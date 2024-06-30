Форум юных олимпийцев от ОКР: с заботой о будущем

В Якутске в рамках спортивных игр «Дети Азии» прошел VI Международный форум юных олимпийцев.

В рамках спортивных игр «Дети Азии» в Якутске с 27 по 30 июня прошел VI Международный форум юных олимпийцев, который ежегодно организует Олимпийский комитет России при содействии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Форум — это еще одна инвестиция ОКР в будущее юного поколения спортсменов, так как направлен он на формирование сильного, подготовленного по всем параметрам, конкурентоспособного спортивного резерва России — сегодняшних мальчишек и девчонок, которым совсем скоро предстоит переход на взрослый уровень, в составы национальных сборных по олимпийским видам спорта. Где наравне с чисто соревновательными показателями важны и антидопинговые, и методические, и образовательные аспекты, и интеграция инновационных возможностей в подготовку, и опыт уже состоявшихся чемпионов, которые прошли в спорте огромный путь, сопряженный не только с победами, но и с трудностями, стрессами, травмами.

Обо всем этом с подрастающим поколением говорили на площадках Форума, организованных при поддержке генеральных партнеров ОКР — крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» и официального экипировщика олимпийской команды России компании ZASPORT. Сначала — на открывающей сессии в Москве, а затем в Якутске — на панельной сессии, собравшей 250 юных спортсменов от 14 до 17 лет из 24 стран, и в специально организованном коворкинг-пространстве в деревне атлетов — участников VI Международных игр «Дети Азии». Коллаборация двух событий — Игр и Форума — получилась исключительно продуктивной.

Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Можно и должно побеждать честно

В перерывах между соревнованиями у всех желающих была возможность пройти тестирование на выносливость, силу и скорость реакции с помощью тренажеров Инновационного центра ОКР, принять участие в викторине РУСАДА «Играй честно», проверить свои знания в области антидопинговых правил, приобщиться к тематическим проектам Белорусской олимпийской академии и Российского университета спорта ГЦОЛИФК. И, самое главное, пообщаться в дружеской, непринужденной атмосфере с олимпийскими чемпионами и призерами, президентом ОКР Станиславом Поздняковым, послами и почетными гостями Игр «Дети Азии». В итоге за несколько дней популярную локацию посетили более 600 юных спортсменов и их тренеров. А всего в мероприятиях МФЮО поучаствовали более 1000 человек, и это абсолютный рекорд Форума за шесть лет его проведения.

— Одна из наших ключевых задач — защита юного поколения спортсменов от тлетворного влияния негативных факторов, в первую очередь запрещенных препаратов, допинга, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Поэтому мы поставили задачу с самого юного возраста доносить ребятам информацию о том, что можно и должно побеждать честно. Мы убеждены, что нужно быть подготовленными к различным внештатным ситуациям, которыми большой спорт всегда наполнен. Спустя годы, к шестому Форуму, когда формат несколько изменился, мы в большей степени проводим мероприятия мотивационного и образовательного характера. Передача опыта всегда характерна для спортивной отрасли. Для того чтобы дать практически полезные советы самым юным спортсменам, мы приглашаем наших прославленных чемпионов. То, что Форум сейчас проходит в Якутске, в рамках проведения VIII Игр «Дети Азии», это на самом деле определенный мост, который перекинулся практически через всю нашу страну — из Москвы в Якутск. Для олимпийского сообщества содействие подготовке спортивного резерва является на сегодня приоритетным. Это еще одна причина, почему мы провели Форум в столице Игр «Дети Азии» — ведь здесь была собрана наша целевая аудитория. Забота о подрастающем поколении, создание всех необходимых условий для прогресса и успешной карьеры в спорте высших достижений — в этом мы видим сейчас, в период оголтелой политизации международной олимпийской среды, свою главную миссию. Наравне с поддержкой действующих атлетов, нашей олимпийской команды, которая находится под дискриминационными санкциями, не имеющими к спорту и честной спортивной борьбе никакого отношения.

Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Мощное представительство участников из-за рубежа

Об отстранениях и предстоящей Олимпиаде с ее безобразными для россиян критериями участия в рамках Форума практически не вспоминали — было много тем, которые интересовали участников гораздо больше. В первую очередь — личный пример чемпионов: как преодолевать себя и возникающие, к примеру, из-за травм сложности, на что делать больший акцент в процессе подготовки, как обезопасить себя от нарушения по невнимательности антидопинговых правил. При этом искренний интерес к общению и тестированию на площадке Инновационного центра был не только у спортсменов из команд российских регионов, но и у многочисленных зарубежных делегаций — от братской Белоруссии до впервые посетившей Форум Северной Кореи.

Игры «Дети Азии» в этом году собрали очень мощное представительство участников из-за рубежа. Оргкомитетом была в этой части проведена огромная работа, к которой активно подключился и МИД РФ, и ОКР — на правах соучредителя Международного комитета Игр. Большая помощь в решении логистических вопросов пришла от «Аэрофлота», при поддержке которого Олимпийский комитет России обеспечил перелет сразу нескольких иностранных команд в Якутск, взяв на себя существенную затратную статью. Уже традиционно с ОКР прилетели на мероприятие и олимпийцы, уже не в первый раз в текущем году. В феврале в Сочи чествовали героев Игр 2014 года, совсем недавно в Южно-Сахалинске при участии многочисленных чемпионов и призеров Игр в Токио и Пекине прошел Всероссийский олимпийский день, и вот теперь команда звезд побывала в Якутске на Форуме, статус которого существенно вырос за последние годы.

Так, сейчас в рамках торжественной церемонии открытия юных спортсменов приветствовали председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, спецпредставитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев, президент НОК Республики Беларусь Виктор Лукашенко и глава ОКР Станислав Поздняков.

— Россия — великая спортивная держава, и Министерство иностранных дел Российской Федерации придает огромное значение международному спортивному сотрудничеству как важной составляющей внешней политики, — заявил спецпредставитель МИД РФ Михаил Хорев. — Спорт является одним из важнейших достижений человечества и главным залогом успеха в построении здорового общества. Такие проекты, как Игры «Дети Азии» и Международный форум юных олимпийцев, открывают новые возможности для взаимодействия на международной арене и установления связей между людьми, сохраняющими приверженность настоящим олимпийским ценностям.

Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Самое главное — побеждать самого себя

В официальной части первого дня Форума участие приняли президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, генеральный секретарь НОК Белоруссии Ксения Санкович, президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, олимпийский чемпион по фехтованию Алексей Фросин, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерия Коблова.

— Всегда считала, что нужно четко понимать свои цели и задачи и делать только то, что умеешь. Ребята, вы сейчас находитесь на самом лучшем детском турнире, в мое время таких соревнований не было, — обратилась к участникам Форума знаменитая биатлонистка Анна Богалий. — Для вас самое главное — побеждать самого себя. Опыт, который вы приобретете в Якутске, и те ошибки, которые нужно будет проанализировать и исправить, помогут вам шагнуть вперед. Никогда не опускайте руки, потому что человек, ответственный за ваши победы, каждое утро смотрит на вас в зеркале, — это вы сами!

Валерия Коблова. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

— Как начальнику отдела по развитию спортивной борьбы в родной федерации мне очень важно знать, чем сейчас живет подрастающее поколение, — поделилась призер Олимпиады-2016 Валерия Коблова. — В детстве я росла на кумирах из книжек и видеозаписей и могла только мечтать о таких встречах. Живое общение, безусловно, дает более сильную мотивацию. Ты понимаешь, что все возможно. Например, что серьезные травмы, как в моем случае, не ставят крест на карьере, а, наоборот, укрепляют веру в то, что цель будет достигнута. Спасибо Олимпийскому комитету России за такие проекты! Благодаря общению с известными спортсменами в рамках Международного форума юных олимпийцев дети видят, что заниматься спортом — интересно, полезно и перспективно.

В ходе Форума были также награждены победители конкурсов рисунков и видеоблогов, которые в течение года проводил Олимпийский комитет России. Победители, помимо ценных призов, получили приглашения на церемонию открытия Игр «Дети Азии», которая стала настоящим украшением большого спортивного праздника в Якутске. Праздника дружбы, уважения и взаимопонимания между народами. Большая ценность по нынешним временам.