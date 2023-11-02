В олимпийском движении обозначился русофобский пул стран. Это обычный нацизм

Допинговые скандалы и политические санкции — это лишь повод убрать со спортивных помостов конкретную нацию.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Понятие недружественных стран вошло в российское законодательство совсем недавно. Однако его относительная молодость де-юре является следствием многих лет существования таковых стран де-факто. И не только в политике, но и в спорте. Одним из откровенно недружественных государств для нас является Норвегия. Внимание к спортивным и околоспортивным новостям из этой страны позволяет сделать выводы о витках новой информационной войны против России.

Каждому норвежцу нужно откреститься от поддержки россиян

Норвежские лыжники спустя почти полгода прокомментировали апрельские слова Александра Большунова, который в одном из интервью сказал, что кто-то из сборной Норвегии прислал ему письмо с признанием, что скучает по конкуренции с россиянами. О поддержке со стороны безымянных норвежцев Большунов рассказал аж в апреле этого года. Однако именно сейчас вышла новость о том, что норвежские лыжники открестились от этих слов. Очевидно, в этой стране становится опасно быть сторонником российских атлетов даже на бытовом и межличностном уровне.

Статья в газете Nettavisen о словах Большунова в октябре вышла под заголовком «Большунов лжет», аналогичными фразами сопровождалось и каждое фото спортсмена в материале. Норвежский лыжник Эвен Нортуг заверил журналистов, что он сам не писал таких сообщений, да и другие члены сборной — вряд ли. Любопытно, что Эвен оценил слова Большунова не просто как ложь, но и как способ оказать давление на ситуацию с недопуском российских атлетов. Ту же точку зрения выразил и другой норвежский лыжник — Дидрик Тенсет. По его словам, невозможно, чтобы кто-то из его товарищей мог поддержать Россию.

То, что происходит сейчас в спортивной сфере Норвегии похоже на охоту на ведьм: каждому норвежскому спортсмену нужно откреститься от поддержки россиян. И не просто так. Несмотря на полугодовую разницу между интервью Большунова и реакцией норвежцев, смысл в этих действиях есть, и он заключается в усилении русофобских настроений.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Откровенный национализм спортивных чиновников из Норвегии

В прошлой статье, посвященной «успехам» Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета, я писала, что в Норвегии в данный момент отрицательно оценивается перспектива переизбрания немца на новый срок. В частности, Линда Хофстад Хеллеланд, которая занимает должность вице-председателя спортивного комитета Совета Европы, а в прошлом являлась вице-президентом ВАДА, бурно реагирует на возможность продолжения работы немца в качестве главы МОК. Она уже сейчас выражает обеспокоенность тем, что представители Норвегии в МОК Клостер Аасен и Уренхольд Якобсен, возможно, поддержат отказ от 12-летнего срока пребывания одного человека на посту главы организации.

Хеллеланд — не единственная, кто в Норвегии выступает против немецкого фехтовальщика. Критика Баха почти всегда упирается в его прошлую дружбу с Россией и стремлением оставить россиянам право быть участниками Олимпийских игр в период допинговых разбирательств. Излюбленным фото, сопровождающим статьи про осуждение России или Баха, является снимок олимпийского лидера вместе с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Сочи. Норвежцы не простили главе МОК его общение с русскими и будут помнить об этом и десять, и двадцать лет, несмотря на нынешнюю позицию олимпийского функционера. Это еще раз подтверждает, что решение от 24 февраля 2022 года об отстранении российских спортсменов не спасло репутацию Баха в глазах лютых русофобов, но лишило его колоссального объема поддержки в мировом спорте, не ограничивающемся Западом.

Откровенный национализм спортивных чиновников из Норвегии давно обращает на себя внимание. Так, глава норвежского комитета спортсменов Магнус Недрегготен беспокоится, что при допуске нейтральных атлетов из России международные спортивные федерации могут пропустить тех, кто не является адептом проукраинской позиции. Высказывания подтверждают мои прежние слова о том, что декларации о нейтралитете не будут ориентированы на выявление нейтральности.

Главная задача МОК и других международных спортивных структур при допуске российских спортсменов — определить их «явную поддержку и солидарность с украинскими спортсменами». При этом сами украинские спортсмены крайне политизированы начиная с 2014 года. Уже тогда представителям Украины запрещалось обнимать спортсменов из России, находиться с ними рядом в свободное от тренировок и выступлений время, ставить лайки под постами, посвященными их выступлениям, победам и другим заслугам.

Линда Хофстад Хеллеланд. Фото Global Look Press

Россиян не ждут в Париже-2024 даже в нейтральном статусе

Любопытно, что Недрегготен беспокоится, что у международных спортивных федераций разные возможности для проверки благонадежности россиян и их подлинного отношения к конфликту на Украине. «Платформа нейтралитета не будет защищена достаточно надежно, — утверждает норвежец, — поскольку разные федерации обладают разными возможностями: у кого-то есть большой аппарат для обработки и поиска информации, у кого-то нет».

И здесь важно заметить, что он вряд ли имеет в виду возможности проверки социальных сетей или публичных постов — тут у всех международных федераций возможности совершенно идентичные. Речь идет скорее о проверке благонадежности спортсменов посредством информаторов. Напомню, что несколько лет назад ВАДА запустило систему взращивания информаторов в спортивной среде по самому широкому кругу вопросов.

Из слов Недрегготена следует, что в разных международных федерациях разные объемы данных, получаемых посредством информаторов. А значит, если МОК все-таки согласует участие россиян в Олимпиаде, то одними декларациями о нейтралитете дело не ограничится, фильтрация будет более жесткой. Не удивлюсь, если дело дойдет до фильтрационных лагерей. Настолько сильна в данный момент в недружественных странах паника по поводу возможного участия россиян в ОИ-2024 в Париже даже в нейтральном статусе.

При этом норвежцы прекрасно понимают: происходящее — это полноценная дискриминация по признаку гражданства. Томас Бах регулярно говорит, что дискриминации нет, а отстранение российских спортсменов является нормой. Вместе с тем слова явных оппонентов России свидетельствуют о другом. Упомянутый глава норвежского комитета спортсменов Магнус Недрегготен говорит, что в отношении россиян дискриминация на основе паспорта в данный момент есть, что само по себе не очень хорошо, однако «нация неоднократно превышала оказанное ей доверие». Эти слова стоит подчеркнуть. Речь идет именно об устранении с международной спортивной арены определенной нации — русских. Допинговые скандалы, СВО и все остальное — лишь повод убрать со спортивных помостов обладателей конкретного паспорта и национальности.

Любое правовое государство основано на персональной ответственности за совершенные правонарушения. Когда же ответственность за действия конкретных людей (причем не политиков, действующих на международной арене от лица своих государств, а именно людей — спортсменов, тренеров и прочих) становится основанием для возложения ответственности на нацию, это даже не национализм — это нацизм.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Напомню, что Норвегия в период Второй мировой войны вместе с Нидерландами до последних дней воевала на стороне Третьего рейха, но, в отличие от Германии, две европейские страны не принесли покаяния перед человечеством. И вот теперь они спокойно публично рассуждают о том, что «русская нация неоднократно превышала оказанное ей доверие». А в какой позиции себя рассматривают представители Норвегии, которые отказывают в доверии всем русским? Очевидно, предполагается, что есть нации более высокого порядка, а есть те, кому это доверие еще нужно оправдать?

К слову, именно представители Германии, Норвегии, Нидерландов и Дании (пусть и беспомощный, но тоже сторонник Третьего рейха в период Второй мировой войны) являлись локомотивом в раскручивании американцами антироссийской допинговой истерии в мировом информационном пространстве. Эти страны как под диктовку вторили друг другу и громче остальных кричали о необходимости исключения России из мирового спорта.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Наши противоречия носят глубокий экзистенциальный характер

Еще один специалист, выступающий против России и с удовольствием комментирующий домыслы норвежцев в СМИ, — представитель страны, в парламенте которой недавно стоя аплодировали эсэсовцу, — канадец Джим Каррабре, бывший представитель антидопинговой системы и Международного союза биатлонистов (IBU).

Этот персонаж неоднократно высказывался о том, что россиян нельзя допускать до Олимпийских игр в Париже. Он уверен, что в России, несмотря на все преобразования, не существует эффективной антидопинговой системы. Очевидно, надежной, по мнению канадца, является антидопинговая система Норвегии и США, где количество лиц, обладающих терапевтическими исключениями на употребление мощнейших запрещенных веществ, возможно, больше, чем полностью здоровых атлетов, готовых соревноваться исключительно на собственных физических возможностях.

Джим Каррабре пишет, что даже небольшое количество российских спортсменов в нейтральном статусе завоюет большое количество медалей (что это, как не признание силы наших спортсменов и боязни наших спортивных побед?). Канадец полагает, что это «покажет величие русской нации», чего допустить нельзя. Норвежцы согласны с ним.

Другими словами, в современном олимпийском движении существует сложившийся русофобский пул стран, который стремится исключить россиян из мирового спорта под любым предлогом. Однако основой этого желания являются политические и, что еще страшнее, выходящие наружу националистические основания — непринятие российской нации, которому нет и не может быть оправдания. Это в очередной раз поднимает вопрос: по пути ли России с нынешним олимпизмом? Наши противоречия носят глубокий экзистенциальный характер, который вряд ли устраним в нынешней институциональной системе мирового спорта.