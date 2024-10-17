Разговоры о важном. ОКР собрал в Уфе звезд спорта и олимпийский резерв

На форуме «Россия — спортивная держава» состоялось расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР.

Проходящий уже в 12-й раз форум «Россия — спортивная держава» давно стал одним из самых представительных в отечественной спортивной индустрии. Здесь сверяют часы лидеры отрасли, обсуждают главные проблемы, определяют пути развития российского спорта. И немаловажно, что в нынешнем году деловая программа форума, стартовавшего в Уфе в четверг, открылась расширенным заседанием комиссии спортсменов ОКР с участием 150 прославленных российских и белорусских чемпионов.

— В зале столько выдающихся олимпийцев, что сразу приходит на ум цитата: «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», — сказал в приветственном слове глава ОКР Станислав Поздняков. — Наряду с ними здесь и молодежь, наш олимпийский резерв, а также представители 84 олимпийских советов нашей страны. Мы вместе прошли через очень непростой период, наполненный вызовами, требовавшими от каждого мужества, стойкости, выдержки. А от ОКР — нетривиальных и порой беспрецедентных решений. Но главное — мы всегда были и остаемся единой командой, олимпийской командой России, которая добивалась исторических успехов и обновляла список рекордов страны на всех соревнованиях, в которых участвовала. Сейчас у вас есть уникальная возможность для прямого диалога с коллегами по цеху, руководителями и другими представителями спортивного сообщества. Вы можете обсудить самые разные темы — от возвращения на международные старты до жизни после завершения карьеры. Желаю вам продуктивно провести эти дни в Уфе!

Станислав Поздняков. Фото ОКР

Олимпийский рейс

Участие ОКР в главном спортивном форуме страны стало по-настоящему масштабным. По примеру рейсов, которыми возвращаются на родину герои Олимпиад, из Москвы был организован чартер, в котором в столицу Башкирии отправилась очень представительная делегация — бывшие и нынешние спортсмены, функционеры, тренеры, а также представители олимпийского резерва.

— Спасибо ОКР за то, что многие из нас, уже не будучи действующими спортсменами, снова окунулись в эту атмосферу, — отметила одна из самых титулованных российских спортсменок всех времен семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. — Когда заходишь в аэропорт и сразу видишь ребят в одинаковой экипировке, летишь с ними и понимаешь, что тут все свои, это наша команда. Надеюсь, что тех молодых спортсменов, которые приехали вместе с нами, мы еще увидим на пьедестале и порадуемся их победам.

И встречали этот самолет в столице форума ничуть не хуже, чем «золотые рейсы»: море российских флагов, башкирские национальные угощения, представители местных властей, пресса, болельщики и очень теплая атмосфера. А отель, в котором остановилась делегация, сразу же окрестили Домом команды России в Уфе.

— Ваши победы всегда были поводом для национальной гордости, показателем уровня отечественного спорта и объединяющим фактором для разных людей, — обратился к спортсменам Поздняков. — А также примером для подражания и мотивацией для юных атлетов стремиться к вершинам. Преемственность поколений в спорте во многом зависит от вас, это своего рода социальная миссия чемпионов, востребованная и благородная. Поэтому реализация различных программ ОКР в обязательном порядке подразумевала участие спортсменов. Хочу искренне поблагодарить тех, кто выступил на Всероссийских олимпийских днях, Днях зимних видов спорта, «Олимпийском патруле» и Дне ходьбы, который в нынешнем году пройдет как раз в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Фото ОКР

Открытый диалог

А заседание комиссии спортсменов на форуме едва не началось с курьеза — после вступительных слов Позднякова, его белорусского коллеги Виктора Лукашенко и главы комитета Госдумы по спорту Олега Матыцина должен был прозвучать гимн, но с фонограммой возникли технические проблемы. Положение исправили сами спортсмены, дружно, вместе со всеми остальными участниками, исполнившие композицию а капелла. Получилось искренне и трогательно. После этого слово взял глава комиссии спортсменов ОКР Юрий Борзаковский.

— Расширенное заседание мы проводим уже в пятый раз, небольшой юбилей, — сказал олимпийский чемпион. — И на этот раз я вижу рекордно большое количество людей — спортсмены, гости, в том числе зарубежные, пресса. Наша основная цель в таком формате — предоставить спортсменам возможность из первых уст узнать о текущей ситуации, задать интересующие их вопросы. А завтра в нашем Доме команды России предстоит обширная образовательная программа — мы вместе с членами комиссии выбрали наиболее актуальные темы, как для молодых спортсменов, так и для тех, кто завершает или уже завершил карьеру. Нам важно быть одной командой, но помнить, что важно мнение каждого атлета и руководителя.

От количества звезд спорта в зале на самом деле захватывало дух, но обсуждали в течение полутора часов они вполне приземленные вопросы. Говорили об отсутствии международных стартов и мотивации, обучении в вузах и жизни после карьеры, нейтральном статусе и воспитании нового поколения спортсменов. Известные спортсмены честно и обстоятельно отвечали на вопросы из зала. Порой даже не сходились во мнениях, но, как отметила Ромашина, в споре рождается истина.

— Здесь есть уникальная возможность сплотиться, поделиться своим мнением, задать вопросы, — сказала двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. — Я много лет возглавляла комиссию спортсменов ОКР и взаимодействовала с разными международными организациями. Для меня это была большая честь и возможность получить ценный опыт, который уже пригодился в жизни. Ведь не секрет, что многим известным спортсменам некомфортно за пределами своей стихии. Можно пойти учиться, выступить на телешоу — но иногда возникают сомнения и опасения попробовать себя в другой сфере. Но вдруг вы раскроете в себе что-то новое и это поможет вам развиваться по своему основному направлению? Кроме того, спорт бывает не только высших достижений, он необходим всем в том или ином виде и объеме. Уникален каждый вид спорта и каждый атлет. Поэтому на таких форумах, как «Россия — спортивная держава», надо обсуждать насущные проблемы и находить пути их решения.

Известный прыгун с трамплина Евгений Климов рассказал об особенностях обучения в Российском международном олимпийском университете, чемпион Олимпийских игр-2024 Иван Литвинович из Белоруссии — о выступлении в Париже. Обсудили и тему подготовки новых поколений в спорте с учетом недавно запущенного ОКР проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее».

17 молодых спортсменов получили сертификаты о включении в Олимпийский резерв. Фото ОКР

Путевка в жизнь

Тема олимпийского резерва была продолжена после завершения сессии. У форума «Россия — спортивная держава» помимо деловой есть и выставочная часть. На стенде ОКР, например, можно пройти ряд тестов от Инновационного центра и получить сувенир на память. Больше всего многим нравится возможность попробовать свои навыки и мгновенно, в интерактивном формате, сравнить их с показателями олимпийских чемпионов и призеров. Ну а молодые спортсмены, прибывшие в Уфу в составе делегации ОКР, получили из рук Позднякова сертификаты о включении в состав олимпийского резерва страны.

— Впервые в составе нашей дружной команды на форуме присутствуют представители олимпийского резерва, — подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион, обращаясь к юным атлетам. — Для нас сейчас приоритетная задача — подготовить вас для будущих побед. В том числе и для этого сюда приехали многие звезды спорта, как действующие, так и завершившие карьеру. Мы понимаем, что это комплексная задача, и надеемся на тренеров, руководителей школ олимпийского резерва, специалистов по методическому сопровождению, врачей. А вы должны почувствовать, что являетесь членами большой спортивной семьи — команды России. Желаю вам высоких результатов и исполнения мечты.

Вместе с Поздняковым «путевки в жизнь» будущим чемпионам вручали послы проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее» — трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и призер Игр в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев. Они за последние месяцы уже не раз принимали участие во встречах с детьми в разных городах России.

— Кажется, что я сам буквально вчера был в юношеской команде, — сказал Башаев. — А сейчас сам уже занимаюсь тренерской деятельностью плюс провожу много мастер-классов по России. Когда вижу, как это мотивирует детей, то и сам заряжаюсь от них эмоциями. Это работа на благо общества — мы помогаем другим выбирать спорт и развиваться в нем. А эти сертификаты — свидетельство нашей веры в ваши возможности. Если вы будете идти по этому пути, то у вас все получится, а мы всегда будем рядом.

Уже в четверг российских олимпийцев разных возрастов ждут образовательные сессии и мастер-классы самой разнообразной тематики. Завершится программа делегации ОКР в субботу, когда запланированы мероприятия в рамках Всероссийского дня ходьбы.