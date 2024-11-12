У премии «Голос спорта» появятся номинации имени Анны Дмитриевой и Василия Уткина

Состоялась пресс-конференция членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК), посвященная ежегодной премии «Голос спорта».

Члены президиума РАСК Алексей Ефимов и Владимир Гомельский анонсировали дату проведения церемонии — она состоится 7 декабря в Олимпийском комитете России. Также появятся две новые номинации, посвященные ушедшим из жизни Анне Дмитриевой и Василию Уткину.

— К сожалению, каждый год, когда мы проводим премию, у нас появляется и грустный повод. Потому что, увы, уходят из жизни наши коллеги и друзья. Помню самый первый «Голос спорта», где две главные номинации выиграл Юра Розанов, замечательный комментатор, замечательный человек... В этом году для нашего сообщества — два трагических события. Ушли из жизни Анна Дмитриева и Василий Уткин. Мы ввели номинации, которые будут носить их имена — премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта» и совершенно новая премия имени Василия Уткина «Медиалидер российского футбола, — сказал Ефимов на пресс-конференции в ТАСС.

Председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов. Фото Сергей Булкин/ТАСС

Член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Владимир Гомельский рассказал о ключевых направлениях деятельности РАСК и критериях оценки лауреатов в рамках премии «Голос спорта».

— Мы стараемся охватывать как можно большее количество людей, заинтересованных не только и даже не столько в нашей профессии, сколько вообще в спорте и, как бы это формально ни звучало, в пропаганде здорового образа жизни и спорта. Вся деятельность РАСК для наших слушателей — это не обязательно участие в онлайн-курсах, а скорее ознакомление с возможными вариантами личностного роста, расширение горизонтов будущей или вообще новой профессиональной деятельности, — говорит Гомельский. — Несколько миллионов людей на планете, слушая телевизионные трансляции, наверняка думают: «Кто же пустил этих комментаторов к микрофону? Я бы сделал в миллион раз лучше». Так вот, чтобы сделать лучше или как минимум это проверить, имеет смысл прислушаться к тому, что мы рассказываем на наших встречах с аудиторией, и принять участие в онлайн-курсах РАСК. Благодаря компании СИБУР это бесплатно для всех желающих. По итогам вы присылаете свои работы, лучшие из них получат премии на нашей церемонии 7 декабря.

— У нас развивается проект «Голос спорта — СИБУР», который предлагает практически любому желающему, в первую очередь представителям молодежной и студенческой аудиторий, попробовать свои силы в комментаторском ремесле, — продолжил тему образовательных курсов РАСК Алексей Ефимов, — Мы в этом году значительно расширили свою географию. Всегда считали, что Россия будет прирастать регионами. Благодаря развитию проекта с СИБУР представители РАСК много ездили по стране с образовательными и спортивно-социальными проектами и практически везде выступления и мастер-классы Владимира Гомельского, Геннадия Орлова, Романа Скворцова и других наших коллег вызывали искренний интерес, а значит, наша профессия жива.

Владимир Гомельский. Фото Сергей Булкин/ТАСС

В рамках премии «Голос спорта» его организаторы стараются из года в год привносить что-то новое, отмечая в том числе успехи коллег в смежных чисто комментаторскому направлениях.

— В этом году обязательно отметим фильм, который со своей командой во главе с коллегой Ильей Казаковым сделал Сергей Николаевич Шишкарев, — добавил Ефимов. — Это «Федя. Народный футболист». Я сам прекрасно помню, как играл Федор, знаю его историю, и фильм мне очень понравился. Рейтинг 7,8 на «Кинопоиске» свидетельствует о том, что проект удался. Кстати, любопытно, что в этой картине, например, Владимир Высоцкий получился лучше и убедительнее, чем в фильме про Высоцкого. Тут точное попадание в образ. И таких плюсов у фильма немало, с чем искренне поздравляю коллег. Мы, безусловно, в рамках премии «Голос спорта» о таких проектах будем говорить.

В рамках пресс-конференции зашла речь и о развитии спорта в стране в целом. В том числе в части популяризации олимпийских дисциплин и чемпионов, на которых должна равняться молодежь, выбирая для себя дальнейшие варианты карьерного роста.

— У нас сейчас завязываются плодотворные отношения с рядом спортивных федераций. С потрясающими, интересными видами спорта, которые с нашей точки зрения достойны внимания и болельщиков, и широкой аудитории. Например, водное поло со своими богатейшими традициями, игровой динамикой, зрелищной борьбой. Важно, что глава федерации Евгений Шаронов и его команда делают сейчас очень многое для популяризации своего вида спорта, привлечения дополнительного зрительского интереса. Это вызывает уважение, и мы, со своей стороны, можем в данном направлении оказывать посильную помощь. То же самое касается Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья, где, несмотря на внешние санкции, Дмитрий Дубровский реализует интересные, в том числе международные, проекты в ряде регионов РФ. Это придает новый импульс развитию спорта в целом в стране, продвигает значимость и, не побоюсь, героику спорта на национальном уровне, мотивирует людей вести здоровый образ жизни, ориентируясь на наших чемпионов. Считаем это очень важной и достойной социальной миссией, — сказал Алексей Ефимов.