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«Нашли на полу сорванный флаг». Инцидент со сборной России в Олимпийской деревне

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Флаг России и синхронистка Александра Пацкевич
Александра Пацкевич рассказала о странной истории с российским флагом во время Олимпиады-2016.
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Странная история на Играх-2016 в Рио — провокация или недоразумение?

В составе российской делегации на Олимпиаду-2016 поехала многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Она завоевала золото в командных соревнованиях, однако по ходу турнира с ней случился странный инцидент. По словам синхронистки, неизвестные сорвали российский флаг и бросили его на пол в Олимпийской деревне в Рио.

Российские синхронистки на Олимпиаде в 2016 году
Российские синхронистки на Олимпиаде в 2016 году.
Фото Global Look Press

«Неуважение к россиянам»

«День первый: был невероятно долгий, тяжелый и напряженный! — написала Пацкевич в соцсетях. — Все спрашивают нас об отношении тут к российским спортсменам? Почему мы должны молчать — неуважительное! Судите сами — утро началось с того, что нашли на полу под дверью сорванный флаг, завязанный в узел, который к вечеру и вовсе исчез! Но нас не сломить, и не спровоцировать, улыбаемся всем назло и работаем еще усерднее». (орфография и пунктуация автора сохранены).

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После публикации подопечной главный тренер синхронисток Татьяна Данченко заявила, что в команде были возмущены случившимся с флагом РФ.

«Девочки рассказали об этом инциденте, — рассказа Данченко в интервью «РИА Новости Спорт». — Они повесили флаг, как заехали, у двери. Утром встают, а флаг завязан узлом и валяется на полу. Инцидент очень неприятный, мы все, конечно, очень возмущены».

Предположения о том, что имеет место не надругательство над нашим национальным символом, а недоразумение, начали возникать позже.

Флаг России на здании в Олимпийской деревне в 2016 году
Фото Global Look Press

Виновата уборщица?

Руководитель делегации сборной России на Играх-2016 Игорь Казиков заверил, что никто не срывал российские флаги в Олимпийской деревне.

«Мы постоянно находимся здесь, флаги никто не срывал, — цитировал Казикова ТАСС. — У нас на доме также находятся большие флаги страны, так вот их снять вообще невозможно. Никаких инцидентов на данный момент не было».

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Спустя некоторое время Пацкевич опубликовала новое сообщение, в котором призвала болельщиков и журналистов не беспокоиться за безопасность спортсменов.

«Долго не заходила в интернет, а когда вышла на связь, увидела, какой ажиотаж поднялся вокруг моего рассказа, — написала Пацкевич в соцсетях. — Друзья, я хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку и теплые слова! Всем тем, кто звонит, пишет, комментирует. Всем СМИ за то, что не остались в стороне. Мы стараемся не обращать внимания на происходящее вокруг, быть выше этих склоков и козней. Мы приехали в Рио за победой, мы к ней стремимся и сделаем все, чтобы ее одержать! Наша делегация делает все, чтобы мы были в безопасности! Ну, а всем недоброжелателям желаем добра и всего самого хорошего! Мы улыбаемся всем на зло! Еще раз спасибо всем! Люблю!» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Флаг России на Олимпиаде в 2016 году
Фото Global Look Press

Позже Казиков рассказал в интервью «СЭ» подробности происшествия. Руководитель российской делегации призвал не раздувать скандал и предположил, что флаг могла снять уборщица. По словам чиновника, в здании, где проживала Пацкевич, находились только россияне.

— Этот вопрос звучит с самого утра, — сказал Казиков «СЭ». — Я расскажу как первоисточник. Наша делегация проживает в отдельном 17-этажном здании. Из них 16 этажей занимаем мы, а еще один пустует. Здание украшено флагами, но они огромные — снять их невозможно.

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Девочка-синхронистка вывесила на входной двери в свою комнату небольшой флажок. Поехала на тренировку, а когда вернулась, флаг был снят и то ли завернут, то ли связан в узел. Она повесила его снова. После этого, как она рассказывает, его снова сняли. Мы обратились к нашим коллегам из оргкомитета. Возможно, уборщица или кто-то еще мог его снять. На наш взгляд, не надо поднимать волну недовольства. Во-первых, весь дом наш, и не было необходимости вешать этот флаг. Я каждый день там хожу и не видел, чтобы кто-то заходил. Хотя в теории чужак зайти может, охраны нет. Тем не менее прошу не делать сенсацию — мол, нас оскорбили или обидели.

С другой стороны — обстановка накануне Рио-2016 оставалась очень нервной. После доклада Макларена многим нашим атлетам пришлось пробиваться на Игры через суды. Так что морально многие были готовы к новым неприятностям, и когда приключилось недоразумение с флагом, легко поверили, что это дело рук недоброжелателей. К счастью, все было не так.

Олимпиада
Сборная России по синхронному плаванию
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