МОК снова забыл Олимпийскую хартию и признал Крым российским. Колонка политолога

Что интересного в решении исполкома МОК о приостановке деятельности ОКР и какие возможности оно нам открывает?

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Исполком МОК удивил трижды. Во-первых, почти неделю игнорировался палестино-израильский конфликт, хотя по поводу российского спорта этот орган вынес решение более чем стремительно — уже через сутки после начала СВО. Вторая удивительная вещь — тема включения олимпийских советов четырех новых регионов России в состав ОКР фактически признана более острой и значимой, чем гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке. В отношении последней выражены соболезнования, но никаких решений МОК не предложил. И, наконец, Томас Бах и Ко снова поразили категорическим нежеланием освоить текст Олимпийской хартии, на который регулярно ссылаются.

В ходу понятия, которых нет в хартии МОК

МОК приостановил деятельность ОКР, утверждая, что «решение Олимпийского комитета России о включении олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК на основании Олимпийской хартии». Однако понятия «территориальная целостность» в упомянутом документе нет. Вообще термина «территориальная целостность НОК» не существует в природе, это терминологическая каша. Территориальная целостность имеет смысл для государства или региона, занимающего определенную территорию или претендующего на нее. Это понятие неуместно в отношении спортивных организаций, которые действуют в пределах своей юрисдикции, а не управляют землями.

Само слово «целостность» — integrity — в Олимпийской хартии встречается только единожды, во второй статье, описывающей миссию и роль МОК. В пункте 9 указано, что задача МОК — «защищать чистых спортсменов и целостность спорта, возглавляя борьбу с допингом и принимая меры против всех форм манипулирования соревнованиями и связанной с ними коррупции». Еще раз: речь о целостности спорта, а не территориальной целостности.

Вопросы территорий затрагиваются в Олимпийской хартии лишь в двух местах. В первом указывается, что НОК помогают МОК в вопросах защиты олимпийского имущества на соответствующих территориях. Во втором — устанавливается, что «название НОК должно отражать территориальную протяженность и традиции его страны и подлежит утверждению исполнительным советом МОК». Ни то ни другое не относится к причине, ставшей основанием для лишения ОКР признания.

Вообще с восприятием территориальной целостности у МОК проблемы не только на терминологическом уровне. В той же статье 30 указано, что «в Олимпийской хартии выражение «страна» означает «независимое государство, признанное международным сообществом». Однако членом МОК является Олимпийский комитет Тайваня, который не является суверенным государством с точки зрения международного права. Остров не входит в ООН как отдельное государство, его признали только полтора десятка государств. Тем не менее он имеет свой олимпийский комитет, который входит в Олимпийский совет Азии, несмотря на протесты Китайской Народной Республики.

МОК выступил против включения в число членов ОКР олимпийских советов Запорожской области, Херсонской области, ДНР и ЛНР. Однако вхождение в 2016 году в число членов ОКР Олимпийского совета Республики Крым и Севастополя международные олимпийские чиновники восприняли совершенно спокойно, даже не вспомнив про «территориальную целостность НОК Украины». И Республика Крым (на тот момент вместе с Севастополем), и Херсонская область, и Запорожская область, и ДНР, и ЛНР вошли в состав России идентичным способом — в результате референдума. Видимо, Крым российским МОК все-таки признал.

Фото AFP

Что нам дает решение МОК?

Если Олимпийский комитет России лишается признания МОК, представители международного комитета больше не могут являться частью нашего олимпийского движения. А значит, уехавшая из России Елена Исинбаева перестанет пользоваться льготами своей принадлежности к ОКР. Новая ситуация развязывает руки по исключению прыгуньи с шестом из членов исполкома НОК, в котором она состоит как член МОК, а также из состава комиссии спортсменов ОКР, где она также должна числиться как представитель комиссии спортсменов МОК.

Создание международной спортивной организации, альтернативной МОК, прежде сложно развивалось из-за риска подставить под удар Олимпийский комитет России. Ведь МОК и Томас Бах панически боятся окончательного распада олимпийской семьи. Любые действия российской стороны в этом направлении могли привести к приостановке деятельности ОКР. Сейчас этот факт состоялся, и, что немаловажно, все случилось при полном понимании руководства ОКР последствий своих решений. А значит, мы можем больше не бояться и создавать, наконец, даже не альтернативное олимпийскому, а альтернативное олимпийское движение.

Слово «олимпийский» здесь крайне важно. Ведь МОК из года в год нарушает правила, международный спортивный арбитраж показывает свою несостоятельность, европейские суды стран, уповающих на принцип «неприкосновенности частной собственности», выносят постановления о дискриминационном изъятии собственности граждан России. Безмолвствуют все правозащитные организации. Так неужели нам надо, взирая на кастрированное международное право, отказываться от использования слова «олимпийский»?

МОК демонстрирует незнание основного документа, не исполняет свою миссию, определяемую статьей 9 о защите «целостности спорта», исключает спортсменов неугодных стран вопреки правилам, осуществляет дискриминацию атлетов по признаку гражданства. А значит, эта организация больше не имеет права быть выразителем идей Пьера де Кубертена. МОК лишил наших спортсменов возможности стать олимпийскими чемпионами, а мы должны им такую возможность дать. Игры дружбы, Игры ШОС, Игры БРИКС и так далее — это прекрасно, но вернуть то, что преступно отнято, еще прекраснее. Российские спортсмены и граждане страны изголодались по справедливости в отношениях с чиновниками из Лозанны.

Томас Бах. Фото AFP

Ранее стоял вопрос о том, кто присоединится к России, опасаясь вторичных санкций, если мы начнем создавать альтернативную международную спортивную организацию. Сейчас эта проблема практически устранена. Если Томас Бах не осудит действия Израиля и ЦАХАЛ по отношению к мирным гражданам (а он не осудит) и не введет санкции против этой страны, то навлечет на себя гнев всех исламских государств не только на Ближнем Востоке. И сунниты, и шииты, и алавиты, и другие ветви ислама не приемлют действия Израиля и могут бойкотировать Олимпийские американо-израильские игры и участвовать в Олимпийских играх, проводимых Россией.

Уточню: ХАМАС — это организация, которая не управляется руководством Палестины как государства. ХАМАС может действовать в интересах спонсоров международного терроризма, разных государств и выгодоприобретателей. И если МОК планирует и дальше вести политику ответственности НОК за действия правительств, то государство Палестина и НОК Палестины не в ответе за акции ХАМАС. А вот ЦАХАЛ — это вооруженные силы Израиля, которые действуют в соответствии с решениями руководства своей страны. А значит, ответственность за гибель мирных жителей в секторе Газа несет именно Израиль. Следовательно, по логике МОК, НОК Израиля должен подпасть под санкции.

Проблема МОК в его безальтернативности, которая приводит к безнаказанности и вседозволенности по делению стран на угодных и неугодных — на тех, кому можно все, и тех, кто должен постоянно извиняться. Именно этой безальтернативности и нужно лишить спортивных чиновников из Лозанны. Создание Россией альтернативного олимпийского движения будет способствовать размыванию бренда МОК и ареола его исключительности. Это создаст терапевтический эффект для всех ангажированных международных спортивных организаций. И пусть ищут справедливости в судах, которым тоже при желании можно создать справедливую альтернативу.

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