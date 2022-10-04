Король Швеции нашел любовь на Олимпиаде. Она даже не была спортсменкой

Сильвия Зоммерлат работала переводчицей, а стала королевой.

Спорт призван объединять любых людей по всему миру — это касается и болельщиков, и спортсменов, и даже членов королевских семей. В 1972 году будущий шведский король Карл Густав отправился на Олимпиаду в Мюнхен, где встретил переводчицу и гида его делегации Сильвию Зоммерлат. Это была любовь с первого взгляда, но пара несколько лет скрывала свой роман — все-таки речь шла о судьбе престола. В конце концов совсем незнатная девушка все-таки переехала в Швецию, вышла замуж и стала королевой — вдвоем с мужем они воспитали трех детей и прожили уже более 45 лет в браке.

Спортивное прошлое короля Швеции

Карл Густав встретил свою будущую жену, когда ему было 26 лет. Отец Карла Густава герцог Вестерботтенский так и не взошел на трон, погибнув в авиакатастрофе спустя девять месяцев после рождения сына. Бабка Карла Густава — Маргарита Коннаутская — умерла от заражения крови во время операции. А дед — Густав VI Адольф — правил Швецией с 1950 до 1973 года и к концу своего правления являлся самым пожилым действующим руководителем государства на планете. Внук же в четыре года был объявлен первым претендентом на престол. Карл Густав практически никогда не говорил о смерти отца, а потом оказалось, что просто мать ему не рассказывала об этом целых шесть лет.

Пока страной управлял его дед, будущий король некоторое время учился прямо во дворце, потом — в частном интернате, после чего знакомился с военным делом. Когда служба в армии закончилась, Карл Густав изучал историю, экономику, политологию и право. Далее в ходе специальной программы принц ездил по стране и стажировался в разных местах — на местных предприятиях и в органах власти.

Король Карл Густав и его супруга королева Сильвия. Фото Global Look Press

В 27 лет юноша вступил на престол — таким образом, он стал самым молодым королем в истории Швеции. В этой стране, как и в Великобритании, король не является фактическим главой государства, а исполняет церемониальную роль. У Карла Густава было время для хобби — он занимался скаутским движением, даже возглавил Всемирную скаутскую организацию, нырял с аквалангом и участвовал в 90-километровых лыжных марафонах.

Увлечение спортом так проникло в его жизнь, что в 1972 году будущий король отправился в составе шведской делегации на Олимпиаду в Мюнхен. Там он познакомился с Сильвией Зоммерлат — гидом и переводчицей. Сильвия на три года старше своего мужа — будущая королева родилась в 1943 году в семье немца и бразильянки. Оказалось, ее отец был членом нацистской партии, о чем сама Зоммерлат, впрочем, узнала только после свадьбы, когда журналисты раскопали прошлое ее семьи. Выяснилось, что после Второй мировой войны семья бежала в Бразилию и вернулась в Германию только спустя 12 лет.

Родные были не в восторге, что король взял в жены девушку не из знати, но Карл Густав настоял на своем. В последующие годы так будут поступать очень многие королевские особы — династические браки уйдут в прошлое. Говорят, что Сильвия очаровала короля в том числе благодаря хорошему отношению к спорту. Во всяком случае, супруги потом были частыми гостями различных Олимпиад.

Король Карл Густав и его супруга королева Сильвия. Фото Global Look Press

Скандал в личной жизни королевской семьи

Во время встречи с Карлом Густавом Сильвия работала в посольстве Аргентины в Мюнхене, но после знакомства с шведским королем еще два года оставалась в Германии. Там она сначала жила в съемной квартире, которая принадлежала старшей сестре Карла Густава, и только после свадьбы молодые начали жить вместе. Во время церемонии бракосочетания на Сильвии было платье Dior, принадлежавшее ее свекрови, а накануне свадьбы знаменитая группа Abba впервые исполнила песню Dancing Queen на концерте для молодоженов. Композиция не была посвящена будущей королеве, но пришлась кстати.

Сильвии сложно было адаптироваться к жизни во дворце — она ведь не являлась аристократкой по рождению. У нее хорошее образование и воспитание, но совсем другое. В первое время девушке было одиноко, хотя муж всеми силами пытался подбодрить ее и проводил все свободные минуты. А еще как-то королева пожаловалась на холодную погоду в Стокгольме — жители города прислали ей 70 вязаных шарфов.

Переехав в Швецию, Сильвия не забросила свои увлечения и личностное развитие — продолжила изучать языки, в том числе шведский разговорный и язык жестов, попросила поставить во дворце пишущую машинку, чтобы самой отвечать на корреспонденцию, продолжила увлекаться садоводством. Король и королева воспитали трех детей, при этом Сильвия успевала заниматься благотворительными проектами в рамках своих королевских обязанностей. Иногда женщина позволяет себе нечто экстравагантное — у нее была обезьянка в качестве домашнего животного, а еще она любит погулять по Стокгольму в светлом парике без сопровождения.

Супруги в браке уже более 45 лет, но их союз нельзя назвать безоблачным. В 2010 году была опубликована книга, автор которой десять лет изучал личную жизнь короля Карла Густава. По его словам, в 1990-х монарх был частым гостем подпольных игровых клубов, принадлежавших югославской мафии. Говорят, была у короля и любовница, причем об этой связи знала и его жена, только сделать ничего не могла. Когда разразился этот скандал, многие жители Швеции хотели, чтобы Карл Густав сложил свои полномочия. Король этого не сделал, но даже не стал подавать в суд на автора скандальной книги. Что касается королевы Сильвии, то, вероятно, она смогла простить этот эпизод из жизни мужа или хотя бы смириться с ним — королевская чета все еще живет вместе и кроме воспитания троих детей еще и хорошо общается с многочисленными внуками.