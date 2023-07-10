Подтоплены окрестности Олимпийского парка в Сочи. Чем это грозит спортивным объектам?

Стихия испытывает на прочность наследие Игр-2014.

В Сочи и его окрестностях сложнейшая ситуация — в поселке Мирный под Адлером по состоянию на утро понедельника подтопило больше чем 150 придомовых территорий и домовладений. Кроме того, в состоянии частичного затопления находятся 15 улиц. Поселок на федеральной территории «Сириус» — это практически территория Олимпийского парка, где находятся объекты наследия Игр Сочи-2014. Пока сообщений о том, что спортивные объекты получили повреждения, нет, но они в очевидной опасности. Так что же происходит сейчас на Черноморском побережье и какие риски для спортивных арен и дворцов?

Фото Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

В окрестностях Олимпийского парка подтопило не менее 15 улиц

В Сочи в воскресенье прошел мощнейший ливень. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за час выпало 50 мм осадков. На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду. Как сообщили в администрации города, для устранения последствий непогоды и для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена вся необходимая водооткачивающая техника, в том числе 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Уровень воды в данный момент пошел на спад, но, по словам сотрудников администрации, жителям города следует оставаться дома или в безопасном месте. Известно, что подтоплено не менее 15 улиц, проходит эвакуация жильцов. Наибольшие последствия непогода принесла в поселок Мирный на федеральной территории «Сириус» — это административное образование в бывшем Олимпийском парке Адлерского района Сочи.

«В пунктах временного размещения размещены 54 человека, из них 15 — это дети. Последствия непогоды устраняют 146 человек, привлечено 55 единиц техники. Спасатели МЧС также оказывают помощь жителям», — сообщили журналистам регионального СМИ Sochistream в профильном ведомстве.

Последствия проливного ливня выкладывают в соцсетях и проживающие в Сочи спортсмены. Так, например, фигуристка Алина Забора пишет что «территория Олимпийского парка идет ко дну». Девушка с утра не смогла выйти из дома из-за подтопления, а магазин в ее районе смыло дождем. О том, что вода в Сириусе зашла на придомовые территории, заявил и начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов. Кроме того, затруднено автомобильное движение на участке Адлер — Веселое трассы А-147. Здесь из-за подтопления проезжей части ввели перерыв в движении.

Фото Global Look Press

В июне Сочи также столкнулся с последствиями ливня

Хоть на трассу А-147 и сошел сель, важно отметить, что основная дорога до Красной Поляны, открытая к Олимпиаде Сочи-2014, работает в штатном режиме, как и сочинский аэропорт — единственная действующая крупная воздушная гавань юга России. Тем не менее метеослужба аэропорта внимательно следит за ситуацией и планирует действовать по фактическим погодным условиям в текущий момент. На запасных аэродромах утром находилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний. До улучшения метеорологических условий пассажиров просят следить за временем вылета на электронных табло либо на онлайн-табло на сайте аэропорта. Это уже не первая внештатная погодная ситуация в регионе этим летом. В середине июня из-за проливных дождей в Сочи из берегов вышли две крупнейшие реки города — Мзымта и Мацеста. В результате природных катаклизмов размыло два автомобильных моста.

Данная ситуация вызывает тревогу у спортивных болельщиков, поскольку последствия масштабных осадков могут повредить уникальную спортивную инфраструктуру Сочи и федеральной территории «Сириус». Кроме того, прямо сейчас на аренах олимпийского Сочи проходят подготовку к сезону фигуристы, футболисты и хоккеисты и текущая ситуация может повлиять на графики тренировочного процесса.

Напомним, что в Олимпийском парке находятся футбольный стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Айсберг», академия единоборств, академия художественной гимнастики, «Сириус-Арена», «Сочи-автодром» с трассами для «Формулы-1» и картинга, а также тренировочные арены, музеи и развлекательные объекты.

И хотя на данный момент новостей о проблемах в функционировании спортивных арен не поступало (если не считать за таковую решение приостановить работу «поющего» фонтана на медальной площади), причины для беспокойства остаются. Также стало известно, что на пляжах Сочи и окрестностей запретили купание в море из-за штормового предупреждения. Некоторые отдыхающие покидают регион — с Кубани они направляются в Крым, тем самым усугубляя образовавшуюся пробку на Крымском мосту. Администрация города-курорта пока только оценивает ущерб, который вновь принесли ему осадки.