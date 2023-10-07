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Сегодня, 20:00

По просьбе Украины МОК начал «процедуру расследования» в отношении России. Новый виток напряженности

МОК рассмотрит включение в ОКР представительств новых регионов России
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
МОК рассмотрит включение в ОКР представительств новых регионов России.
Фото Global Look Press
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Вопрос о присоединении к ОКР новых территорий может быть рассмотрен на сессии в Мумбае 15-17 октября.

Принятие в члены ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, оформленное 5 октября, ожидаемо получило международный резонанс. НОК Украины обратил на это внимание МОК, а ведомство Томаса Баха официально пообещало в ближайшее время выработать свое отношение к данной проблеме. Скорее всего, это произойдет на заседаниях исполкома и сессии Международного комитета, которые состоятся 15-17 октября в индийском Мумбае. Шесть лет назад, после принятия в ОКР олимпийских советов Крыма и Севастополя, обошлось без санкций, однако тогда наши отношения с МОК были совсем на другом уровне. Сейчас же напряженность нарастает с каждым днем.

Должен ли МОК вникать в территориальные споры?

Олимпийский комитет России как общенациональная общественная организация обязана следовать законам своей страны. А «новые территории» перечислены в статье 65 часть 1 Конституции РФ. Оснований для того, чтобы не принимать их в состав ОКР, просто нет, как бы к этому ни относились на Украине. А то, что украинцы будут жаловаться в МОК, легко прогнозировалось. В 2016 году они тоже требовали санкций в адрес ОКР за присоединение к нашему спортивному движению Крыма и Севастополя, утверждая, что это «нарушает Олимпийскую хартию». Правда, тогда украинские демарши оказались в тени антидопингового доклада Макларана, и конфликт между Россией и МОК начал раскручивать в другой плоскости.

В целом ведомство Томаса Баха не уполномочено разбирать территориальные споры и в своих действиях напрямую никак не связано с признанием стран и регионов по линии ООН и других организаций. Например, с 2014 года международный комитет воспринимает Косово как отдельное государство, хотя оно не является членом Организации Объединенных Наций. То же самое можно сказать о Палестине и Тайване (правда, последний участвует в международных соревнованиях в особом статусе). В прошлом Чехия, входившая в состав Австро-Венгрии, и Финляндия, входившая в состав Российской империи, выступали на Олимпиадах как отдельные сборные.

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Из свежих инцидентов на данную тему — конфликт вокруг допуска на Азиаду в китайский Ханчжоу индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш. Китай считает этот регион своим, и поэтому выдал его уроженцам особые визы. В результате был отменен визит на Азиатские игры министра спорта Индии Анурага Тхакура. И подобных историй очень много — геополитические разногласия не могут не отражаться в том числе и на спорте. Однако если спортивные организации активно начнут принимать в данных противостояниях чью-нибудь сторону, решать кто прав, а кто виноват, это неизбежно превратит большой спорт в арену бесконечных разборок.

Будут ли новые санкции?

Сам Томас Бах многократно говорил, что МОК не желает ввязываться в сотни крупных и мелких конфликтов, которые сейчас полыхают по всей Земле. Но практика отношений Международного комитета с Россией в последнее время показывает обратное. Полтора года санкций разрушили остатки взаимного доверия, и сейчас «разбирательство» в Международном комитете может вылиться во что угодно. Портал Inside the Games считает, что решение ОКР по новым территориям — это часть давления России на Томаса Баха в тот момент, когда решается вопрос о допуске россиян к Олимпиаде в Париже.

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Однако сложно представить себе, что в Москве отыграют назад ситуацию с олимпийскими советами «новых территорий» — даже при условиях полного снятия санкций МОК. А последнего точно не случится. Скорее Томас Бах воспользуется новым формальным поводом для того, чтобы ужесточить рестрикции в отношении России, как этого требуют западные политики. Среди возможных вариантов — временный отзыв признания у ОКР. Ведь формально наш национальный комитет сейчас практически не ограничен в правах, хотя по факту находится под гнетом беспрецедентных и незаконных ограничений.

Есть мнение, что МОК как независимая организация может поступать в отношении любого своего члена как ему заблагорассудится. Если переводить это в бытовую плоскость, то это право владельца частного ресторана отказать в обслуживании любому клиенту без объяснения причин. Однако в случае с глобальной структурой подобная «игра без правил» будет иметь катастрофические последствия. Ведь никто не знает, что завтра может вызывать гнев и санкции со стороны прогрессивного олимпийского сообщества. Например, в мире есть страны, которые категорически не борются с глобальным потеплением, есть государства, до сих пор не отменившие смертную казнь, и так далее и тому подобное. Получается, что их тоже в будущем может ждать судьба России?

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Песчинка в море

В целом отношения ОКР и МОК ухудшаются на глазах. Удивительно, что при этом Томас Бах продолжает получать обвинения в западных СМИ в «дружбе с Россией». Ну а в самой России открыто называют Международный комитет ненадежным партнером, принявшим в политическом споре сторону наших противников. «Руководители олимпийского движения сейчас попросту не ждут россиян в международном спорте. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей», — приводит ТАСС слова главы ОКР Станислав Позднякова.

На днях руководители нашего спорта отказались от участия в Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета в Стамбуле, заявив, что практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет. Кроме того, Олимпийский комитет России подал на МОК в швейцарский суд, требуя выплаты долга по маркетинговой программе в размере 8 миллионов рублей. Ну а Международный комитет в свою очередь отказал в аккредитации представителю нашей страны на форум олимпийцев в Лозанне. В общем, отношения находятся в низшей точке, и падать ниже им просто некуда. Так что конфликт из-за олимпийских советов «новых территории» — лишь песчинка в море взаимных претензий.

МОК
ОКР
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