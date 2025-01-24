«Ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения». Еще один кандидат в президенты МОК поддержал Россию

Но радоваться рано.

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета француз Давид Лапартьян готовится к выборам и дает программные интервью. В беседе с изданием Ouest-Frances актуальный глава Олимпийского комитета Франции и Международной федерации велоспорта сделал несколько важных заявлений, касающихся российских спортсменов и их участия в международных стартах.

Надо вернуть. Но потом

Вообще интервью больше было посвящено желанию Лапартьяна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в случае своего избрания на пост главы МОК, а также вопросу засилья трансгендеров в женском спорте. По этим темам тоже сказано немало интересного. Так, Лапартьян считает, что «в мире спорта приветствуются все, но участие трансгендеров в соревнованиях не является их фундаментальным правом». И все-таки самое важное для нас прозвучало в обсуждении вопроса о судьбе российских спортсменов, которые уже несколько лет находятся под политическими санкциями.

Лапартьян считает, что наши олимпийцы обязательно вернутся на мировую арену. «Русские всегда были спортивной нацией, а миссия МОК — объединять людей. Они хотят вернуться на международную арену. Решение по этому поводу должно быть принято в надлежащее время, но очевидно, что ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения, — заявил французский кандидат в олимпийские лидеры, но тут же сбавил оптимизм: — В отношении будущих зимних Игр в Милане мы должны взять время и не спешить с решением о возможном участии России».

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Рано радоваться

В любом случае, по нынешним меркам заявления француза выглядят вполне дружелюбно. Но когда нам ждать неожиданного союзника на посту президента МОК и ждать ли вообще?

Что касается сроков, то выборы президента Международного олимпийского комитета состоятся 20 марта в Греции. Еще в сентябре был опубликован список кандидатов. В него, помимо Лапартьяна, вошли шесть человек: Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Действующий глава Томас Бах в августе 2024-го заявил, что не будет менять хартию МОК ради возможности баллотироваться на новый срок.

А вот с ответом на второй вопрос все сложно. Многие считают фаворитом на пост президента нынешнего главу World Athletics британца Коу. Этот функционер настроен к России далеко не так положительно, как некоторые его соперники. Скорее наоборот. В период правления Коу в Международной федерации российские легкоатлеты столкнулись с огромными проблемами: из-за допинговых обвинений толком не попали на две Олимпиады (2016 и 2020 годов), а Всероссийская федерация легкой атлетики фактически отстранена уже почти десять лет. Хотя в последнее время не из-за допинга, а по политическим причинам.

В свое время именно Коу придумал для россиян понятие «нейтральный спортсмен», а сейчас World Athletics — одна из немногих федераций по летним видам спорта, которая не допускает наших атлетов до своих стартов даже без флага. Британский чиновник в последние три года неоднократно встречался с украинскими спортивными деятелями и политиками, выражая им всяческую поддержку и жестко критикуя Россию. Приход такого человека к власти в МОК вряд ли сулит нам что-то хорошее.

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Но теперь, благодаря Лапартьяну, мы хотя бы знаем, за кого болеть 20 марта. Француз уже начал предвыборную агитацию: «Я не готовился всю жизнь, но, как и Себ Коу, я знаком с двумя столпами олимпийского движения — международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Думаю, что мне удалось совместить молодость (Лапартьян на 17 лет моложе Коу — 51 год против 68-ми) и опыт, к тому же я нахожусь в контакте с реальным миром», — заявил французский кандидат в президенты в интервью Ouest-Frances.

Ранее в поддержку возвращения России на мировую спортивную арену в нейтральном статусе высказывался еще один кандидат в президенты МОК — глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) швед с британским паспортом Йохан Элиаш.