«Совмещение открывает уникальные перспективы». Вопрос о министре спорта во главе ОКР де-факто решен

Президент страны одобрил новый формат управления спортом, который позволит Михаилу Дегтяреву занять сразу два кресла.

Такого в нашем спорте не было 35 лет. Впервые в истории России спортивная отрасль избавится от «двуглавости» — двойного руководства со стороны госоргана и общественной организации. Михаил Дегтярев получил одобрение на совмещение постов министра спорта и президента Олимпийского комитета страны, и теперь его избрание на высшую должность ОКР — вопрос нескольких недель. «Если министр спорта возглавит и национальный Олимпийский комитет, у него будет больше возможностей и полномочий регулировать работу в регионах и более плотно работать с федерациями, — заявил Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. — При этом НОК должен, без всякого сомнения, сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны».

«Спортивная власть в одних руках поможет эффективнее работать»

Слухи о том, что Михаил Дегтярев сменит Станислава Позднякова во главе ОКР, появились сразу после завершения Олимпиады в Париже. Теперь они нашли подтверждение в ходе Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который состоялся поздно вечером в пятницу в Уфе. Любопытно, что предложение о совмещении постов министра и руководителя главной спортивной общественной организации выдвинул единственный действующий член МОК из России Шамиль Тарпищев, глава Федерации тенниса России. Напомню, что МОК обычно негативно относится к усилению влияния государства на спортивные дела и, скорее всего, выступит против нового формата руководства российским спортом.

— Мне кажется, сейчас наступил новый этап в развитии спорта и, наверное, наступило время консолидировать усилия и в руководстве спортивной деятельностью, — отметил Шамиль Тарпищев. — Назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента национального Олимпийского комитета. Это даст возможность для развития, оптимизации в решении всех задач. Их очень много, и, наверное, спортивная власть в одних руках поможет эффективнее работать и созидать на благо нашей Родины.

— Сложившаяся ситуация заставляет уступить место новым людям с новыми возможностями, — продолжил мысль почетный член МОК Виталий Смирнов. — Я поддерживаю кандидатуру нашего министра — уверен, что собрание окажет ему доверие. В сложившейся ситуации будет очень важно, чтобы с руководителями МОК, особенно теми, которые придут в марте, разговаривал не просто руководитель общественной организации, а член правительства. Чтобы они понимали, кто высказывает точку зрения. Хотя мы должны обязательно сохранять автономность НОК. Ведь в советское время НОК существовал на бумаге. В 1951 году по указанию товарища Сталина ему выделили комнату и две штатные единицы. В таком виде он работал 40 лет.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Президент НОК должен руководствоваться Олимпийской хартией

— Полностью разделяю идею об автономности НОК, она должна быть сохранена в любом случае. Как при Сталине, конечно, делать не стоит, — отреагировал Михаил Дегтярев. — Предложение Шамиля Анвяровича рассматриваю серьезно, с точки зрения Олимпийской хартии — она позволяет национальному Олимпийскому комитету на олимпийском собрании избрать представителя публичной власти. Но по российскому законодательству, как чиновник президентской номенклатуры, должен попросить разрешения, чтобы выдвинуться на выборах.

— Считаю возможным поддержать предложение Шамиля Анвяровича, — резюмировал Владимир Путин. — При этом президент НОК должен руководствоваться Олимпийской хартией и подчиняться в этом отношении только олимпийскому собранию. Прошу коллег в Администрации президента посмотреть еще раз на эту составляющую, посоветоваться со специалистами в сфере спортивного права, с юристами, и если есть необходимость, то закрепить эти положения в соответствующих нормативных документах. Наверное, в современных условиях совмещение оправданно.

— Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы Олимпийского комитета России, — подвел в соцсетях итог дискуссии Михаил Дегтярев. — Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы для более тесного взаимодействия с регионами, спортивными федерациями и международным спортивным сообществом, что позволит эффективно развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений. Вместе с коллегами мы продолжим работать над созданием современных условий для подготовки профессиональных спортсменов и повышением доступности спорта для каждого жителя нашей страны. Главная наша задача — вернуться в олимпийское движение, защитить права наших спортсменов. Россия внесла и еще внесет огромный вклад в мировой спорт.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Переносим отношения в юридическую плоскость

Очевидно, что после выдвижения на таком уровне вопрос избрания Михаила Дегтярева на пост главы ОКР — это чисто технический момент. Навряд ли кто-то в спортивном сообществе теперь решится составить ему конкуренцию. Однако устав спортивной общественной организации предполагает немало формальностей. 7 ноября исполком ОКР должен утвердить добровольную отставку Станислава Позднякова и назначить дату внеочередной выборной конференции — скорее всего, она состоится в декабре. Потом члены организации получат возможность выдвигать кандидатов на руководящий пост и командировать делегатов на конференцию. В общем, дело, видимо, затянется еще на несколько недель.

Хартия МОК действительно прямо не запрещает совмещение постов министра и главы НОК. В СССР подобное практиковалось в 70-е и 80-е годы прошлого века. Но с 1989-го эти должности по традиции занимают разные люди — на таком разделении обычно настаивают в Лозанне. Хотя бывают исключения — например, в Китае Гао Чжидань с 2022 года одновременно руководит Главным управлением спорта и НОК. В Саудовской Аравии министр спорта Абдулазиз бен Турки в 2019 году избран и главой национального Олимпийского комитета. В 2022-2023 годах совместителем был и украинский политик Вадим Гутцайт. В общем, этот момент не является критичным, хотя на фоне кризиса в отношениях МОК может использовать дополнительный повод предъявить нам претензии.

Михаил Дегтярев в бытность депутатом сказал о международных спортивных структурах немало резких слов, однако на посту министра провозгласил курс на снятие напряженности. «Возвращение в олимпийское движение — однозначный курс, с которого мы не сойдем, — отметил руководитель нашего спорта. — Мы к диалогу готовы. У нас много контактов, в том числе неофициальных с членами МОК. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками. Мы берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. Переносим наши отношения в юридическую плоскость».