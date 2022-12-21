Волшебный вечер. В Москве чествовали героев Токио и Пекина

ОКР провел Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр 2020 и 2022 годов.

Главной победой и мечтой любого спортсмена является олимпийское золото. Но и обладатели серебра с бронзой заслуживают безграничного уважения. Именно поэтому так важна традиция чествовать всех тех, кто прославил нашу страну на спортивных аренах.

Сразу после Игр спортсменов торжественно встречают в аэропорту, куда прилетает «золотой рейс», везут на Красную площадь. Их принимает Президент страны. А в конце года герои прошедших Олимпийских игр встречаются в своем кругу, чтобы в теплой обстановке вспомнить моменты триумфа.

Ожидание праздника

Но за прошедшие пару лет по причинам, никак не связанным с самими спортсменами, многие традиции претерпели изменения. Что там говорить, если даже сами Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса пришлось перенести на целый год! Поэтому и ОКР в декабре прошлого года в сложной обстановке принял волевое решение не проводить привычный всем Олимпийский форум. Его не отменили — просто отложили на время.

Это время пришло в конце 2022-го. Утром 20 декабря состоялось Олимпийское собрание, на котором, в частности, на пост главы ОКР был единогласно переизбран Станислав Поздняков. А вечером того же дня большая олимпийская семья собралась в концертном зале Media Music Dome.

— Наконец-то, после ряда переносов, мы можем поздравить наших спортсменов, показавших выдающиеся результаты в Токио и Пекине, — сказал, прибыв на мероприятие, Поздняков. — Пожалуй, впервые в истории мы одновременно чествуем победителей летних и зимних Игр. Для нас это возможность отдать дань уважения спортсменам, которые в непростых условиях боролись за честь России и побеждали на аренах в Японии и Китае. Здесь собрался весь цвет отечественного спорта — действующие атлеты, знаменитые ветераны, руководители федераций, выдающиеся тренеры, наши коллеги из спортивных ведомств и организаций. Такой вечер — это признание их труда и самоотверженности при подготовке к Играм и во время выступлений.

Как объяснил четырехкратный олимпийский чемпион, форум спортсменов-олимпийцев логически завершил цикл мероприятий, проводившихся ОКР на протяжении года с целью консолидации спортивной отрасли. В июне начало было положено уже традиционным Форумом юных олимпийцев. Осенью состоялось расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР с участием коллег из Белоруссии, затем Форум региональных олимпийских советов и организованное совместно с Российским союзом спортсменов чествование ветеранов спорта. И вот теперь общая итоговая встреча.

Станислав Поздняков (слева) и Олег Матыцин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сам форум состоял из двух частей. Сначала всем собравшимся гостям дали возможность спокойно пообщаться друг с другом, сфотографироваться в тематических зонах, посвященных Играм в Токио и Пекине, обсудить различные новости, в том числе и Олимпийское собрание. Например, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, которого мы встретили в фойе, во вторник был избран новым главой комиссии спортсменов ОКР, сменив в этой должности Софью Великую.

— Соня передала мне своего рода эстафетную палочку, — улыбнулся Борзаковский на вопрос о новой работе. — Коллеги, входящие в состав комиссии спортсменов, меня полностью поддержали, будем работать на благо российского спорта вместе с ОКР и его руководством. Я спортом после завершения карьеры заниматься не прекращал, и бегаю, и в футбол постоянно играю. Но при этом семь лет работы функционером на разных должностях дали мне хороший опыт реализации различных проектов. Теперь можно его применить на благо российского олимпийского движения. Что касается этого вечера — огромное спасибо за возможность собираться всей большой олимпийской семьей.

Между прочим, очень многие из присутствовавших спортсменов пришли на такой праздник не впервые. И организаторам должно быть приятно, что они смогли удивить даже бывалых олимпийцев. Например, стрелок Сергей Каменский уже дважды ездил на Олимпийские игры, и с каждых возвращался с наградами.

— Замечательный вечер, мне так приятно здесь присутствовать, — сказал Каменский. — Давно уже не был на подобных мероприятиях, даже жаль, что они проходят раз в четыре года. Грандиозный праздник, очень нравится, как атмосферно все организовано. Каждая Олимпиада — настоящий калейдоскоп событий, поток эмоций, воспоминаний, которые порой трудно описать словами. Но сейчас мне просто приятно находиться в компании сильнейших олимпийцев мира.

Готовы к новым победам

Всего в стенах концертного зала собралось несколько сотен представителей разных спортивных дисциплин, как летних, так и зимних. Помимо общения, их ждала торжественная церемония вручения Премии ОКР.

— Прошедшие Игры были сложными, причем не только со спортивной точки зрения, — обратился к залу Поздняков. — Но вы справились, за что огромная вам благодарность. Низкий поклон всем спортсменам, тренерам и другим специалистам, работавшим с командами. Игры в Токио и Пекине подарили стране героев не из соцсетей, а из реальной жизни. Мы в нынешнем году прошли путь от Игр через трансформацию олимпийского сообщества России для решения новых вызовов и задач. Отменить Россию, убедить вас отказаться от своей страны, сломить психологически не получилось. И не получится. Команда России готова к новым победам, это главный итог 2022 года.

Поскольку в этот вечер чествовали героев сразу двух Олимпиад, то и ведущих оказалось сразу две пары — компанию патриарху комментаторского цеха Виктору Гусеву составила очаровательная Яна Батыршина, а новое поколение представляли Илья Трифанов и олимпийская чемпионка Пекина в фигурном катании Анна Щербакова. Между прочим, она одной из первых получила награду из рук Позднякова — как лучшая спортсменка прошедших зимних Игр.

— Огромная благодарность за награду, для меня это большая честь, — сказала Щербакова. — Уровень наших спортсменов настолько высокий, что получать такие призы дорогого стоит.

Яна Батыршина и Анна Щербакова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Лучшей спортсменкой летней Олимпиады стала София Позднякова, еще раз вызвав прилив гордости у отца. Ей приз вручил министр спорта РФ Олег Матыцин. Аналогичная награда у мужчин досталась еще одному двукратному победителю Токио Евгению Рылову, у спортсменов-зимников вне конкуренции оказался Александр Большунов.

А рекорд вечера по количеству выходов на сцену установил Юрий Бородавко. Он был признан лучшим тренером зимних Игр. А кроме того, получил награды за находящегося на соревнованиях Большунова и Елену Вяльбе, выбранную лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта.

— Мы с Сашей вместе работаем уже шесть лет, и я видел, с каким упорством он шел к этим медалям, какие сложности преодолевал, — сказал Бородавко. — Проблемы преследовали его, но несгибаемый характер и сила воли позволили ему выйти на высочайший уровень. Я счастлив. Говорят, что лыжные гонки хоть и не командный вид спорта, но работает в нем команда. Поэтому огромное спасибо всем, кто помогал нам на этом пути.

Среди тренеров летних видов спорта Премией ОКР была отмечена прославленная Татьяна Покровская, а среди руководителей федераций по летним дисциплинам борьба развернулась настолько острая, что приз пришлось разделить между Владимиром Сальниковым и Михаилом Мамиашвили.

Всего же награды были вручены более чем в 20 номинациях. Отметили и лучшие команды, и самых титулованных спортсменов, и открытия минувших турниров. Особо хочется отметить награду «Патриот», которой удостоили недавно ушедшего от нас Александра Горшкова. Статуэтку получила его дочь Юлия Пахомова-Горшкова.

А не раз поднимавшийся на сцену Никита Нагорный получил премию как лучший блогер среди спортсменов. Но вечер вовсе не был скучной чередой награждений. Нашлось место и приветственным словам, и памятным видеороликам, и выступлениям балета «Тодес». За музыкальную часть отвечали SHAMAN, который задал тон всему форуму, исполнив гимн России в зале, который с помощью специальной анимации на несколько минут превратился в один гигантский триколор нашей страны, и Дима Билан, под занавес вечера поднявший на ноги весь зал. По итогам получилось живо, эффектно и по-настоящему, без фальши, патриотично. Как и должно быть, когда собираются вместе те, кто бьется за свою страну на спортивных аренах без остатка.

Лауреаты Премии ОКР

«Лучший спортсмен Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио» — Евгений Рылов (плавание)

«Лучшая спортсменка Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио» — София Позднякова (фехтование)

«Лучший спортсмен XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине» — Александр Большунов (лыжные гонки)

«Лучшая спортсменка XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине» — Анна Щербакова (фигурное катание)

«Лучший тренер Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио» — Татьяна Покровская (синхронное плавание)

«Лучший тренер XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине» — Юрий Бородавко (лыжные гонки)

«Патриот» — Александр Горшков (фигурное катание)

«Лучшая команда Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио и XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине по игровым видам спорта» — сборные России по баскетболу 3х3

«Лучшая команда по видам спорта XXIV Олимпийских зимних игр 2022 в Пекине» — сборная России по лыжным гонкам

«Лучшая команда по видам спорта Игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио» — сборная России по спортивной гимнастике

«Открытие Игр» — сборная России по тхэквондо

«Лидер — Самая титулованная действующая спортсменка» — Светлана Ромашина (синхронное плавание)

«Лидер — Самый титулованный действующий спортсмен» — Александр Большунов (лыжные гонки)

«Овация» — Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

«Надежды большого будущего» — Виктория Листунова (спортивная гимнастика)

«Руководитель федерации по зимним видам спорта» — Елена Вяльбе (лыжные гонки)

«Руководитель федерации по летним видам спорта» — Владимир Сальников (плавание) и Михаил Мамиашвили (борьба)

«СМИ года» — «Матч ТВ»

«Медиагерой» — Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

Специальные номинации от партнеров Олимпийского комитета России:

«Крылья удачи» от ПАО «Аэрофлот» — Дина Аверина (художественная гимнастика)

«За волю к победе» от ООО ЗАСПОРТ — Мадина Таймазова (дзюдо)

Специальная номинация от Олимпийского комитета России — партнерам — ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Аэрофлот», ООО ЗАСПОРТ, ГМК «Норильский никель»