Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал ряд противоречивых заявлений на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в корейском Сеуле. С одной стороны, высокопоставленный чиновник призвал международные федерации не снимать санкций с российских и белорусских спортсменов. С другой — раскритиковал тех, кто «подрывает единство олимпийского движения», намекая на бойкоты различных спортивных мероприятий с участием россиян. Еще одним ярким событием заседания стало выступление генерального секретаря НОК Шри-Ланки Максвелла да Сильва, который предложил вернуть наших атлетов на мировую арену.
«Я призываю каждый НОК, пожалуйста, не подрывайте единство олимпийского движения, — сказал в своем выступлении Бах. — Выбирайте путь единства и мира и не забывайте о нашей политической миссии. Прежде всего, вы — члены спортивной семьи. И помните, что ваши спортсмены также могут стать теми, кто подвергнется санкциям по политическим причинам. Нам нужно действовать очень активно, и для этого мы должны убедить политических руководителей, что спорт должен стать чем-то, что объединяет нас, несмотря на все споры и различия. Как поется в песне — дайте миру шанс. Многие из вас выражают надежду и даже уверенность в том, что спорт может сделать вклад в уменьшение конфронтации».
Эти слова были в первую очередь адресованы национальным олимпийским комитетам тех стран, которые устроили демарш из-за участия в генассамблеи делегации Олимпийского комитета России. ОКР формально не отстранен от работы в МОК, так что не пускать наших представителей в Сеул было нелогичным. Глава российской организации Станислав Поздняков вообще был приглашен на заседание исполкома АНОК на правах председателя комиссии по культуре и образованию. При этом, по информации Inside the Games, против участия в ассамблее россиян выступили делегации Швейцарии, Черногории, Косова, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Гренландии и Фарерских островов. А Олимпийский комитет Латвии вообще объявил АНОК бойкот, не приехав в Сеул.
Ранее стало известно, что конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), который пройдет в ноябре в турецком Стамбуле, из-за присутствия на нем делегатов из России и Белоруссии намерены бойкотировать чиновники из Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Кроме того, лыжники из Норвегии и Швеции заявили, что в феврале будущего года не приедут на чемпионат мира в Словению, если туда допустят россиян. Правда, Международная лыжная федерация сразу сказала, что не станет отменять санкции против России до тех пор, пока от них не откажется МОК. А Томас Бах, судя по его выступлению, совсем не спешит это сделать.
В Сеуле глава МОК заявил, что время для отмены скандальных рекомендаций МОК по недопуску спортсменов из России и Белоруссии на международные старты пока не пришло. Почему — осталось загадкой, поскольку заявления Баха получились довольно путанными. «Мы по-прежнему рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях, — сказал чиновник. — Нам было необходимо это сделать, хотя это удалось с большим трудом. К сожалению, защитные меры затрагивают спортсменов и официальных лиц спорта, которые не несут ответственности за политику своих правительств. Эта ситуация ставит нас в очень сложное и неразрешимое положение. Но время убрать санкции пока не наступило. Продолжайте следовать санкциям и придерживаться защитных мер».
«Мирные соревнования являются основой нашей миссии, но в этой ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта, — продолжил Бах. — Меня спрашивают, почему эти санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Отвечаю: санкции могут и должны вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие. Конфликт на Украине не был начат гражданами России, российскими атлетами, ОКР или членами МОК из России. Если бы любой спортсмен и любой чиновник отвечал за решения своих правительств, многие из вас не смогли бы присутствовать на данной ассамблее. Ведь некоторые страны-участницы находятся в конфликте друг с другом. Мы сопротивляемся политизации спорта и не хотим становиться более политизированными, чем сами политики».
Напомню, что ранее глава МОК многократно допускал подобные многослойные изречения, которые с одной стороны давали надежду россиянам на скорое возвращение на международную арену, с другой — не подставляли Баха под критику западных СМИ. Очевидно, что такое лавирование — это высочайший класс. Но для нас важны не словесные ухищрения чиновника, а реальные перспективы снятия санкций. А они пока очень туманны. Олимпийский босс дал понять, что не будет возражать, если какие-то международные федерации захотят ослабить удавку санкций. От них, в частности, отказалась Международная федерация бокса. Правда, у этой организации пока что другие сложности с МОК, связанные с отсутствием признания.
Тем временем, в ходе Ассамблеи генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва выступил в поддержку российских и белорусских спортсменов, предложив внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего движения и снять санкции с российских и белорусских спортсменов. Однако пока нет информации о том, имело ли это заявление хоть какие-то последствия.