Ближневосточная угроза Парижу-2024. Франция не сможет защитить израильтян на Олимпиаде

Колонка политолога о том, почему у ближайших Игр все меньше шансов стать светлым спортивным праздником.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

В субботу, 7 октября, в 50-годовщину начала войны Судного дня между Израилем и арабскими государствами начался новый виток конфликта, который только за первые сутки привел к катастрофическим последствиям в виде сотен пленных и погибших среди мирного населения, бомбежек городов и готовности обеих сторон конфликта — Израиля и ХАМАС — идти до полного уничтожения своего противника. Эти события предсказывают и без того безрадостный образ предстоящей Олимпиады в Париже-2024, и вот почему.

История знает пример олимпийского теракта с захватом заложников, когда на летних Играх в Мюнхене 1972 года члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» захватили представителей израильской сборной, включая тренеров и судей. В результате теракта 11 израильтян погибли.

В прежних статьях я отмечала, что Олимпийские игры в Париже 2024 года могут стать одними их самых небезопасных в истории в связи с беспрецедентно высокой террористической угрозой. События последних недель подтверждают такой прогноз, только теперь повторение сценария возможно так же, как и в 1972 году, в отношении представителей сборной Израиля.

В Европе много ярых сторонников ХАМАС

После начала конфликта многие принялись считать, какие государства поддержали Израиль, а какие выступили в поддержку ХАМАС и Палестины. Но это тот самый момент, когда внешнее позиционирование политиков мало о чем говорит на самом деле. Да, США и ряд стран Европы на правительственном уровне будут поддерживать Израиль, однако стоит учитывать, что мнение внутренней аудитории в этих странах может серьезно отличаться от точки зрения элиты. Так, европейские страны единогласно выразили солидарность с Израилем, окрасив свои памятники культуры и административные здания в цвета бело-голубого флага со звездой Давида, тогда как митинги в мегаполисах тех же государств прошли в поддержку ХАМАС и Палестины.

Похожая картина наблюдалась на Ближнем и Среднем Востоке. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил за общее урегулирование конфликта и остановку кровопролития, но в турецких городах состоялись масштабные акции в поддержку ХАМАС и Палестины. Многие ближневосточные государства, возможно, не вступят открыто за своих единоверцев, но однозначно станут помогать деньгами, оружием и советом.

В целом мнение населения в этом контексте имеет большое значение — оно свидетельствует о том, что израильтянам придется непросто на предстоящих в Париже Олимпийских играх. Каждый из размахивающих сейчас в центре Европы флагом со словами в поддержку палестинцев — потенциальная угроза безопасности на Олимпиаде. События 7 октября продемонстрировали, что современные системы наблюдения не панацея.

А ведь Олимпийские игры — это огромное количество людей, которых сложно контролировать: организаторы, волонтеры (достаточно проблемная группа для предварительной проверки), спортсмены, болельщики, охрана... Опыт Египта, где в воскресенье полицейский открыл огонь по автобусу с израильскими туристами, заставляет задуматься и о наличии угрозы со стороны представителей правопорядка.

Олимпийские кольца в Париже. Фото Global Look Press

Благодатная основа для подготовки террористов

Желающих повторить опыт Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года, когда израильские спортсмены были взяты в заложники, а затем убиты, увы, предостаточно. И Франция точно не та страна, которая сможет это предотвратить.

Во-первых, французская армия в целом не самая эффективная в мире. Спецслужбы Французской Республики часто оказываются бессильными в предотвращении терактов на своей территории, в том числе на спортивных объектах и массовых мероприятиях, требующих усиленного контроля. Так, в 2015 году во Франции был отменен «Гран-при» по фигурному катанию из-за серии терактов в Париже и пригороде Сен-Дени, в том числе взрыва у стадиона «Стад де Франс», в результате которого погибли 130 человек и несколько сотен получили ранения.

Во-вторых, во Франции высокий процент мигрантов из исламских стран. В Париже и других городах имеются изолированные национальные анклавы со своими законами, дресс-кодом и правилами, отличающимися от светской Франции. Особенность мигрантов из арабских и африканских стран, бывших колоний Франции, заключается в ненависти к коренным французам. В некотором смысле своим асоциальным поведением мигранты мстят и за опыт колониального прошлого, и за участие французских военных подразделений на стороне агрессора в войнах на Ближнем Востоке, из-за которых миллионы мирных жителей лишились своего настоящего и будущего. По этой причине выходцев из арабских стран легко завербовать в террористические организации антисемитского толка. Ведь еще больше, чем французов, мигранты-мусульмане ненавидят израильтян, которых наряду с американцами обвиняют в трагических событиях в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и других исламских странах.

Нужно добавить к этому, что нынешняя так называемая война Судного дня 2.0 еще не закончена, она всколыхнет многие страны на Ближнем Востоке. Совместные действия США и Израиля уже неоднократно приводили к хаосу в регионе, сопровождающемуся миллионами погибших мирных жителей. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху 9 октября заявил, что «нынешняя война изменит облик всего Ближнего Востока». А значит, стоит ожидать новой волны беженцев из арабских стран, каждый из которых будет еще более озлоблен, чем мигранты, уже проживающие во Франции.

Митинг в поддержку Палестины в центре Мадрида. Фото Global Look Press

Французская армия переживает серьезный кризис

Наконец, еще одна причина, по которой стоит опасаться терактов на Олимпийских играх в Париже 2024 года, заключается в том, что многие военные аналитики называют экзистенциальным кризисом французской армии. Глобалистская повестка сейчас вытесняет национальную гордость за армию, запрещает французам использовать государственный флаг как выражение национальной гордости за страну и армию. Такое положение вещей делает вооруженные силы уязвимыми перед мигрантами, сохраняющими и пестующими свою и религиозную, и национальную идентичность.

Кроме того, при президенте Эммануэле Макроне наблюдается перманентное снижение расходов на армию. Французский департамент по обеспечению армии DRHAT объявил о снижении на 50 процентов зарплаты военнослужащим операции VIGIPIRATE во время Олимпийских игр 2024 года. Причина — нехватка средств. А ведь именно система VIGIPIRATE является элементом предотвращения террористических угроз, в котором пока еще задействованы 22 тысячи военнослужащих. До снижения финансирования за дежурства военнослужащим предполагались надбавки, сейчас же они под вопросом. Как следствие, ожидается еще больший отток. По некоторым данным, Вооруженные силы Франции теряют по три-четыре полка в год. Кроме того, во французских медиа можно встретить предположение о том, что на период Олимпийских игр многие военные предпримут попытку уйти в отпуск, чтобы избежать опасных, но уже не так хорошо оплачиваемых дежурств.

Все это свидетельствует о том, что Олимпийские игры 2024 года вряд ли оправдают надежды спортсменов и болельщиков и точно не станут главным спортивным праздником мира. Если добавить к этому отмену МОК правила 50, ранее запрещавшего политические демонстрации в период олимпийских соревнований, то демонстраций, провокаций, стычек болельщиков и спортсменов из разных лагерей иудейско-исламского противостояния избежать вряд ли удастся.

На этом фоне даже российско-украинские разногласия уже не видятся такими критичными для проведения соревнований. Однако комментировать происходящее близ сектора Газа Томас Бах отчего-то не спешит.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.