«Надеюсь, что смогу остаться в стороне от этого безумия». Американский спортсмен пять раз выиграл Олимпиаду, а затем стал врачом

История пятикратного олимпийского чемпиона по конькам и участника «Тур де Франс», который работал врачом в НБА.

Знаменитый американец Эрик Хайден за свою жизнь много где пробовал силы. Причем его везде ждал успех. Он бил мировые рекорды и стал пятикратным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте, продолжил велосипедную династию и даже работал врачом в НБА.

Олимпийский супергерой в коньках

Эрик рос в спортивной семье, которая жила Висконсине (США). Штат известен своими долгими зимами, поэтому большинство детей рано ставят на коньки. Так было и с Хайденом, он катался с двух лет. В школьные годы играл в хоккей. Будучи 14-летним, начал посещать местный клуб конькобежцев. Здесь он принял решение профессионально заниматься этим видом спорта — повлияло знакомство с олимпийской чемпионкой Дианой Холам во время одного из турниров. Более того, эта известная спортсменка была его тренером в течение последующих семи лет.

Причем Хайден не просто добился успеха, а вписал свое имя в историю американского и мирового конькобежного спорта. В 1977 году 18-летнем возрасте Эрик стал первым американским чемпионом мира по конькам, Мало того, он защитил свои титулы в классическом многоборье в 1988-м и 1979-м. Кроме того, на его счету также серебряная медаль ЧМ-1980 и 15 мировых рекордов.

Впервые он приехал на Олимпийские игры, будучи 17-летним. Тогда в 1976 году конькобежец выступал на дистанциях 1500 и 5000 метров: занял седьмое и девятое место. Но Олимпиада в Лейк-Плэсиде в 1980 году была для него триумфальной. Американец выиграл на всех пяти дистанциях (500, 1000, 1500, 5000 и 10000 метров), что ранее никому не удавалось. Данное достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда же Эрик в дисциплине на 10000 метров побил мировой рекорд, в остальных — установил новые олимпийские достижения.

Однако неожиданно для всех на пике спортивной карьеры Хайден объявил о завершении карьеры, несмотря на предложения с многомиллионными контрактами от спонсоров. «Надеюсь, что смогу остаться в стороне от этого безумия. Не хочу продавать себя ни целиком, ни частями — так, как это делают другие. Хочу остаться тем, кем был. Не надо делать из меня памятник», — говорит Хайден в одном из интервью.

Фото Global Look Press

Пошел по стопам родителей-велосипедистов

Вернувшись с Олимпийских игр, он повесил коньки на гвоздь, но завязывать со спортом не хотел. Хайден решил уйти в велоспорт. Выбор на него пал неслучайно. Его отец был велосипедистом, а также чемпионом мира по фехтованию. Мама также увлекалась теннисом, плаванием и велоспортом. В общем, родители Эрика любили велогонки.

Велосипед являлся частью тренировочного процесса Хайдена в конькобежном спорте. «У меня не было возможности кататься на коньках летом, поэтому я гонял на велосипеде два или три раза в неделю. Тогда у меня в голове и возникла мысль, что однажды я стану профессиональным велогонщиком», — говорит Хайден в одном из интервью.

Весной 1980 года Эрик начал велосипедную поготовку. Спортивная подготовка и сильное желание позволили ему попасть в состав сборной США на летние Игры 1980 года в Москве. Но из-за политического бойкота московской Олимпиады он лишился шанса выиграть медали еще и на летних главных соревнованиях четырехлетия.

Однако продолжил идти к велосипедной мечте — выиграл в 1985 году чемпионат США, а затем дебютировал и на самой знаменитой велогонке «Тур де Франс».

«Профессиональные велосипедисты приняли меня с распростертыми объятиями. Многие из них знали меня по гонкам. В те дни катание на коньках и велоспорт перекликались», — вспоминал Хайден в одном из интервью.

Впрочем, велосипедную карьеру вскоре пришлось прекратить из-за болезненного падения на Туре и полученных травм.. «Я очень волновался в начале «Тур де Франс» 1986 года, но у нас была отличная команда из ребят, которые стали моими очень хорошими друзьями. Начало гонки было безумным: Алекс Стиеда взял желтую майку после первого этапа, а потом Дэвис Финни выиграл третий этап. К сожалению, я попал в серьезную аварию на 18-м этапе», — рассказывал Хайден.

Кстати, у Эрика есть младшая сестра, которая прошла такой же путь. Бет Хайден занималась конькобежным спортом и участвовала в велогонках. Она также большего успеха добилась именно в коньках — выиграла чемпионат мира в классическом многоборье и серебро на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

Фото Global Look Press

Успехи в медицине

Уйдя из спорта, Хайден занялся своим образованием. В возрасте 33 лет он получил степень доктора медицины. Обучение он проходил в авторитетном Стэнфордском университете. Затем пять лет специализировался на ортопедии в Калифорнийском университете Дэвиса. Практиковался в клинике спортивной медицины в Бирмингеме (штат Алабама).

Впоследствии легендарный спортсмен устроился в «Сакраменто Кингз» в НБА. Также был врачом и консультантом олимпийской сборной США по конькобежному спорту. «Я был на Олимпиаде в Сочи в 2014 году в России, но теперь я выступаю в качестве консультанта — я всегда доступен, чтобы поговорить с участниками сборной, если я им понадоблюсь», — рассказывал он.

В 2008 году Хайден написал книгу про спортивные тренировки «Быстрее, лучше, сильнее». Сейчас ему 64 года. Пятикратный олимпийский чемпион ведет практику в области ортопедии в Калифорнии и Юте.