На Олимпиаде будет крикет и лакросс? МОК обнадежил сразу пять командных видов спорта

Картинг выпал из претендентов на олимпийскую семью.

Пока все обсуждают Игры в Париже, Международный олимпийский комитет смотрит немного дальше. В ближайшее время предстоит определиться с программой Лос-Анджелеса-2028. И по традиции последних лет в него могут в качестве разового эксперимента добавить необычные виды. В расширенных списках долгое время был автоспорт, а если быть точнее — электрокартинг. Однако в финальную заявку он не попал, зато МОК включил в нее сразу пять командных видов — бейсбол, крикет, лакросс, сквош и даже некий флаг-футбол. Кому нужны эти соревнования и как Олимпийская деревня вместит столь большие делегации? Ведь оптимизация числа участников долгое время была для МОК приоритетом.

Вместо картинга — сразу пять командных видов

Мечты увидеть автоспорт на Олимпиаде придется отложить теперь еще как минимум лет на 10-15. В Лос-Анджелесе соревнований по картингу не будет. Несмотря на то что шансы гонщиков на попадание в итоговый список олимпийских видов оценивались как высокие, а ради включения автоспорта в олимпийскую семью в 2012-м переписали даже хартию МОК, убрав из нее запреты времен Пьера де Кубертена на «технические виды». Зато дали зеленый свет командным дисциплинам. Так, официально внесено предложение допустить до Олимпиады-2028 бейсбол-софтбол, крикет, лакросс, сквош и даже флаг-футбол. Окончательного решения еще нет, перед нами лишь рекомендация комиссии по олимпийской программе, которую еще должны утвердить на сессии МОК в Мумбае в конце этой недели.

Однако шансы на то, что сессия согласится с мнением комиссии, крайне высоки. А это значит, что уже через пять лет за олимпийские медали будут бороться игроки в сквош, крикет и флаг-футбол... Больше всего сомнений вызывает, конечно, последний. «Флаг-футбол» — это адаптация американского футбола без жестких силовых контактов. Вместо того чтобы сбить игрока, в флаг-футболе обороняющаяся команда должна сорвать с него флаг или ленточку, то есть «обесфлажить» игрока, владеющего мячом. От классического американского футбола МОК отказывается сразу по двум причинам. Во-первых, турнир по флаг-футболу организовать дешевле. А во-вторых, что, вероятно, и важнее, флаг-футбол придумали скорее как женскую альтернативу American football, так что получится соблюсти принципы гендерного равенства.

Фото Getty Images

У флаг-футбола нет международной организации и свода правил

Только вот нюансов с флаг-футболом еще больше, чем с классической вариацией американского футбола. Начнем с того, что на текущий момент у него нет даже общей управляющей организации. Существует только полуофициальная Международная женская флаг-футбольная ассоциация (IFFF), которая проводит Кубки мира. Однако она не признана МОК и ранее не работала с мужскими сборными. Международная федерация американского футбола (IFAF), созданная в 2003 году как раз с перспективой включения вида спорта в программу Олимпийских игр, остается не у дел. Как, вероятно, и звезды американской NFL. Сомнительно, что они заинтересуются флаг-футболом даже ради домашней Олимпиады. Получается, что интереса к соревнованиям не будет даже в США, а ведь помимо Америки в мире единичные страны интересуются этой насыщенной и интеллектуальной, но сложной для понимания новичкам игрой.

Формально в IFAF входит 74 страны, и в их числе даже есть Россия. Однако на практике спорт развивают США, Япония, Мексика и Канада, а остальные — постольку-поскольку. В экзотический флаг-футбол умеют играть и вовсе единицы. Надо отметить, что это уже не первая попытка закрепить американский футбол в олимпийской программе. Именно в Лос-Анджелесе почти век назад на летних Олимпийских играх 1932 года американский футбол представили в качестве показательного вида. Был сыгран один матч — ученики четвертых курсов западных университетов США сыграли против университетов Восточного побережья. То есть даже на заре возрождения олимпизма МОК понимал, что американский футбол — исключительно локальная история и формат международных соревнований не выдерживает. И к 2028 году ситуация не изменилась, однако изменилась политика МОК.

Фото Reuters

Бейсбол то появляется, то исчезает из олимпийской программы

Еще перед Олимпиадой в Токио Томас Бах представил новую концепцию отбора олимпийских видов. Теперь, помимо основной программы, есть возможность включить до пяти дополнительных видов. Они считаются олимпийскими, но только в один конкретный год. Дальше нет гарантий, что их оставят. Так, например, поступили с карате. Японское национальное единоборство включили в программу Игр-2020, однако уже в Париже его не будет. Такой подход дает поле для экспериментов и позволяет подстраиваться под интересы конкретного региона, где будут проходить соревнования. По этой причине на Олимпиаду в 2028-м вернется и бейсбол (вместе с его женской вариацией софтболом). Его то включают в список олимпийских, то выгоняют. Он был в программе Игр 1904 года, затем показательным видом в 1952, 1956, 1864 и 1984 годах. Наконец, с 1992-го по 2008-й соревнования по бейсболу проводили регулярно.

Однако в Лондон и Рио-де-Жанейро бейсболистов снова не пригласили. Потом вроде бы вернули к Играм в Токио по просьбе японцев, но в Париже-2024 бейсбола и софтбола вновь не будет. МОК открыто говорит, что видит в этом виде потенциал, однако в странах, где нет бейсбольной культуры, смысла демонстрировать его нет. Правительство Франции заявило, что не будет строить стадионы на одну неделю, чтобы потом забыть бейсбол как страшный сон. Поэтому появляться он будет только там, где ему рады. Например, в США или в 2032 году в Австралии. Порадуются в этих странах и лакроссу, о котором в России знают только благодаря одноименному хоккейному финту. Лакросс был на ранних Олимпиадах в 1904 и 1908 годах. Дважды в нем побеждала Канада в «острой» конкуренции — участвовали всего три команды.

Фото Global Look Press

Лакросс менее развит в мире, чем хоккей с мячом

Долгое время МОК не признавал лакросс официально как вид спорта. Дело сдвинулось только в 2018-м, когда была создана международная лига. Международное представительство в 86 странах тут также не более чем декорация. Чемпионами мира становились только США и Канада, в призеры попадали еще Австралия с Англией, а также сборная индейских племен. Приглашать такой вид спорта в олимпийскую семью на фоне критики женского хоккея за слабое развитие в мире звучит сомнительной идеей. Даже крикет гораздо больше распространен на планете. Британская колониальная политика влюбила в этот спорт миллионы в разных частях Земли, а матчи Индии против Пакистана смогли привлечь даже тех, кто ни разу о крикете в жизни ничего не слышал.

Финал чемпионата мира по крикету 2011 года показывался в 200 странах, и его смотрели почти 2,2 миллиарда зрителей. Сложнее говорить о потенциале сквоша, тем не менее, в сравнении с американским футболом и лакроссом, и он в мире популярен. Если говорить обобщенно, то каждый крупный вид спорта достоин появиться на Олимпиаде. Особенно когда этот спорт — часть национальной культуры и страна хочет поделиться ей с миром. Но подобных локальных видов слишком много, а программа Игр, особенно летних — не резиновая. Всем места не хватит физически, с командных видов спорта спрос еще больше, ведь для них нужно открывать в Олимпийской деревне целые корпуса и строить огромные арены, с которыми непонятно что потом вообще делать

По этой причине, например, России и Швеции неоднократно отказывали в олимпийском статусе бенди — хоккею с мячом. Так чем же кардинально бенди отличается от того же лакросса в плане развития в мире? Между прочим, в хоккее с мячом в истории целых три чемпиона мира, а у лакросса — только два.