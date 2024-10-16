Золотым рейсом — в Уфу. Форум «Россия — спортивная держава» дождался чемпионов

ОКР организовал чартер для 150 олимпийских чемпионов и призеров Игр.

Смена руководства в Олимпийском комитете России стала в эти дни темой номер один в нашем спорте. Как минимум до старта форума «Россия — спортивная держава». Кадровые перестановки подобного, глобального, характера всегда очень быстро обрастают всевозможными комментариями. Мнения по поводу работы Станислава Позднякова у олимпийского руля разные, можно спорить. Но все же утверждения о том, что ОКР при нынешнем руководителе стал турагентством, ничего не делал и не добился никаких результатов, выглядят странно.

Особенно по поводу результатов. После Игр в Пхенчхане ОКР восстановили в правах, и занимался этим именно Поздняков, а выступления единой, полноценной командой в Токио и в Пекине (этого, тоже, кстати, нужно было еще добиться) признаны успешными. И на государственном уровне, и на болельщицком. Встречали мы олимпийцев как героев, были и рекорды, и достижения, и победы. Олимпийский комитет России точно сыграл здесь свою роль. Это факт. О чем, кстати, упомянули и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото ОКР

Адресная финансовая помощь спортсменам

Теперь «но», без которого никогда не обходится. Нет Олимпиад — нечем заниматься Олимпийскому комитету. Так может показаться. Вот и спонсоры поэтому ушли, ведь средства выделялись на подготовку к Играм. А теперь мы готовимся к другим соревнованиям. Внутренним, в рамках серьезных проектов с мощным государственным участием. Роль ОКР в этой конфигурации снижается и перемещение под новую, существенно более централизованную вертикаль управления можно расценивать как понятный шаг.

Но вот насчет бездействия олимпийцев или блаженного прозябания организации — это перегиб. Можно при желании потратить пять минут, почитать в открытых источниках о том, чем на Лужнецкой набережной занимались в период жестких МОКовских санкций. Серьезные средства выделялись ежегодно спортивным федерациям по разным направлениям для подготовки олимпийцев, реализации программ в массовом спорте в рамках специальных программ ОКР.

Адресная финансовая помощь спортсменам, большой проект поддержки олимпийского резерва, подготовка антидопинговых специалистов, помощь новым регионам и в целом активная работа с регионами на базе финансирования от Олимпийского комитета России. Немало, да это и не все. Венцом всей деятельности и лакмусовой бумажкой всегда были Олимпийские игры. Парижские прошли без нас, и за это, а еще за жесткую риторику Позднякова сейчас многие критикуют.

Дай бог, чтобы в Милане через два года наша сборная снова выступила в полном составе. Заниматься этим будет новый глава ОКР. Его имя узнаем до конца года. А пока, как сказано в заявлении подающего в отставку президента организации, нынешнее руководство будет исполнять свои функции в полном объеме. И исполняет, благо с финансами у ОКР, даже несмотря на все передряги, судя по всему, ситуация устойчивая.

Фото ОКР

Настоящая преемственность поколений

В начале недели ряд спортивных федераций получили от ОКР порядка 50 миллионов рублей. Это давняя практика поддержки членов организации, и она продолжается. Плюс финансируются таким образом мероприятия по линии олимпийского резерва. Одновременно материальная помощь направлена в новые регионы — спортсменам Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Запорожья. Ну и на форум «Россия — спортивная держава» в Уфу ОКР организовал, как в былые времена, чартер «Аэрофлота», на котором привез более 150 олимпийских чемпионов, призеров, тренеров и юных спортсменов из числа включенных в состав олимпийского резерва. Встреча в аэропорту столицы Башкортостана прошла торжественно и трогательно, со всеми атрибутами гостеприимства.

— Идея прилететь на форум, где мы проводим расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, нашей олимпийской командой России возникла как еще один элемент поддержки тех, кого абсолютно несправедливо и бесчестно лишили возможности выступить на Играх Олимпиады в Париже, — сказал Станислав Поздняков в общении со СМИ. — А с учетом того, что сегодня мы очень большое внимание уделяем юным ребятам, которые только собираются делать свои первые шаги на высоком олимпийском уровне, симбиоз чемпионов нынешних и потенциальных в рамках мероприятия мы посчитали важным. То, что я сегодня видел во время полета — и есть самая настоящая преемственность поколений. В этом заключается суть названия форума «Россия — спортивная держава». Я бы добавил — великая спортивная держава. Уверен, во время официальных и неформальных встреч российские спортсмены и коллеги из Беларуси смогут обменяться своими мыслями по поводу текущего состояния дел и, самое главное, по поводу будущего. Мне кажется, для них особо ценно, что в главном спортивном форуме участвуют все руководители отечественного спорта.

Вся делегация олимпийцев поселилась в одном отеле, брендированном и украшенном олимпийской символикой. Выглядит, надо сказать, презентабельно. Задумано все как дом в Олимпийской деревне, только с более комфортабельными условиями, чем на Играх. Во всяком случае, без картонных кроватей и размещения по несколько человек в номерах. У спортсменов предусмотрена обширная программа. Сегодня как раз упомянутое расширенное заседание Комиссии спортсменов, а далее много образовательных сессий, семинаров, мастер-классов, участие во Всероссийском Дне ходьбы, который пройдет в Уфе в субботу. Плюс на площадке форума будет работать Инновационный центр ОКР во главе с нашим прославленным лыжным тренером Александром Грушиным. Так что повестка у Олимпийского комитета на форуме насыщенная.