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Сегодня, 15:00

Подтоплены окрестности Олимпийского парка в Сочи. Чем это грозит спортивным объектам?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Спасатели МЧС России оказывают помощь жителям поселка Мирный
Спасатели МЧС России оказывают помощь жителям поселка Мирный.
Фото Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
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Стихия испытывает на прочность наследие Игр-2014.

В Сочи и его окрестностях сложнейшая ситуация — в поселке Мирный под Адлером по состоянию на утро понедельника подтопило больше чем 150 придомовых территорий и домовладений. Кроме того, в состоянии частичного затопления находятся 15 улиц. Поселок на федеральной территории «Сириус» — это практически территория Олимпийского парка, где находятся объекты наследия Игр Сочи-2014. Пока сообщений о том, что спортивные объекты получили повреждения, нет, но они в очевидной опасности. Так что же происходит сейчас на Черноморском побережье и какие риски для спортивных арен и дворцов?

Спасатели МЧС России оказывают помощь жителям поселка Мирный
Фото Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

В окрестностях Олимпийского парка подтопило не менее 15 улиц

В Сочи в воскресенье прошел мощнейший ливень. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за час выпало 50 мм осадков. На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду. Как сообщили в администрации города, для устранения последствий непогоды и для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена вся необходимая водооткачивающая техника, в том числе 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Уровень воды в данный момент пошел на спад, но, по словам сотрудников администрации, жителям города следует оставаться дома или в безопасном месте. Известно, что подтоплено не менее 15 улиц, проходит эвакуация жильцов. Наибольшие последствия непогода принесла в поселок Мирный на федеральной территории «Сириус» — это административное образование в бывшем Олимпийском парке Адлерского района Сочи.

Никита Кацалапов, фигурное катание. В&nbsp;Сочи Никита в&nbsp;паре с&nbsp;Еленой Ильиных стал чемпионом в&nbsp;командных соревнованиях и&nbsp;бронзовым призером личного турнира. В&nbsp;Пекине пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов внесла свой вклад в&nbsp;золотой итог, заработав 9 баллов. Кацалапов стал первым двукратным олимпийским чемпионом в&nbsp;команднике. А&nbsp;в&nbsp;начале заключительной недели пара стала вице-чемпионами Игр. Горячие, зимние и наши: кто из олимпийцев Сочи-2014 зажег в Пекине

«В пунктах временного размещения размещены 54 человека, из них 15 — это дети. Последствия непогоды устраняют 146 человек, привлечено 55 единиц техники. Спасатели МЧС также оказывают помощь жителям», — сообщили журналистам регионального СМИ Sochistream в профильном ведомстве.

Последствия проливного ливня выкладывают в соцсетях и проживающие в Сочи спортсмены. Так, например, фигуристка Алина Забора пишет что «территория Олимпийского парка идет ко дну». Девушка с утра не смогла выйти из дома из-за подтопления, а магазин в ее районе смыло дождем. О том, что вода в Сириусе зашла на придомовые территории, заявил и начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов. Кроме того, затруднено автомобильное движение на участке Адлер — Веселое трассы А-147. Здесь из-за подтопления проезжей части ввели перерыв в движении.

Олимпийский парк в Сочи
Фото Global Look Press

В июне Сочи также столкнулся с последствиями ливня

Хоть на трассу А-147 и сошел сель, важно отметить, что основная дорога до Красной Поляны, открытая к Олимпиаде Сочи-2014, работает в штатном режиме, как и сочинский аэропорт — единственная действующая крупная воздушная гавань юга России. Тем не менее метеослужба аэропорта внимательно следит за ситуацией и планирует действовать по фактическим погодным условиям в текущий момент. На запасных аэродромах утром находилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний. До улучшения метеорологических условий пассажиров просят следить за временем вылета на электронных табло либо на онлайн-табло на сайте аэропорта. Это уже не первая внештатная погодная ситуация в регионе этим летом. В середине июня из-за проливных дождей в Сочи из берегов вышли две крупнейшие реки города — Мзымта и Мацеста. В результате природных катаклизмов размыло два автомобильных моста.

Данная ситуация вызывает тревогу у спортивных болельщиков, поскольку последствия масштабных осадков могут повредить уникальную спортивную инфраструктуру Сочи и федеральной территории «Сириус». Кроме того, прямо сейчас на аренах олимпийского Сочи проходят подготовку к сезону фигуристы, футболисты и хоккеисты и текущая ситуация может повлиять на графики тренировочного процесса.

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Напомним, что в Олимпийском парке находятся футбольный стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Айсберг», академия единоборств, академия художественной гимнастики, «Сириус-Арена», «Сочи-автодром» с трассами для «Формулы-1» и картинга, а также тренировочные арены, музеи и развлекательные объекты.

И хотя на данный момент новостей о проблемах в функционировании спортивных арен не поступало (если не считать за таковую решение приостановить работу «поющего» фонтана на медальной площади), причины для беспокойства остаются. Также стало известно, что на пляжах Сочи и окрестностей запретили купание в море из-за штормового предупреждения. Некоторые отдыхающие покидают регион — с Кубани они направляются в Крым, тем самым усугубляя образовавшуюся пробку на Крымском мосту. Администрация города-курорта пока только оценивает ущерб, который вновь принесли ему осадки.

Олимпиада
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