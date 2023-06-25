Олимпийцам вручили дипломы

Спортивное образование, нравственность, патриотическое воспитание — базовые ценности гуманитарной миссии олимпийского сообщества России.

Не потерять поколение спортсменов, обеспечить должную мотивацию тем, кто только начинает свей путь в спорте, и соревновательную практику высокого уровня действующим атлетам. В условиях ковровых санкционных бомбардировок, которым подвергается сейчас наша страна, ключевые задачи перед отраслью чаще всего формулируются в таком контексте. При этом задачи формирования спортивного резерва, подготовки по-настоящему квалифицированных тренеров мирового уровня, антидопинговая деятельность, охватывающая все категории соревнований и возрастов, зачастую оказываются на втором плане. Сегодня есть чем заняться, мягко говоря, а про послезавтра подумаем завтра. Но так система не работает. Она требует постоянного пристального внимания и поступательного, поэтапного развития. А еще преемственности, без которой нарушается связь поколений и теряется идеологическая нить нравственно-морального воспитания молодежи, то есть будущего страны.

Новые подходы к юной аудитории

Эту проблему в том числе обсуждали на Конференции на площадке Российского университета спорта ГЦОЛИФК с участием ректора Сергея Сейранова, генерального секретаря Олимпийского комитета России Родиона Плитухина, заместителя председателя Государственной думы Шолбана Кара-оола, члена комитета Государственной думы по молодежной политике Вячеслава Дамдинцурунова, представителей Министерства спорта РФ, спортивных обществ ЦСКА и «Динамо».

Приветствие участникам и организаторам Конференции направил президент ОКР Станислав Поздняков. В тексте послания, в частности, отмечено, что «забота о нравственном и патриотическом воспитании молодежи в духе любви к своей Родине и приверженности традиционным моральным ценностям в текущих условиях является одной из первоочередных задач, которые стоят перед государством и обществом».

— Ее решение — это наши с вами усилия по формированию здоровой ментально и физически социальной среды на базе культурных, спортивных, гуманитарных достижений и традиций многонационального народа России.

Мировые тренды агрессивно навязывают подрастающему поколению новые ориентиры, которые зачастую являются не более чем суррогатом, фальсифицирующим гармоничное развитие личности и стремление к совершенству. И это требует выработки новых подходов к взаимодействию с юной аудиторией, в том числе с точки зрения ее максимальной вовлеченности в образовательную и физкультурно-спортивную составляющие.

В этом смысле победы и успешные выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх и крупнейших соревнованиях всегда были и будут вдохновляющими проявлениями чести, славы, достоинства и беззаветного служения Отчизне. А сами чемпионы — примерами для подражания, мотивирующими на достижение поставленных целей и результатов через упорный труд, самоотдачу, уважение к себе, тренерам и соперникам.

...Повестка Конференции включала широкий круг вопросов, в том числе такие направления, как пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди молодежи, роль физической культуры и спорта в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Фото ОКР

Сублимация реальных сражений

Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин в докладе от ОКР отметил уникальную миссию спорта, который создает возможности для прогресса.

— Спорт — это, по сути, сублимация реальных сражений. Спорт культивировался и развивался поколениями, испытавшими на себе весь ужас вооруженных конфликтов, чтобы человек проявлял свои лучшие качества в мирных спортивных схватках, а не пытался уничтожить оппонента физически. К сожалению, в последние годы некоторые зарубежные «коллеги» настойчиво и крайне недальновидно пытаются лишить нас права гордиться своей национальной принадлежностью, национальной самоидентификацией, права достигать и ассоциировать спортивные победы со своей Родиной. Между тем мы привыкли, что наши спортсмены едут на Игры и привозят оттуда медали. Это уже как данность. Мы так или иначе все вместе болеем за своих, радуемся победам, огорчаемся поражениям. Чествуем по итогам спортсменов как героев, которыми они на самом деле по праву являются.

Родион Плитухин также подчеркнул, что Олимпийский комитет России практически во всех своих проектах неизменно задействует именитых, титулованных спортсменов для того, чтобы на живых примерах формировать у юного поколения уже на раннем этапе правильное отношение к жизни на основе истинных, а не сиюминутных, ложных ценностей и ориентиров.

— Культура и спорт такими истинными ценностями обладают в полной мере, но там, где спорт стал «лишь бизнесом» (just business), об этом забыли. А ведь на примере известных спортсменов молодежь и наши соотечественники в самом широком смысле не просто приобщаются к спортивной истории, но и вдохновляются историями из их жизни, понимая, что не боги горшки обжигают и при правильном отношении к своему делу каждый может не только повторить, но и превзойти результаты спортивных звезд.

Именно поэтому ОКР активно поддерживает мероприятия Российского союза спортсменов, Российского спортивного студенческого союза. А также последовательно развивает и расширяет перечень образовательных программ повышения квалификации для того, чтобы спортсмены, завершившие карьеру, имели все возможности не только успешно работать в дальнейшем в отрасли по различным направлениям, но и одновременно передавать новым поколениям свой бесценный опыт.

На практике ОКР и Фонд поддержки олимпийцев активно сотрудничают с несколькими вузами, предлагая российским спортсменам разнообразный выбор курсов и проектов.

Путевка в жизнь международного спортивного менеджмента

К примеру, в Российском международном олимпийском университете на днях прошла церемония вручения дипломов слушателям программ профессиональной переподготовки «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления».

В этом году в числе дипломированных специалистов: олимпийские чемпионы Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика) Муса Евлоев (греко-римская борьба), Илья Захаров (прыжки в воду), Александр Соколов (волейбол), обладательница олимпийского серебра Ульяна Нигматуллина (биатлон), победители чемпионатов мира и Европы Борис Никоноров (пляжный футбол), Наталья Суворова (велоспорт, BMX), Даниил Пахомов (плавание) и другие известные спортсмены.

Программы дополнительного профессионального образования в РМОУ открылись в 2010 году, за это время в них приняли участие 10 000 слушателей, «юбилейный» выпускник был как раз отмечен на нынешней церемонии. Поздравляя ее участников, президент ОКР Станислав Поздняков сделал акцент на эффективном использовании олимпийского наследия зимних Игр в Сочи.

РМОУ — одна из важнейших составляющих нашего олимпийского наследия благодаря по-настоящему многогранной деятельности, которую ведет университет, невзирая на порой очень непростые внешние факторы.

Это и активное сотрудничество с зарубежными коллегами, и вовлечение в учебный процесс зарубежных экспертов и иностранных слушателей, и, конечно же, максимально тесное взаимодействие с российскими спортсменами, тренерами, спортивными менеджерами, региональными и федеральными организациями.

Работа ведется не только в области спорта, но и в более широкой гуманитарной сфере. Свое второе десятилетие университет проводит, постоянно наращивая количество проектов, улучшая качество и повышая уровень программ. Что в свою очередь является залогом формирования нового поколения профильных менеджеров с разносторонними знаниями.

В свою очередь ректор РМОУ Лев Белоусов обратил внимание на то, что на курсах обучается все больше завершивших карьеру профессиональных спортсменов:

— Мы им даем путевку в жизнь международного спортивного менеджмента. Они становятся востребованными спортивными управленцами. Как правило, выпускники готовят итоговые квалификационные работы, связанные с их непосредственной деятельностью, и разрабатывают планы конкретных проектов.

Торжественный выпускной с участием олимпийцев состоялся и в МГИМО МИД России, где вручили дипломы слушателям программы профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации», которая реализуется университетом с 2020 года совместно с Фондом поддержки олимпийцев по заказу ОКР.

Новоиспеченными специалистами в области спортивной дипломатии в этом году стали более 30 представителей общероссийских спортивных федераций, среди них многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, главы федераций скалолазания и санного спорта Дмитрий Бычков и Наталия Гарт, а также вице-президенты, генеральные секретари, тренеры, специалисты в области антидопинга и международной деятельности, юристы, пресс-атташе ОСФ.

— Теперь вы не просто являетесь неотъемлемой частью большой олимпийской семьи, но и ее кадровым активом. Полученные знания в области права, менеджмента и дипломатии позволят вам успешно реализовывать гуманитарную миссию спорта во благо будущих поколений. Хочу также персонально поблагодарить Анатолия Васильевича Торкунова за огромную работу, которую МГИМО МИД России проводит в рамках образовательных проектов Олимпийского комитета России. И, конечно, выражаю большую признательность Фонду поддержки олимпийцев России в лице Александра Александровича Катушева за многолетнюю всестороннюю помощь спортсменам, — сказал Станислав Поздняков, обращаясь к новому поколению спортивных менеджеров, которые в ближайшее время смогут реализовать свой потенциал в рамках общей работы на благо развития отечественного спорта.