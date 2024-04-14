«Непонятное создание под именем Бах». Как глава МОК за десять лет превратился из друга России в ее врага

Немецкий чиновник, награжденный орденом Почета РФ, близок к тому, чтобы подпасть под российские санкции.

Глава МОК Томас Бах окончательно превратился в России в отрицательного персонажа и врага страны. На самом высоком уровне немецкого функционера обвиняют в двуличии и предательстве олимпийских идеалов, а также называют «дирижером антироссийской кампании в спорте». Наши депутаты предлагают завести на чиновника уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни спортсменов, а пранкеры потешаются над бывшим фехтовальщиком, публикуя розыгрыш с молитвой олимпийского лидера «святым Вовану и Лексусу». Между тем, еще совсем недавно Бах считался другом нашей страны и регулярно встречался с президентом России. На Западе до сих пор считают Томаса «пророссийским лоббистом». Как же произошло такое удивительное преображение?

Заслуги в подготовке российских спортсменов

«После избрания Баха главой Международного олимпийского комитета в 2013 году было много разговоров, что решающим фактором победы немецкого юриста оказалась поддержка президента России Владимира Путина, — писала британская газета The Guardian в 2016-м. — Сразу после того как Томас узнал о своем успехе на выборах в отеле Hilton в Буэнос-Айресе, ему дали в руки телефон. И первым поздравившим его человеком оказался Владимир Путин. В тот момент российский президент предпринимал энергичные усилия, направленные на обеспечение проведения спортивных событий, которые будут проецировать российскую мощь на геополитику».

Отношения с новым главой МОК в тот момент действительно были очень важны для нашей страны. Ведь надвигалась домашняя Олимпиада в Сочи. Во время ее подготовки и в процессе проведения сотрудничество с Бахом оказалось очень успешным. Недаром по итогам соревнований немецкий чиновник был награжден в России орденом Почета «за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов». Эта награда не отозвана до сих пор. А глава оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко и вице-премьер РФ Дмитрий Козак за проведение Игр получили золотые олимпийские ордена.

«Зимние Олимпийские игры — самое лучшее воспоминание спортсменов, международных олимпийских комитетов из 205 стран мира и всех, кто имел к ним отношение, — говорил Бах на встрече с Владимиром Путиным в феврале 2015-го, уже после начала событий в Крыму и на Донбассе и выхода фильма Хайо Зеппельта о русском допинге. — Мы твердо убеждены, что это событие в значительной степени окажет содействие развитию массового спорта в вашей стране. И в этой связи я хочу еще раз вас поздравить и поблагодарить за то, что спорту в вашей стране отводится важное место, он играет важную роль в воспитании. Убежден, что событие, состоявшееся в Сочи, оставившее столь хорошие воспоминания, создало все условия для проведения других спортивных мероприятий».

Бах и Путин встречались в Кремле и в июле 2018-го года после финала чемпионата мира по футболу в Москве. К тому времени уже вышли обе части доклада Макларена, сборная России успела выступить в нейтральном статусе на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а против нашей страны на фоне украинского кризиса на Западе были введены многочисленные экономические и политические санкции. «Путин и Бах согласились с тем, что в интересах российских спортсменов нужно вновь вступить в диалог, взглянуть в будущее и, наконец, полностью вернуть российский спорт в международное спортивное сообщество», — говорилось в пресс-релизе МОК по итогам той кремлевской встречи.

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Приверженность этому олимпийскому перемирию

Все эти события заставили западные СМИ предположить, что Бах является верным другом России, и даже обвинить главу МОК в том, что эта дружба небескорыстна. Томас действительно с 2016 года сдерживал антидопинговых радикалов, которые после откровений Григория Родченкова требовали полностью исключить нашу страну из мирового спорта. Правда, действовал немецкий функционер при этом своеобразно. Так, накануне Олимпиады-2016 Лозанна отстранилась от вопроса допуска россиян в Рио, передав его на уровень международных федераций и спровоцировав небывалый хаос с заявками. А в 2018-м Бах придумал странный статус «нейтральный атлет из России», который вроде бы позволял нашим спортсменам выступить в Пхенчхане даже в командных видах спорта, но приоткрывал возможность отстранить любого россиянина без объяснения причин (что и произошло с десятками наших атлетов).

В кулуарах говорили, что с 2016 года отношение Баха к России на фоне допинговых скандалов начало меняться в худшую сторону. Но зол был немецкий чиновник не из-за своей приверженности чистому спорту, а потому что у Зеппельта, руководителей ВАДА и прочих русофобов в принципе появился повод поднимать вопрос о допинговых нарушениях, дестабилизируя тем самым олимпийское движение. Кроме того, западная политическая повестка начала оказывать на МОК все больше влияния. Так, в 2020-м на фоне выступлений белорусской оппозиции Лозанна запретила президенту Белоруссии Александру Лукашенко и другим руководителям НОК участвовать в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Ну а окончательным поводом для разрыва стала ситуация с олимпийским перемирием в феврале 2022 года. «В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть оппонентами и в то же время жить мирно и уважительно вместе, — заявил Бах на открытии Игр в Пекине. — В этом и заключается миссия Олимпийских игр: объединить всех в мирном соревновании. Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены. В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс».

24 февраля 2022 года, через три дня после закрытия Игр в Пекине и за семь дней до открытия Паралимпиады, началась СВО, что стало для Баха огромным разочарованием. Уже 25 февраля исполком МОК в нарушение принципа «спорт вне политики» потребовал запрета на российский флаг на всех соревнованиях и отмены всех международных стартов на территории России. А 28 февраля 2022 года всем федерациям было рекомендовано не приглашать на соревнования российских спортсменов. Эту меру Бах потом объяснит заботой о целостности спорта (мерами по предотвращению бойкотов) и безопасности российских спортсменов.

Кроме того, МОК отозвал золотые олимпийские ордена у Дмитрия Чернышенко, Дмитрия Козака и даже у Владимира Путина. Несмотря на то, что Президент РФ был награжден еще в 2001 году самим легендарным Хуаном Антонио Самаранчем.

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Противоречит самой природе спорта

Тотальный бан в отношении российских спортсменов (не поддержанный только в теннисе, шахматах, велогонках и еще нескольких видах спорта) продержался больше года. И это, конечно, не могло не отразиться на отношении к Баху в России. В конце 2022 года с руководством МОК была достигнута договоренность о снятии санкций без возвращения флага. Однако Бах в последний момент поддался западному давлению и согласился на дополнительные ограничения — запрет на командные виды и спортсменов из ЦСКА и «Динамо». И это сделало немецкого чиновника мишенью для критики сразу с двух флангов. В России были очень недовольны новыми дискриминационными мерами, а наши оппоненты заявляли, что россиян в принципе нельзя было возвращать на международную арену до завершения СВО.

При этом глава МОК озвучил очень странный подход. По мнению Баха, когда обе противоборствующие стороны недовольны компромиссом, это свидетельствует об успехе третейского решения. На самом деле суть компромисса как раз в том, что он является условно приемлемым для всех сторон. А в случае с частичным допуском россиян в марте 2023 года немецкий чиновник снова превратился в «агента Кремля» в западных СМИ. А в нашей стране Баха назвали «предателем олимпийских идеалов» и марионеткой западных корпораций, которые спонсируют МОК.

«Благодаря» некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, — говорил Владимир Путин в октябре 2023 года. — И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые не связаны с политикой, в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации. Узнали также, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право определять, на кого она распространяется, а на кого — нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта».

«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители МОК и лично Томас Бах, — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в марте 2024 года. — Когда он (Бах. — Прим. «СЭ») в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: «Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права...» А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» — он говорит: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили Устав ООН».

«МОК сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста, — отметила в интервью «СЭ» олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. — Это какая-то беспринципность. Где же тот спортивный принцип, которому всегда хочется служить?»

«Мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли! — отметил в апреле 2024-го заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. — Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры дружбы. А мы подумаем, пускать ли».