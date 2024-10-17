«Стоит задача консолидации». Российским спортом будут рулить крупные бизнесмены

Кресла руководителей национальных федераций постепенно занимают представители крупных отечественных корпораций.

Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил имена новых кандидатов на руководящие посты в крупных национальных федерациях, окончательно обозначив новую стратегию — главами этих структур отныне будут топ-менеджеры из крупного бизнеса. Вслед за главой РЖД Олегом Белозеровом, который стал президентом объединенной федерации гимнастики, одобрение от Минспорта получили основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин (объединенная федерация водных видов спорта) и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков (федерация легкой атлетики). Двое последних ранее возглавляли попечительские (наблюдательные) советы, как бы обеспечивая финансовую стабильность своих видов спорта. Однако теперь расклады меняются, и «ради консолидации» управленцы, непосредственно контролирующие спортивные организации, будут находиться в тени.

Номинальные фигуры

Нечто подобное в нашем спорте уже было в начале десятых в ходе подготовки к домашней Олимпиаде в Сочи. Федерацию биатлона тогда возглавлял миллиардер Михаил Прохоров, федерацию фристайла — совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, а конькобежным спортом рулил глава компании «Крафтвэй» Алексей Кравцов. Занимались спортивными делами они, конечно, не в ежедневном режиме (для руководителей такого уровня это просто нереально), а через доверенных лиц. Вне сомнений, так будет и сейчас. Другой вопрос, что нынешняя реформа проходит под лозунгом объединения усилий. Так что федерации точно не станут удельными вотчинами топ-бизнесменов. Скорее они окажутся номинальными фигурами, а реальные рычаги управления возьмет себе Минспорт.

Тема объединения и консолидации в нашем спорте сейчас самая популярная среди функционеров. В том числе — во время обсуждения кандидатур на пост президента Олимпийского комитета России, который станет вакантным в начале ноября после добровольной отставки Станислава Позднякова. «Это будет следующим шагом в развитии олимпийского движения. Сейчас стоит задача консолидации. Это будет основой для дальнейшего развития ОКР, — заявил на форуме «Россия — спортивная держава» глава думского комитета по спорту Олег Матыцин. — Надеюсь, будут продолжены традиции в развитии возвращения российских спортсменов на международную арену. Надо продолжать диалог, но понимая, что страны сделали выбор на открытость и самостоятельность».

А один из участников форума — глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов — даже персонализировал тему объединения, предположив, что посты министра спорта и главы ОКР соберет один и тот же человек. «Кто займет пост вместе Позднякова? Если вы внимательно читаете прессу, то знаете, что структуру объединят. Руководитель спорта будет один — один начальник. Если я правильно понимаю, то Михаил Дегтярев будет не только министром спорта, но и президентом ОКР».

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Давнее противостояние

На самом деле Дегтярев далеко не единственный претендент на пост нового президента ОКР, чье имя сейчас звучит во время дискуссий в СМИ и в кулуарах. Однако большинство обсуждаемых вариантов представляются совершенно нереальными. Например, кандидатура Ирины Винер, недавной исключенной из Совета при Президенте РФ по спорту, или бывшего главы Госкомспорта и депутата Вячеслава Фетисова. Интересной идеей стало бы приглашение на высокую должность Сергея Кущенко, который с 2009 по 2014 год был исполнительным директором Союза биатлонистов России, а сейчас является президентом Единой лиги ВТБ (баскетбол). Однако это идет вразрез с новой стратегией.

В свете массового прихода к управлению федераций представителей крупного бизнеса напрашивается либо появление у руля ОКР аналогичной фигуры (например, босса какой-нибудь мощной госкомпании), либо избрание самого Дегтярева (как вариант — вице-премьера Дмитрия Чернышенко). «Спортивная вертикаль власти будет и дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом. Вот наша задача с вами на сегодня», — прокомментировал кадровые перестановки министр спорта.

Правда, в варианте с приходом к руководству ОКР человека из правительства РФ есть существенный минус. МОК гарантированно сочтет это вмешательством государства в дела общественной спортивной организации. Некоторые страны из-за подобных обвинений в свое время получили массу неприятностей, а наши отношения с Лозанной и так давно пробили дно. Хотя на самом деле антагонизм олимпийских структур в отношении госучреждений — это старые комплексы, не имеющие ничего общего с современностью.

В свое время МОК было удобно показывать себя космополитичной структурой и находиться над схваткой глобальных блоков. Теперь же, когда западный блок полностью подмял под себя олимпийское движение, демонстрация «общественной сути» большого спорта выглядит странно. И, кстати, создает проблемы на национальном уровне. Например, в России разборки, «кто главнее» — министерство (спорткомитет) или ОКР, идут уже более 30 лет. Правда, с начала нулевых все явно складывается в пользу госоргана. И, возможно, сейчас в этом давнем противостоянии планируется сделать последний шаг.