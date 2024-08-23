«МОК грабит спортсменов, присваивая их труд». Жесткое мнение о кризисе олимпийского движения

Издание из ЮАР считает, что Бах и другие чиновники купаются в роскоши, в то время как настоящие герои спорта влачат нищенское существование.

Южноафриканская газета Daily Maverick опубликовала жесткую и очень характерную для нынешнего олимпийского движения статью с критикой финансовой политики МОК. По мнению СМИ из ЮАР, баснословные доходы от продажи телевизионных прав на Играх в основном идут в карман чиновников, которые купаются в роскоши, притом что тысячи спортсменов — главных творцов спортивного шоу — влачат жалкое существование и собирают деньги на свои тренировки при помощи краудфандинга. Действительно ли ситуация столь ужасна и спасет ли ее перераспределение доходов МОК?

Куда уходят деньги?

Для начала — о фактах и аргументах, которые приводит Daily Maverick. Согласно последнему отчету, в олимпийском цикле с 2017 по 2021 год МОК заработал 7,8 миллиарда долларов. Только за Игры в Токио в 2021 году, несмотря на все сложности с переносом соревнований и закрытыми из-за ковида трибунами, олимпийское движение получило от бродкастеров и коммерческих партнеров 4,2 миллиарда долларов. Это по 370 тысяч долларов США на каждого из 11 300 участников Игр-2020. При этом спортсмены напрямую не получили от МОК ни цента. Согласно давней традиции, на Олимпиадах нет призовых. И появление на этих стартах в 1988 году атлетов с профессиональным статусом не изменило положение дел.

Единственная прямая выплата спортсменам со стороны МОК — это программа олимпийских стипендий, которая предлагает помощь некоторым атлетам (в основном из бедных стран) и составляет всего 0,6 процента доходов международного комитета. Для сравнения: в профессиональных американских лигах на зарплаты и премии игроков уходит от 45 до 50 процентов того, что зарабатывают клубы. Томас Бах оправдывается, что его организация инвестирует в спорт через национальные олимпийские комитеты и международные федерации. Дескать, именно они должны потом распределять богатство, в том числе в пользу настоящих и будущих звезд. Однако анализ финансов МОК и международных федераций показывает, что ситуация сложилась, мягко говоря, не самая здоровая.

41 процент доходов международного комитета уходит в дочерние компании и тратится на операционные расходы, 27,7 процента — на организационные комитеты Олимпийских игр и менее трети (30,7) — на национальные олимпийские комитеты и международные федерации. Конечно, это все равно очень большие деньги, и для некоторых небольших стран и видов спорта перечисления от МОК — главный источник поступления средств и единственный способ свести концы с концами. Однако до атлетов эти суммы все равно обычно не доходят. В лучшем случае федерации предлагают заработать их еще раз на турнирах вроде Кубков мира или «Гран-при». В результате главные творцы спортивного действа вынуждены либо полагаться на помощь государства, либо искать частных спонсоров. А супердоходы МОК совершенно не влияют на их карьеры и жизни.

Томас Бах и Себастьян Коу. Фото Reuters

За чей счет жируют чиновники?

Важный момент, о котором пишет Daily Maverick: как ведут себя в этой неоднозначной ситуации члены МОК. Например, во время Олимпиады в Париже спортивные функционеры жили в шикарном отеле Hotel du Collectionneur, который международный комитет снял целиком за 24 миллиона долларов. Помимо авиабилетов первого класса, члены МОК получали суточные в размере до 900 долларов в день. И это при том, что среди функционеров много очень обеспеченных людей (бизнесменов, шейхов и политиков). А вся их работа в Париже заключалась в выполнении представительских функций и в голосовании на сессии организации — в том числе по дискриминационным вопросам о санкциях против России и Белоруссии. Мир поменялся, и то, что руководство олимпийского движения продолжает существовать в режиме «клуба джентльменов», вызывает недоумение.

В свое время предполагалось, что интересы атлетов будет защищать комиссия спортсменов, созданная в 1980-х. Однако она так и не стала «профсоюзом» и со временем практически слилась с МОК, помогая его руководителям продвигать спорные инициативы со ссылкой на «волю спортсменов» (например, в ситуации с отменой пункта о запрете политической агитации). По поводу перераспределения доходов от Игр свой голос комиссия никогда не возвышала и промолчала даже в ситуации, когда международная федерация World Athletics решила нарушить традицию и выплатить олимпийским чемпионам Парижа по 50 тысяч долларов. Многие люди из мира спорта посчитали эту инициативу вредной, но МОК не сделал ничего, чтобы или запретить данное начинание, или распространить на другие виды спорта.

Тема с перераспределением денежных потоков теперь наверняка будет разыгрывается главой World Athletics Себастьяном Коу, который в 2025 году будет претендовать на пост нового главы МОК. И здесь уместно задаться вопросом: действительно ли в большом спорте за пределами футбола, тенниса и еще нескольких топовых видов так плохо с деньгами, что основная масса атлетов влачит нищенское существование, в то время как чиновники МОК жируют? И должны ли вообще представители видов спорта, о которых вспоминают раз в четыре года, купаться в золоте, особенно если они не являются знаменитостями национального или хотя бы регионального масштаба?

Фото Global Look Press

Колосс на глиняных ногах

Конечно, система распределения доходов в МОК вызывает много вопросов. Особенно после организационных накладок Игр в Париже, где обитатели Олимпийской деревни находили пауков в еде, мирились с неработающими лифтами, испытывали недостаток в туалетной бумаге, а также спали на уличных лавочках из-за отсутствия кондиционеров в комнатах. На все это также накладывались унижения во время допинг-контроля, политическая цензура (в случае с россиянами и белорусами) и нарушение прав женщин-спортсменок (в ситуации с трансгендерами и интерсексами). Мысль о том, что в спорте главные действующие лица — атлеты и зрители, давно задвинута чиновниками на задний план. Руководители олимпийского движения считают себя богами, которым позволено унижать целые страны и плевать на нужды спортсменов.

Но, с другой стороны, жалобы звезд спорта на бедность тоже порой звучат странно. Ведь в большинстве стран (за исключением Великобритании, Норвегии и Новой Зеландии) существует государственная (или общественная) система премирования за результаты. Для бюджета это невеликие деньги, но для частных лиц госпремии выглядят очень серьезно, особенно если добавить к ним подарки меценатов и региональные бонусы. В случае с россиянами, как мы видим, на местах одаривали даже земляков, выступавших за сборные других стран. В общем, атлетов в любом случае никто не неволит, и, если занятия спортом нерентабельны, всегда есть возможность заняться чем-то другим.

Так что главная проблема — не в деньгах, а в отношениях внутри спортивного сообщества и противоречиях, которые рано или поздно разрушат олимпийское движение. Проект Пьера де Кубертена успешно прошел через все геополитические кризисы XX века и более-менее успешно выдержал конкуренцию с новыми явлениями — такими как экстрим, киберспорт и прочие коммерческие начинания. Выстоял, несмотря на очевидную негибкость МОК и замшелость олимпийской программы. Однако критическая масса недовольных нарастает, а олимпийские чиновники продолжают считать, что идею глобального спортивного форума можно доить вечно. На самом же деле международный комитет с его патриархальными методами может оказаться колоссом на глиняных ногах. И споры о доходах — одно из направлений, которое быстро подтачивает его устои.