На форуме в Баку устроили демарш против российского спорта. Давление на МОК не ослабевает

Представители 41 страны подписали заявление с требованием не допускать Россию до Олимпиады даже под нейтральным флагом.

Международная конференция министров и высших должностных лиц по вопросам физического воспитания и спорта (MINEPS), проходившая в Баку с 26 по 29 июня, оказалась омрачена акцией сторонников отстранения России от Олимпиады-2024. Во время одного из заседаний депутат парламента Андорры Алиан Кабанес Гальян зачитал коллективное заявление, подписанное 41-й страной западного лагеря. В нем содержится призыв к международному спортивному сообществу «продемонстрировать солидарность по отношению к Украине». При этом значительное количество участников форума, в том числе его организаторы из Азербайджана, конфликтный документ не поддержали.

Скандальное выступление

Конференция в Баку проводилась при участии ООН и ЮНЕСКО. Она собрала более чем 50 министров и высокопоставленных лиц, а также свыше 540 участников и 120 стран. Главная тема форума — преодоление негативных последствий пандемии и разработка политики по снижению физической пассивности молодежи. Однако некоторые делегации решили воспользоваться моментом для того, чтобы озвучить антироссийские политические идеи. Причем это было сделано в крайне некорректной форме.

Фото Global Look Press

Так украинский посол в Азербайджане Владислав Каневский, призывая запретить выступление России на международных соревнованиях, включая Олимпиаду, держал в руках портреты спортсменов, погибших во время вооруженного конфликта. В самом заявлении 41-й страны в очередной раз указывается на то, что Россия якобы использует спорт для пропаганды своих действий. Кроме того, упоминаются повреждения спортивной инфраструктуры Украины и ухудшение доступа к спорту для молодежи из этой страны.

На очередной демарш, наверное, можно было не обращать внимания, если бы он не был частью давления на МОК, который в данный момент определяет принципы допуска спортсменов из России и Белоруссии к Парижу-2024. Лидер олимпийского движения Томас Бах неоднократно просил западные страны не нарушать принципа автономии спортивных организаций. Но попытки смешать политику и спорт не ослабевают. Нет сомнений, что страны, подписавшие заявление, озвученное в Баку, будут шантажировать МОК всеми возможными способами.

Более половины подписантов — государства ЕС (кроме Венгрии и Австрии), а также Великобритания, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Украина и Япония. Также возвысили свой голос Андорра, Монако, Сан-Марино, Острова Кука, Албания и Черногория. Из интересных подписей — Молдавия и Грузия. Почему-то в списке нет США. Также полностью отсутствуют страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Мировой спорт многое теряет, отказываясь от соревнований в России

На самом деле форум MINEPS в Баку собирался ради спортивной инициативы ЮНЕСКО Fit for Life, которая направлена на повышение физической активности молодежи. По итогам был принят документ, никак не упоминающий события на Украине. «Конференция MINEPS помогла выработать единый посыл, который заключается в том, что спорт может изменить жизнь. И это должно стать элементом социальной, экономической, политической повестки», — заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая на закрытии конференции.

В Баку также присутствовал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, который принял участие в презентации в Русском доме соревнований в формате фиджитал — «Игры Будущего». Эти уникальные старты пройдут в будущем году в Казани. На пленарном заседании MINEPS Матыцин представил другие международные старты, которые наша страна предполагает принять в ближайшее время — фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге и Игры БРИКС.

«Мировой спорт трудно представить без российских и белорусских спортсменов, — сказал министр спорта РФ. — Очевидно, что международные спортивные федерации и мировой спорт в целом теряют многое, когда отказываются от проведения соревнований в России. Хочу поблагодарить те международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения российских спортсменов. Рассчитываю, что это станет примером и для других коллег».

Также Матыцин обсудил с белорусским министром спорта Сергеем Ковальчуком подготовку к Играм стран СНГ, которые пройдут в августе в городах Белоруссии. Также состоялись переговоры с коллегами из Сербии, Азербайджана, Узбекистана, Таиланда, Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Турции. Очевидно, что все эти страны (и не только они) призывов к отстранению наших спортсменов не поддерживают, а выступают за прекращение дискриминации по национальному признаку в мировом спорте.