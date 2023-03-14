«Спортсмены должны выступать без дискриминации». Международные организации отвечают сторонникам бана России

Отмена санкций против российских и белорусских атлетов вызывает бурные эмоции на Западе, но МОК пока стоит на своем.

Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации продолжают публичную дискуссию со сторонниками жестких санкций в отношении представителей России. В последние дни появились сразу три повода для продолжения пикировок. Во-первых, правительство Великобритании обратилось к спонсорам МОК с просьбой оказать давление в «русском вопросе». Во-вторых, Международная федерация фехтования первой вернула наших атлетов на большие старты. В-третьих, украинские теннисисты потребовали смены руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за его якобы «пророссийской позиции». Ответы сторонникам радикальных мер отражают изменения в настроениях мирового спортивного сообщества, происшедшие в последние пару месяцев.

Уважать автономию спорта

Обращение британского министра спорта к глобальным спонсорам МОК действительно выглядело очень циничным и некрасивым. Слухи о том, что на Томаса Баха и Ко давят со стороны транснациональных корпораций, ходили с февраля 2022 года. Однако все подобные лоббистские усилия, если они и осуществлялись, происходили, что называется, «под ковром». Но сейчас требования же «заняться воспитанием» непокорных спортивных чиновников прозвучали публично. И это выглядит абсолютно скандально.

Британские власти не просто сами вмешиваются в юрисдикцию МОК, а еще и призывают к подобным действиям другие структуры. Вероятно, намекая им при этом на экономические последствия, если «дрессировка» Олимпийского комитета не принесет желаемых результатов. Это выглядит как самая явная попытка превратить МОК в марионеток с 1999 года, со времен знаменитого коррупционного скандала в олимпийском движении. И по-хорошему, британцы уже наработали на очень серьезные санкции.

Лишение флага на Играх за такие художества — самое малое из возможных наказаний. Однако МОК, видимо, не хочет нагнетать и без того кипящие страсти и в ответном заявлении просто повторяет озвученные ранее тезисы. «Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях. Это стало бы концом мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно поддерживало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», — говорится в ответе МОК.

Сохраняем фундаментальный спортивный принцип

Так же сдержанно повели себя в отношении украинских теннисисток в WTA. Накануне представительница этой страны Леся Цуренко устроила истерику на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Опытная теннисистка отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко, сославшись на психологические проблемы. Поводом для них якобы стал разговор с генеральным директором Женской теннисной ассоциации Стивом Саймоном. В ходе него управленец высказался против бана игроков из России и за допуск их на Олимпийских игры, что, по словам украинки, и привело ее к срыву.

По-хорошему, здесь также имеет место нарушение принципов фейр-плей. Японка Наоми Осака в последние пару сезонов научила мир тенниса трепетно относиться к психологическому состоянию спортсменок. Однако здесь имеет место политическая подоплека для снятия с матча и попытка манипулировать данными о своем здоровье. Кроме того, Цуренко и примкнувшие к ней украинки требуют увольнения Саймона, хотя полномочия для этого есть только у Совета игроков WTA, который пока даже не обсуждал данный вопрос.

«Мы уважаем эмоции Леси и всех украинских спортсменов. Однако мы сохраняем фундаментальный принцип WTA — спортсмены должны иметь возможность участвовать в турнирах без какой-либо дискриминации, не подвергаясь санкциям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — говорится в заявлении WTA по «делу Цуренко».

Перемены к лучшему

По поводу решений фехтовальщиков реакция пока выглядит достаточно сдержанно. Хотя на Украине по этому поводу разразилась буря и депутаты Рады уже требуют привлечь к ответственности члена МОК Сергея Бубку. Нюанс еще в том, что нынешний олимпийский руководитель страны Вадим Гутцайт — сам чемпион Игр-1992 по фехтованию и глава национальной федерации по этому виду спорта. Очевидно, что украинцы теперь будут бойкотировать все старты, на которых окажутся российские фехтовальщики. Вопрос только в том, кто их поддержит и как будет реагировать на бойкоты международная федерация.

В целом очевидно, что международные спортивные структуры окончательно приходят к мнению о том, что отстранение россиян — дискриминация. Однако на Западе, особенно в государственных структурах, с трудом воспринимают эту позицию и готовы на любые подлости ради того, чтобы сохранить контроль над мировым спортом. В какую сторону качнется маятник сейчас, сказать сложно. Многое будет зависеть от заседания исполкома МОК, которое намечено на конец марта. Однако очевидно, что спортивная повестка за последние пару месяцев сильно поменялась. Если раньше единственным условием возвращения россиян на большие старты было завершение СВО, то сейчас просматриваются различные варианты. И это дает надежду на перемены к лучшему, пусть медленные и половинчатые.