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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 17:45

Золотым рейсом — в Уфу. Форум «Россия — спортивная держава» дождался чемпионов

Алексей Рыбалко
Корреспондент
Станислав Поздняков (в центре) с олимпийскими чемпионами и призерами Игр.
Фото ОКР
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ОКР организовал чартер для 150 олимпийских чемпионов и призеров Игр.

Смена руководства в Олимпийском комитете России стала в эти дни темой номер один в нашем спорте. Как минимум до старта форума «Россия — спортивная держава». Кадровые перестановки подобного, глобального, характера всегда очень быстро обрастают всевозможными комментариями. Мнения по поводу работы Станислава Позднякова у олимпийского руля разные, можно спорить. Но все же утверждения о том, что ОКР при нынешнем руководителе стал турагентством, ничего не делал и не добился никаких результатов, выглядят странно.

Особенно по поводу результатов. После Игр в Пхенчхане ОКР восстановили в правах, и занимался этим именно Поздняков, а выступления единой, полноценной командой в Токио и в Пекине (этого, тоже, кстати, нужно было еще добиться) признаны успешными. И на государственном уровне, и на болельщицком. Встречали мы олимпийцев как героев, были и рекорды, и достижения, и победы. Олимпийский комитет России точно сыграл здесь свою роль. Это факт. О чем, кстати, упомянули и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото ОКР

Адресная финансовая помощь спортсменам

Теперь «но», без которого никогда не обходится. Нет Олимпиад — нечем заниматься Олимпийскому комитету. Так может показаться. Вот и спонсоры поэтому ушли, ведь средства выделялись на подготовку к Играм. А теперь мы готовимся к другим соревнованиям. Внутренним, в рамках серьезных проектов с мощным государственным участием. Роль ОКР в этой конфигурации снижается и перемещение под новую, существенно более централизованную вертикаль управления можно расценивать как понятный шаг.

Но вот насчет бездействия олимпийцев или блаженного прозябания организации — это перегиб. Можно при желании потратить пять минут, почитать в открытых источниках о том, чем на Лужнецкой набережной занимались в период жестких МОКовских санкций. Серьезные средства выделялись ежегодно спортивным федерациям по разным направлениям для подготовки олимпийцев, реализации программ в массовом спорте в рамках специальных программ ОКР.

Станислав Поздняков. «Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?

Адресная финансовая помощь спортсменам, большой проект поддержки олимпийского резерва, подготовка антидопинговых специалистов, помощь новым регионам и в целом активная работа с регионами на базе финансирования от Олимпийского комитета России. Немало, да это и не все. Венцом всей деятельности и лакмусовой бумажкой всегда были Олимпийские игры. Парижские прошли без нас, и за это, а еще за жесткую риторику Позднякова сейчас многие критикуют.

Дай бог, чтобы в Милане через два года наша сборная снова выступила в полном составе. Заниматься этим будет новый глава ОКР. Его имя узнаем до конца года. А пока, как сказано в заявлении подающего в отставку президента организации, нынешнее руководство будет исполнять свои функции в полном объеме. И исполняет, благо с финансами у ОКР, даже несмотря на все передряги, судя по всему, ситуация устойчивая.

Фото ОКР

Настоящая преемственность поколений

В начале недели ряд спортивных федераций получили от ОКР порядка 50 миллионов рублей. Это давняя практика поддержки членов организации, и она продолжается. Плюс финансируются таким образом мероприятия по линии олимпийского резерва. Одновременно материальная помощь направлена в новые регионы — спортсменам Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Запорожья. Ну и на форум «Россия — спортивная держава» в Уфу ОКР организовал, как в былые времена, чартер «Аэрофлота», на котором привез более 150 олимпийских чемпионов, призеров, тренеров и юных спортсменов из числа включенных в состав олимпийского резерва. Встреча в аэропорту столицы Башкортостана прошла торжественно и трогательно, со всеми атрибутами гостеприимства.

— Идея прилететь на форум, где мы проводим расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, нашей олимпийской командой России возникла как еще один элемент поддержки тех, кого абсолютно несправедливо и бесчестно лишили возможности выступить на Играх Олимпиады в Париже, — сказал Станислав Поздняков в общении со СМИ. — А с учетом того, что сегодня мы очень большое внимание уделяем юным ребятам, которые только собираются делать свои первые шаги на высоком олимпийском уровне, симбиоз чемпионов нынешних и потенциальных в рамках мероприятия мы посчитали важным. То, что я сегодня видел во время полета — и есть самая настоящая преемственность поколений. В этом заключается суть названия форума «Россия — спортивная держава». Я бы добавил — великая спортивная держава. Уверен, во время официальных и неформальных встреч российские спортсмены и коллеги из Беларуси смогут обменяться своими мыслями по поводу текущего состояния дел и, самое главное, по поводу будущего. Мне кажется, для них особо ценно, что в главном спортивном форуме участвуют все руководители отечественного спорта.

Станислав Поздняков. Поздняков уходит с поста президента ОКР. У нас будет другой олимпийский лидер

Вся делегация олимпийцев поселилась в одном отеле, брендированном и украшенном олимпийской символикой. Выглядит, надо сказать, презентабельно. Задумано все как дом в Олимпийской деревне, только с более комфортабельными условиями, чем на Играх. Во всяком случае, без картонных кроватей и размещения по несколько человек в номерах. У спортсменов предусмотрена обширная программа. Сегодня как раз упомянутое расширенное заседание Комиссии спортсменов, а далее много образовательных сессий, семинаров, мастер-классов, участие во Всероссийском Дне ходьбы, который пройдет в Уфе в субботу. Плюс на площадке форума будет работать Инновационный центр ОКР во главе с нашим прославленным лыжным тренером Александром Грушиным. Так что повестка у Олимпийского комитета на форуме насыщенная.

Станислав Поздняков

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