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Олимпиада

Сегодня, 15:15

На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Лыжник Ачбадрах Батмунх с флагом Монголии на церемонии открытия Олимпийских игр-2018
Лыжник Ачбадрах Батмунх с флагом Монголии на церемонии открытия Олимпийских игр-2018.
Фото Getty Images
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Сборная Монголии может подпасть под санкции МОК и ВАДА.

Как сообщают монгольские СМИ, сборная азиатской страны может поехать в Париж в нейтральном статусе, если не решит свои проблемы с антидопинговым агентством. В Париже-2024 в нейтральном статусе уже могут выступить Индия, Гватемала и, по всей видимости, Россия с Белоруссией. Что не так с монголами?

Вмешательство государства

Монголия, как и большинство стран мира, желающих участвовать в международных соревнованиях, подписала Международную конвенцию против использования допинга в спорте и кодекс ВАДА. Как и у нас в случае с РУСАДА, в Монголии есть свое МОНАДА, которое обеспечивает тестирование спортсменов.

Однако во вторник чиновник правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан (вы киборг, если прочитали это с первого раза) заявил, что организация неспособна работать по своим функциям и перед ней стоят «острые проблемы». А это означает риск того, что Монголия выступит на Олимпиаде под «белым флагом», пишет News.mn. Скорее всего, имеется в виду нейтральный статус и олимпийский флаг. «Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — бросился на амбразуру Амарбаясгалан, не уточнив, что именно нужно решать.

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Но заковыка в том, что МОНАДА, как и любое другое национальное агентство, должно работать на правах полной автономии от государства. Поэтому монголам предстоит очень тонкая работа — иначе их точно дисквалифицируют. ВАДА тоже напрямую управлять МОНАДА не имеет права. По всей вероятности, агентство страны не может выполнить полностью свои обязательства — возможно, из-за недостатка средств либо кадров или мощностей. Самих проблем с допингом в Монголии немного — в последней статистике по странам, зафиксированной ВАДА, Монголия была в конце списка инцидентов с двумя случаями в самбо и тяжелой атлетике.

Спортсмены сборной Гватемалы на церемонии открытия Олимпиады-2020
Спортсмены сборной Гватемалы на церемонии открытия Олимпиады-2020.
Фото Getty Images

Какие еще страны под угрозой?

Всем нам известно об отстранении России и Белоруссии и крайне сложном процессе возвращения россиян в мировую олимпийскую семью. На этой неделе министр спорта Олег Матыцин рассказал, что на Олимпиаду могут поехать 180 российских спортсменов. Однако, судя по хаосу в организации отбора — то Азиатские игры, то нет, то специальные турниры, то wild card, — решать, кто поедет, а кто нет, будут произвольно с помощью фильтра а-ля Пхенчхан-2018.

Однако на данный момент проблемы есть не только у нас и монголов, но также у Гватемалы, Афганистана и Индии. А КНДР совсем недавно отбыла дисквалификацию — и вовсе не из-за своего политического режима.

В Гватемале разделилась власть в Олимпийском комитете, в течение последнего почти года там не могли выбрать президента. Дело рассматривается в Верховном суде. Одна из гватемальских всадниц канадского происхождения Эстер Мортимер уже успела поменять гражданство, чтобы все же выступить на Играх в Париже. Правда, существует вероятность, что спортсменов допустят, но под нейтральным флагом.

У Индии стадия преддисквалификационная. В стране поменялось законодательство, касающееся спорта, что вызвало неразбериху сразу в нескольких федерациях. «Бонусом» к этому — обвинение в сексуальных домогательствах в адрес президента местной федерации борьбы. Но индийцы решают свои проблемы и, вероятно, к Парижу подъедут с флагом.

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С Афганистаном известная история: покуда у власти там движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), права женщин в спорте и образовании под угрозой. Формально государство не отстранено от Игр, но МОК пристально следит за ситуацией. 21 июня 2023 года на заседании исполкома обсуждались положительные подвижки — девочек допускают к урокам физкультуры в младших классах. Но для зрелых женщин существуют серьезные ограничения по занятию спортом. На Азиатских играх, которые стартуют на днях в Ханчжоу, страна выступит под старым флагом, использовавшимся до смены власти в 2021 году.

Также стоит напомнить, что после Игр в Токио сразу две страны — Индонезия и Таиланд — были лишены флага из-за проблем с антидопинговыми агентствами. Однако претензии ВАДА были быстро сняты и на олимпийских перспективах сборных никак не отразились.

Остается надеяться, что и в случае с Монголией МОК не будет мешать спортсменам проявить себя, если им уже мешают это делать государства.

Олимпиада
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