«Надо двигаться к смягчению позиций». Россия готова к переговорам с МОК о возвращении

Руководители нашего спорта, похоже, готовы простить олимпийским чиновникам все обиды.

Времена жестких высказываний о Международном олимпийском комитете в руководстве российского спорта, похоже, уходят в прошлое. Президент РФ все еще называет олимпийских чиновников «цирковыми артистами», но министр Михаил Дегтярев уже призывает «двигаться к смягчению позиций». Не совсем понятно, как это может выглядеть в текущей ситуации, но желание отечественной спортивной элиты не обострять затянувшийся конфликт очевидно. «Если мы все будем винить во всем МОК, это затруднит возвращение наших спортсменов на международные турниры», — констатировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Инструмент политического давления

Россия старалась избежать разрыва с МОК даже во времена антидопинговых гонений и после тотального бана наших спортсменов в феврале 2022 года. Но начиная с весны 2023 года отношения с Томасом Бахом и его командой начали рушиться как карточный домик. В качестве своеобразного ответа на односторонние ограничения при допуске россиян на международные старты (запрет на командные виды спорта, на спортсменов из ЦСКА и «Динамо», проверки на политическую нейтральность) ОКР принял в свой состав спортивные организации «новых» (исторических) территорий. Это привело к новому витку санкций (приостановке членства России с МОК) и выходу конфликта за пределы спорта.

Критические высказывания в отношении Томаса Баха и Ко осенью 2023 года прозвучали на самом высоком уровне. Президент РФ заявил, что Игры используются «как инструмент политического давления в отношении людей, которые не связаны с политикой, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации». А министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил МОК в «предательстве интересов олимпизма». Тогда казалось, что окончательный разрыв России с олимпийским движением очень близок, особенно в случае реализации проекта Всемирных игр дружбы, которые в Лозанне восприняли как «альтернативную Олимпиаду».

Еще в сентябре 2024-го Сергей Лавров отмечал, что «современное руководство МОК хоронит олимпийское движение». А Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил следующее: «МОК превратился в каких-то цирковых артистов. Коммерциализировали олимпийское движение, уничтожают его своими руками». Тем не менее министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который в мае 2024-го называл санкции против российских спортсменов «дискриминацией» и «безобразием», теперь выражает готовность к сотрудничеству и переговорам с МОК. Поводом для диалога, по его словам, может стать запланированная на весну будущего года смена власти в международном комитете.

Министр спорта Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Восстановление отношений — приоритет

«Мы будем работать с любым избранным президентом МОК, — приводит слова министра matchtv.ru. — Уверен, мы были, есть и останемся членами олимпийской семьи и переведем наши отношения в юридическую плоскость из политической... К диалогу по восстановлению наших прав готовы в МОК. Сначала надо аккредитацию ОКР восстановить, вернуться в ассоциацию НОКов, из которой нас благополучно удалили, и дальше уже двигаться по смягчению позиций... Как говорят, «без шума и пыли». Кому нужно ужесточение риторики? Спортсменам — нет. Я так понимаю, это нужно только тем, кто участвует в политических ток-шоу. К ним обращаюсь: тему спорта забудьте на какое-то время, тогда в спорте все будет хорошо».

«Мы давно говорим, что надо налаживать диалог с МОК о возвращении нашего олимпийского комитета на равных правах, — поддержал Дегтярева депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «ВсеПроСпорт». — Надо в переговорном процессе высказать друг другу все претензии. И по каждой причине разговаривать и снимать вопросы один за одним. Тогда мы приблизимся к возвращению наших спортсменов на полноценной основе. МОК это сам прекрасно понимает. Сделав огромное количество стратегических ошибок, он залез в ситуацию, из которой трудно выбраться. В этой связи новый президент МОК и новый президент ОКР приоритетной задачей будут ставить возвращение российских спортсменов и восстановление отношений».

О бессмысленности дальнейшей эскалации также говорили спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и почетный член МОК Виталий Смирнов. А член МОК Шамиль Тарпищев вообще заявил, что «есть возможность подвижек» в вопросе возвращения россиян в самое ближайшее время. «Вопрос участия наших спортсменов во всех видах — это тема отдельного доклада, нам нужно этот вопрос отдельно рассмотреть. Варианты сотрудничества существуют. Как вы знаете, выборы в МОК пройдут 16 марта, поэтому есть возможность подвижек в этом направлении», — цитирует Тарпищева matchtv.ru. При этом на данный момент не решен даже вопрос участия в нейтральном статусе россиян в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет с 6 по 16 февраля в Бакуриани (Грузия).

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Фото Global Look Press

Дорожка протоптана и дальше будет хуже

Не совсем понятно, как именно мы собираемся решать вопрос восстановления России в МОК «в юридической плоскости». Томас Бах неоднократно подчеркивал, что причина нынешних санкций в «нарушении территориальной целостности НОК Украины». Отмена принятия «новых территорий» в ОКР невозможна по политическим причинам, да и есть огромные сомнения в том, что затык именно в этом. Ведь бан российских спортсменов начался задолго до решения по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Сначала ограничения объясняли «нарушением олимпийского перемирия», а также вопросами безопасности и «целостности олимпийского движения». Такой разброс заставляет думать, что «юридические вопросы» в данном случае — лишь повод для присоединения МОК к западной кампании по «отмене России».

«В мире происходит явная подмена ценностей и ориентиров. Мне кажется, наступает то время, когда нужно уже воздерживаться от выступлений на таких мероприятиях, — высказался о поездке россиян на предстоящие зимние Игры-2026 знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «Интерфаксу». — Когда на предыдущей летней Олимпиаде в тяжелой атлетике выступал мужчина, переделанный в женщину, уже тогда можно было понять, что дорожка протоптана и дальше будет хуже. Неизвестно, что на следующей Олимпиаде будет, но, мне кажется, лучше параллельно проводить правильные мероприятия. Да и Евровидение давно не надо посещать по той же причине».

Конечно, многое будет зависеть от личности нового президента МОК. Но ни один из официальных кандидатов до сих пор не высказался однозначно за полное возвращение россиян, тем более под своим флагом. Сложнейшие переговоры нас ждут в случае прихода к власти британца Себастьяна Коу. Француз Давид Лапартьян и японец Моринари Ватанабэ вроде как считаются «умеренными», но находятся под давлением правительств своих стран. И даже «друг России» испанец Хуан Антонио Самаранч — младший намерен ждать улучшения геополитической ситуации. Разумеется, диалог лучше публичного обмена претензиями. Однако урегулирование здесь точно будет долгим и очень непростым.