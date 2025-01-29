«Нейтралов» ждет новый квест. Единственного пропуска допинг-тестирования достаточно для отказа в допуске

Больной вопрос РУСАДА теперь стал еще острее.

Российские спортсмены активно подают заявки на нейтральный статус и в некоторых видах спорта уже получают его, едут на международные соревнования. А, например, в плавании завоевывают медали, которым радуется вся страна. Но в ситуации кроется один серьезный риск. Если раньше серьезные проблемы с антидопинговыми органами у атлета возникали только после третьего пропуска внесоревновательного теста, то сейчас права на ошибку и небрежность нет вообще. Для отказа в нейтральном статусе международной федерации может оказаться достаточно всего одного «флажка».

Невнимательность атлетов, которая приводит к пропуску тестирований и появлению «флажков» (доказанных случаев непредоставления информации о местонахождении), — главная головная боль Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на протяжении долгих лет. Именно она, а не сознательный прием допинга, приводит к серьезным объемам разбирательств. Ведь если «флажков» за 12 месяцев образуется три — это уже потенциальная дисквалификация до двух лет. На данный момент 12 спортсменов решением ДАК РУСАДА отбывают дисквалификации за такой тип нарушения. В 2023 году российские атлеты в общей сложности допустили 242 случая непредоставления информации.

Что такое «флажки»?

Как это происходит? Спортсмен должен передавать в антидопинговые органы сведения о том, где он будет находиться в течение дня, заранее, на весь приближающийся квартал. Например сейчас, в январе 2025 года, все спортсмены, включенные в пулы тестирования, должны уже указать такую информацию до 31 марта включительно. Сюда входит адрес ночевки, адреса и время тренировок и соревнований, а также переезды. Понятно, что сначала все исходят из планов, затем, когда появляется конкретика, уточняют и исправляют. Если информацию в начале квартала не указали — это «флажок».

Списков для тестирования два — регистрируемый и расширенный. Те спортсмены, которые включены в регистрируемый, обязаны на каждый день указывать еще и одночасовой период абсолютной доступности, так называемое окно, когда их гарантированно можно найти по конкретному адресу, чаще всего совпадающему с адресом ночевки. Если спортсмен указал, что будет доступен с шести до семи утра у себя дома, к нему приехали, а спортсмена там не оказалось (причем отсутствовал он до семи утра), это тоже «флажок».

За 2023 год у РУСАДА было 39 случаев, когда информацию на квартал не заполняли вовремя, и еще 203 случая, когда спортсмена не находили по адресу одночасового «окна». Так как для дисквалификации нужно набрать три таких нарушения за 12 месяцев, то большая их часть не привела к каким-либо санкциям, остались просто цифры статистики, достаточно показательной. Для сравнения, в Китае в 2023 году было всего 28 таких случаев и только один спортсмен допустил нарушение дважды. Трех «флажков» не было ни разу.

Ангелина Мельникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В чем проблема?

Теперь, когда уровень проблемы понятен, можно перейти к сути: все спортсмены, подавшие заявки на нейтральный статус, должны тестироваться международными федерациями, это прописано в рекомендациях МОК. Для того чтобы выполнить эту задачу, спортсмены должны быть включены в пулы тестирования международных федераций, даже если они уже состоят в пуле РУСАДА.

Сейчас этот процесс полным ходом идет в спортивной гимнастике, что, несмотря на отрицание факта старшим тренером сборной Валентиной Родионенко, сначала было подтверждено «СЭ» самими спортсменами на условиях анонимности, а затем и Ангелиной Мельниковой в ее телеграм-канале. Иронично то, что Мельникова быстро удалила свой пост, и, скорее всего, это вызвано тем, что руководство побаивается называть фамилии спортсменов, чьи анкеты отправлены на получение нейтрального статуса (хотя Мельникову называли), и освещать подробности процесса. Опасения эти могут быть вызваны нежеланием провоцировать шквал обращений в FIG от «заинтересованных сторон» с указаниями на фотографии, посты, лайки, которые российские гимнасты делали в соцсетях годы назад.

В международном пуле есть отличия, которые для спортсменов, не имевших такого опыта, могут оказаться неочевидными. Во-первых, вся информация должна указываться по-английски, так как люди, составляющие план тестирования, не понимают русского. И название локации, и ее адрес — все латиницей, никаких улиц Ленина, только Lenina.

Во-вторых, в большинстве случаев проверка будет выполняться не РУСАДА, а международными тестирующими организациями, скорее всего — IDTM (International Drug Testing Management), причем вероятность того, что инспектор допинг-контроля будет иностранцем, достаточно высока. Это может создать проблемы на выходе в отели. Задача спортсмена — заранее сообщить охране, что к нему могут приехать рано утром или поздно вечером и этих людей необходимо пропустить до двери номера. На федеральных спортивных базах такой проблемы возникнуть не может — там все давно предупреждены, речь про обычные гостиницы.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но главная проблема, которую решить в лоб достаточно сложно, — это тестирование лиц младше 16 лет, которых в женской спортивной и в художественной гимнастике хватает. Тем более что последние совершенно точно отправили на нейтральный статус юниорок, а те априори младше 16 лет. Однако ребенок младше 16 лет в принципе, по российскому законодательству, не обязан открывать дверь незнакомым людям, именно поэтому даже Камила Валиева в олимпийский сезон Пекина-2022 была включена в тот пул тестирования, где не нужно указывать «окно». Таких спортсменов обычно проверяют на тренировках или соревнованиях, приезжая внезапно, но в то место, где рядом с ними точно будут родители или тренер. Кто-то, кто может выступать законным представителем во время тестирования. То есть обеспечить доступ допинг-контроля в зал, где проходит тренировка или соревнования, также необходимо.

Имеется незначительная вероятность, что международное тестирование будет осуществляться методом сухих пятен крови, с которым российские атлеты еще не совсем знакомы — чаще всего они сдавали только мочу или венозную кровь. Новый метод выглядит иначе и может вызвать удивление, но это чисто технический момент.

В целом вероятность проблемы с тестированием остается. Она не станет сильно выше — в конце концов, заполнят атлеты все латиницей, это не самая большая сложность. Но резко возрастает градус последствий. Если для дисквалификации за нарушение предоставления информации о местонахождении необходимо набрать три таких нарушения за 12 месяцев, то для того чтобы выдать отказ в нейтральном статусе международной федерации, может оказаться достаточно одного. И это будет в соответствии с рекомендациями МОК, которые требуют «строгого тестирования и соблюдения антидопинговых правил». И толковать это можно как угодно.

Подобные отказы уже сложно будет списать на русофобию. Возникнет неловкая ситуация, когда придется признаться в том, что причиной стала невнимательность самого атлета. Ну, или не признаваться ни в чем, как обычно и происходит во многих общероссийских спортивных федерациях.