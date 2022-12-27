Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной

Каково происхождение самых популярных видов спорта и как давно они существуют.

Известный факт: то, что мы называем спортом, начало оформляться во второй половине XIX века. Именно тогда появились письменные правила и регламенты, в первую очередь в Англии. Слова «чемпион», «матч», «тайм» и многие другие базовые спортивные термины взяты именно из английских реалий. В конце XIX века возникли и Олимпийские игры. Однако все появилось не на пустом месте. Соревнованиям в силе и ловкости, а также спортивным играм и другим подобным забавам сотни лет. Причем у многих популярных видов спорта разные корни, порой очень неожиданные. И необязательно древнегреческие. Попытаемся разобраться, что откуда взялось — без научно-исторической тягомотины.

Военные тренировки

Как известно, античные Олимпиады во многом были языческими мистериями (за что и были запрещены римским императором-христианином Федосием). Однако по сути они являлись состязаниями в боевых искусствах — тренировочными практиками пехотинцев и всадников, вынесенными на публику. Неудивительно, что женщин к ним не допускали. Причем Игры в Древней Олимпии не были единственными. Известно множество аналогов, причем не только в эллинистических культурах. То, что Пьер де Кубертен вдохновился именно фестивалем в Олимпии, — случайность, вызванная популярностью раскопок этого святилища немецким археологом Эрнстом Курциусом в 1870-х годах, в подростковые годы Кубертена.

Французский маркиз знал о военной направленности античного спорта и тоже уделял внимание этой стороне физкультурных занятий. Именно Кубертен придумал современное (офицерское пятиборье), собрав воедино плавание, пулевую стрельбу, фехтование, конный спорт и бег. То есть мнение о том, что спорт в XIX веке являлся забавой рафинированных аристократов, занимавшихся физической активностью, чтобы развеять скуку, не совсем соответствует действительности. Тренировки солдат и офицеров, пусть и под вывеской спорта, — это то, что всегда с удовольствием поддерживало и финансировало любое государство.

Армейские корни из популярных дисциплин также имеют лыжный спорт, яхтинг, гребля, стрельба из лука, дзюдо, ориентирование и другие. Но отдельного внимания заслуживает легкая атлетика, которая тоже начала зарождаться как система тренировок военных, но получила импульс в качестве продолжателя античных традиций. Многие дисциплины — метание копья, диска или прыжки с шестом — в конце XIX века не имели для военных практического смысла, но их удалось объединить с бегом и ходьбой, которые как раз набирали популярность и имели коммерческий потенциал. В то время в Европе и Северной Америке как раз появились спортсмены, зарабатывающие в забегах на длинные дистанции и в педестрианизме (заходах на максимальное расстояние в течение длительного отрезка времени).

Члены первого Олимпийского комитета. Фото Global Look Press

Родом из цирка

В целом в основу современного спорта легла демонстрация физических возможностей человека. Кубертен был фанатом именно силы и ловкости, поэтому автоспорт и шахматы изначально не имели шансов попасть в олимпийскую программу, несмотря на то что также стали очень популярны уже в XIX веке (а шахматы еще и тянули за собой огромную историческую традицию). А вот так называемые ярмарочные виды — гимнастика, тяжелая атлетика, бокс, борьба — получили признание на Олимпиадах практически сразу. Правда, еще долгое время конкуренцию спорту здесь составлял цирк. Да и сейчас многие бывшие гимнасты и тяжелоатлеты находят себя на цирковой арене.

Можно сказать, что именно в бродячих цирках, которые в Средневековье и раньше странствовали по ярмаркам, лежат основы гимнастики, тяжелой атлетики, бокса, борьбы, сумо, перетягивания каната, пауэрлифтинга, паркура и прочих подобных видов. Здесь важно то, что до поры до времени они сосуществовали вместе с театром и музыкальным искусством. И именно здесь были заложены основы шоу-бизнеса. Брать деньги с публики за спортивное зрелище — эта идея именно отсюда. И ей сотни лет. Если не тысячи, если брать за прототип гладиаторские бои и подобные кровавые представления.

Условно ярмарочными можно также считать разновидности конного спорта (скачки, бега, конкур, выездка, поло и прочее). Поскольку именно к ярмаркам раньше были приурочены такие соревнования, позволяющие продвигать конную торговлю. Рыцарские турниры — из этой же серии, хотя их можно отнести и к военной категории. Конный спорт до сих пор отдельный мир и слабо ассоциируется с классическим олимпийским движением. Но надо понимать, что именно конниками были обкатаны практически все спортивные организационные моменты и традиции, которые затем использовались на прочих соревнованиях — овальный трек, заезды/забеги, чемпионские кубки... И даже допинг впервые появился именно здесь.

Картина гонки колесниц в амфитеатре Помпеи. Фото Global Look Press

Очень много из конного спорта заимствовал велоспорт, который можно считать уникальным явлением, занимающим полупозицию между авто- и мотогонками (со всеми их техническими нюансами) и забегами людей — легкой атлетикой, лыжными гонками и коньками. Кстати, совмещение циклических дисциплин одними и теми же спортсменами сегодня — совсем не редкое явление.

Зимний спорт

Как ни странно, зимние виды чуть ли не древнее, чем летние, — первые упорядоченные соревнования здесь относятся аж к XVIII веку. Хотя, с другой стороны, зимой у наших предков было больше времени, чем летом, — в холодное время года отсутствовали сельскохозяйственные хлопоты. Лыжи во всех их разновидностях, а также биатлон — это развитие навыков воинов и охотников. Коньки в некоторых странах — тоже важное средство передвижения. В общем, здесь в основе тоже практический момент. И виды спорта развивались параллельно с беговыми и плавательными физкультурными сообществами. В 1930-х годах к ним добавился еще и триатлон.

Сложнее с керлингом и айсштоком, бобслеем и санным спортом. Эти дисциплины изначально воспринимались как развлечение. Причем бобслей и сани были ориентированы на богатых туристов на горных курортах, и их появление в олимпийской программе — настоящее чудо, с учетом огромных сложностей при возведении искусственных трасс, прототипом которых служит натуральный ледяной желоб Челерина в швейцарском Санкт-Морице (по сути — замерзший ручей).

Керлинг, который называют шахматами на льду, поначалу сочли видом спорта, не отвечающим олимпийским стандартам в части физической нагрузки. И споры о том, является ли керлинг спортом в классическом понимании, идут до сих пор. Ведь есть и летние игры со схожими принципами, например французский петанк или русские городки, но у них стойкая репутация «развлечений для пенсионеров».

Что касается фигурного катания, то изначально это была довольно унылая разновидность конькобежного спорта, связанная с вычерчиванием на льду различных узоров. Сочетание с музыкой и представлением на площадке возникло во многом случайно, когда выяснилось, что фигуристы имеют преимущество перед танцорами на полу или гимнастами на ковре — могут быстро перемещаться, придавая своим выступлениям динамику. По сути, это первый представитель артистического направления, продолживший дорогу в спорт, — за ним уже в XX веке последовали бальные, латиноамериканские и акробатические танцы, аэробика, пилон, фитнес, бодибилдинг и прочее. Хотя споры и скандалы вокруг субъективных дисциплин не утихают.

Фигурное катание. Фото Getty Images

Пастушьи игры и забавы с маленькими мячами

Особая судьба среди зимних видов — у хоккея. Прежде всего потому, что это во многом зимний аналог хоккея на траве, варианты которого известны в древних культурах по всему миру. Скорее всего, поначалу это был один из вариантов многочисленных пастушьих игр. Пастухи, в отличие от земледельцев, имели достаточно много свободного времени и, видимо, поэтому придумали кучу развлечений с использованием своего рабочего инструмента — посоха. Помимо хоккея, это гольф, поло и крокет. Зимний вариант этих развлечений, кроме хоккея с шайбой, — бенди. Зальный вариант — флорбол.

Но король игр с маленьким мячом все-таки теннис, возникший из средневековой игры же-де-пом. В ней впервые использовали сетку и ракетку (изначально по мячу лупили рукой). Разновидности этой забавы — пелота и сквош. Настольный теннис и бадминтон придуманы в 1860-х годах в британских войсках, расквартированных в Индии. Настольный теннис якобы как уменьшенный вариант большого тенниса, а бадминтон вроде бы имел корни в спортивных забавах индийцев. Но в любом случае все эти игры — родственные. Как и раундерс с российской лаптой — старинные прообразы бейсбола и крикета.

Теннис. Фото Getty Images

Игры с большим мячом

Здесь можно нарисовать целое генеалогическое древо, в основе которого будет средневековый футбол — игра, сильно напоминающая советскую военизированную «Зарницу». С той разницей, что целью был не захватит флага соперника, а доставка некого предмета в его ворота. Ими часто служили реальные ворота сельского или городского храма. В игре одновременно могли участвовать все жители населенного пункта, порой сходились деревня на деревню. Затем размеры игрового поля начали уменьшаться, но суть не поменялась.

Отголоски средневекового футбола — это гэльский и австралийский футбол, итальянский кальчо, регби, регбилиг, американский футбол и наконец — британский футбол (соккер). Что из чего на самом деле вышло, понять порой непросто, но это однозначно одна группа видов спорта. Собственно, триумфальное шествие британского футбола во многом обусловлено тем, что эта игра легла на подготовленную почву. Ее аналоги существовали во многих странах Европы и даже в Северной Америке (правда, там лакросс, придуманный индейцами, можно считать симбиозом футбола и хоккея).

А вот волейбол, баскетбол, гандбол и водное поло — игры, придуманные конкретными людьми. Правда, говорят, что в их основе лежали некие народные забавы. Сегодня все эти виды спорта (кроме водного поло) также имеют пляжные варианты. А еще от баскетбола отпочковался нетбол и баскетбол 3х3. Также достоин упоминания мотобол — оригинальный микст мотоспорта и поло, появившийся в 1930-х годах.

Почему одни спортивные дисциплины получили развитие и попали в олимпийскую программу, а другие — нет? Точно ответить на этот вопрос невозможно. У МОК существует некая стратегия, которая основана на распространении на разных континентах и уровне популярности, но это все очень условно. Олимпийских видов сейчас в районе 60. Еще около 40 признаны МОК, но не представлены на Играх. И за каждым из них — своя история, порой очень своеобразная. Это к вопросу о том, что весь спорт придумали древние греки в античные времена, а потом в конце XIX века возродили англичане и Кубертен. Все намного сложнее и интереснее.