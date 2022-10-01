«Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?

Томас Бах готов вернуть наших спортсменов на международную арену. Но только тех, кто придерживается определенных политических взглядов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах снова поменял свою позицию по политическим санкциям против России. Еще две недели назад он увязывал их с СВО и говорил, что время снимать бан с наших спортсменов еще не пришло. Теперь знаменитый фехтовальщик в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил возможность частичной отмены ограничений. Вроде бы надо радоваться тому, что лед тронулся. Но — не получается. Потому что вариант, предложенный Бахом, еще сильнее втягивает олимпийское движение в политическое противостояние. И почти наверняка будет отвергнут значительной частью российского спортивного сообщества. Во всяком случае первые комментарии в нашей стране оказались крайне негативными.

Механизм

28 февраля этого года исполком МОК рекомендовал не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованиям за границей даже в нейтральном статусе, и это привело к бану наших атлетов практически во всех видах (кроме тенниса, велоспорта, шахмат, дзюдо и самбо). Бах сначала объяснял это дискриминационное решение заботой о безопасности представителей двух наших стран, затем — исключительным характером событий на Украине и, наконец, заботой о целостности олимпийского движения в условиях давления правительств западных стран. При этом немец не уставал повторять, что вмешательство политики в спорт — это плохо, и признавал, что права спортсменов в данной ситуации нарушены. Теперь главе МОК кажется, что выход найден.

— Наша мирная миссия дает сбои, из-за этого сейчас расплачиваются российские и белорусские атлеты, — рассуждает Бах в интервью Corriere della Sera. — Спорт все больше становится поводом для политического давления. Иранцы могут не хотеть, чтобы с ними соревновались американцы, палестинцы отвергают израильтян и так далее. Мы живем в мире, наполненном конфликтами, в том числе в спорте. Всегда есть кто-то, кто требует санкций. Спорт расколот, и мы разобщены. События на Украине начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто от них дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть к участию в соревнованиях атлетов с паспортами РФ, которые не поддерживают данные события.

Что же конкретно предлагает Бах и как это может быть реализовано? Здесь все достаточно просто. Есть опыт Международной автомобильной федерации, которая с марта требует для допуска к соревнованиям от гонщиков и штурманов с российской лицензией подписать декларацию с осуждением действий наших властей. Международный союз биатлонистов в качестве условия для отмены санкций тоже требует доказательств, что наша сборная никак не связана с государственными структурами и с ВС РФ. При этом с точки зрения международного и спортивного права эти требования абсолютно незаконны.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Негативный опыт

Могут ли идеи главы МОК стать выходом из тупика санкций? Во-первых, есть большие сомнения, что даже такой спорный вариант будет принят. Бах — авторитетный чиновник, но не всемогущий. Сейчас мы видим, что даже на уровне спортивных функционеров перспектива совместной работы с россиянами вызывает истерику у представителей ряда стран, причем не только Украины. Так, Норвегия пытается бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики и даже малозначительное заседание технического комитета Международной лыжной федерации только из-за появления на нем наших граждан. Великобритания, Латвия и Эстония не пускают на свою территорию теннисистов — представителей РФ даже для выступления в нейтральном статусе и так далее. Конечно, круг антироссийских радикалов ограничен, но давление на МОК через западные СМИ в случае ослабления санкций станет очень серьезным.

Во-вторых, опыт применения политической декларации в автоспорте, мягко говоря, спорный. Из-за того, что она вступает в противоречие не только с российскими законами, но и со здравым смыслом, большая часть гонщиков просто отказалась ее подписывать или подписала частично (без самых спорных пунктов). Некоторые из пилотов вообще попытались обойти требование FIA, получив лицензию другой страны. Понятно, что наличие декларации позволяет организаторам соревнования демонстрировать приверженность политике западных стран и избегать обвинений в сотрудничестве с Россией. Но клеймо преступника и изменника на Родине — слишком высокая цена за возможность продолжить международную карьеру. Особенно в условиях, когда многие наши спортсмены в финансовом плане зависят от федеральных или местных властей.

Вокруг нейтрального статуса в свое время также ходило много разговоров, но с ним в России временно смирились. Однако сейчас Бах предлагает нечто совсем иное. Причем, пытаясь решить одну проблему, глава МОК открывает просто ужасные глобальные перспективы. Ведь после появления политических требований в отношении российских спортсменов сразу возникает вопрос о том, почему аналогичных барьеров не стоит на пути у представителей других государств. Почему, например, от израильтян не требуют публично осудить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан? Или от китайцев — дать оценку событиям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе? Или от марокканцев — высказаться по вопросу территориальной принадлежности Западной Сахары?

Таких неоднозначных моментов — десятки. Если МОК примет в них какую-то одну сторону, это точно станет концом олимпийского движения. Подобные идеи точно не способствуют преодолению разобщенности в мире спорта. Ведь так возникает повод для противостояния не только между странами, но и внутри национальных спортивных сообществ.

Станислав Поздняков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников

В России первая реакция на предложение Баха стала крайне негативной.

— В искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов, по сути, принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийской хартии, — написал в соцсетях глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил.

— Российские спортсмены — патриоты и Родину не продают, наши атлеты на протяжении нескольких лет испытывали на себе предвзятое отношение международных спортивных организаций, в том числе и МОК, апогеем стало их отстранение от соревнований, — заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. — Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности.

— Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Ирины Винер. — Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет.

— Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране, — сказал в разговоре с РИА «Новости» олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. — Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. Но я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее.