. Если серфингу и скейтбордингу мы уже не удивляемся, а брейк-данса в Париже многие даже ждут с интересом, то вот предварительная программа Олимпиады в Лос-Анджелесе удивляет даже знакомых с новаторством Томаса Баха. Лакросс, кикбоксинг, софтбол и сквош — возможно, это будет вместо борьбы, бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья. Что это: попытка угнаться за трендами или смерть олимпизма?

Американцы лоббируют популярные в США виды спорта

О том, как проходит обсуждение программы Игр 2028 года в США, мы уже писали. Оргкомитет рассматривает и фрисби, и картинг, и даже есть разговоры о киберспорте. Но летом были только консультативные встречи представителей МОК и руководства профильных федераций. Дорожные карты, обещания в ближайшие сроки принять в олимпийскую семью... Та же руководящая автоспортом FIA ведет подобные разговоры с 2012 года, и ни к чему серьезному они так и не провели. А вот на днях озвучены уже конкретные планы о новых дисциплинах на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Оргкомитет составил шорт-лист дисциплин, которые могут появится на Играх-2028. Среди них: картинг, крикет, карате, бейсбол, софтбол, лакросс, брейк-данс, кикбоксинг, сквош и американский футбол. Важно пояснить, что карате и бейсбол с софтболом были в Токио-2020, но в Париже обойдутся без них.

В то же время во Франции будут выступать брейкеры, а вот в Лос-Анджелес их пока официально не позвали. То есть МОК хочет очевидно прекратить практику «одноразовых» дисциплин — видов спорта, которые под давлением лоббистов приглашают на одну Олимпиаду, а затем по-тихому от них отказываются. Это дискредитирует олимпийское движение и статус олимпийского чемпиона — притом что не сильно помогает развиваться самим видам спорта, получившим временный олимпийский статус. Поэтому одной из тем, которую поднимали представители МОК с руководством профильных федераций, были планы по долгосрочному развитию и перспективам на годы вперед. В этом плане наиболее проблемными выглядят американский футбол, бейсбол и софтбол. Мало того, что они до сих пор считаются региональными дисциплинами, так еще и организация турниров по тому же бейсболу в Токио оказалась крайне дорогой. Неудивительно, что оргкомитет Парижа от нее отказался.

Российский боксер Альберт Батыргазиев на Олимпиаде в Токио. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В предварительном списке на выход — бокс и тяжелая атлетика

В то же время позиция оргкомитета Лос-Анджелеса также понятна — там пытаются воспользоваться шансом закрепить в олимпийской программе максимальное количество близких для США дисциплин. Бейсбол и американский футбол — это часть заокеанской культуры, и Олимпиада без культовых видов выглядит для американцев как неполноценное зрелище. В чем оргкомитет LA-28 и МОК солидарны, так это в желании заменить некоторые классические виды спорта модными и молодежными. Аудитория Олимпиад сокращается и стареет. Новые поколения уже не привлечь пятиборьем, поэтому его присутствие в олимпийской программе выглядит только лишь как дань уважения Пьеру де Кубертену.

Примерно те же претензии не первый год звучат в сторону борьбы. Но у нее есть своя лоббистская группа, в том числе в США, и пока она одерживает верх. Под риском и бокс с тяжелой атлетикой. С ними другая проблема — это виды спорта, в которых множество судейских и допинговых скандалов. Позиция МОК следующая: лучше отрезать опухоль, нежели она будет отравлять собой весь олимпийский организм. Того же бокса еще на Играх в Токио могло не быть. Международная федерация бокса потеряла олимпийскую лицензию, и турнир в Японии чиновники МОК проводили своими силами. Санкции с федерации бокса до сих пор никто не снял. Сторонники сохранения классических видов чаще всего выступают не против новых дисциплин, а за расширение списка видов на Играх. Однако по ряду причин это невозможно.

Олимпийские кольца. Фото Global Look Press

От новых дисциплин ждут гендерного равенства и вклада в экологию

Во-первых, уже и так до предела раздутые бюджеты на Олимпиаду кратно возрастают даже от расширения числа участников существующих видов спорта. Что говорить о необходимости готовить всю инфраструктуру под новые виды? На Западе и так уже сторонники Олимпиад не могут выиграть ни один референдум, а геополитическая ситуация не способствует расширению круга кандидатов в других концах света. Во-вторых, чем больше разных видов спорта, тем больше и нагрузка и на сам МОК. Олимпийский комитет должен следить не только за Олимпиадой, но и за ходом отбора на Игры. Поэтому для того, чтобы не обжигаться, эксперименты стараются сначала проводить на детях. Точнее — на Юношеских Играх. Именно с них в большую Олимпиаду перешли брейк-данс, баскетбол 3х3 и карате.

На ЮОИ в Буэнос-Айресе в 2018 был электрокартинг, и он показал себя с лучшей стороны — поэтому его шансы попасть в программу Лос-Анжелеса действительно высоки. А вот сквош, крикет и лакросс пока не пробовали даже на Играх уровнем пониже. Сомнительно, что их включат в олимпийскую семью в обход этой процедуры, хотя никто не исключает лоббизма американцев. Любопытно, что среди критериев олимпийских видов МОК, помимо понятных и очевидных, таких как стоимость и сложность проведения, популярность и интерес, говорится про экологическую устойчивость, гендерное и этническое равенство, а также честность и справедливость. Справедливости в жизни, а тем более в спорте, в принципе нет. А как оценить вклад того же сквоша в проблемы экологии?.. Одному Томасу Баху известно. В любом случае никаких решений пока не принято, стороны выслушали друг друга и продолжат удивлять в октябре следующего года.