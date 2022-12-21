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Сегодня, 16:20

Щербакова — в красном, Спиридонова — в блестящем. Спортсменки удивили нарядами на олимпийском бале

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Фоторепортаж с торжественного вечера ОКР.

В Москве состоялся Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио и Пекина, который по старой памяти многие называют Олимпийским балом. По традиции спортсмены и тренеры приходят на это событие в вечерних нарядах. Особое внимание — спортсменкам, которые часто предстают в очень неожиданных образах. «СЭ» собрал самые впечатляющие фото.

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова была на вечере в красном платье и получила приз лучшей спортсменки ХХIV Олимпийских зимних игр.

Анна Щербакова и Станислав Поздняков. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Татауировка чемпионки Олимпиады в Рио-де-Жанейро гандболистки Анны Сень.

Татуировка Анны Сень. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина (слева) и Анна Сень.

Алла Шишкина и Анна Сень. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Еще одно тату гандболистки.

Татуировка Анны Сень. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Шикарное вечернее платье Аллы Шишкиной.

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Ведущие вечера спортсменов Яна Батыршина и Анна Щербакова.

Яна Батыршина и Анна Щербакова. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Серебряные призеры Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Ольга и Евгения Фролкины с мамой.

Евгения и Ольга Фролкина с мамой. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Двукратная Олимпийская чемпионка Игр XXXII Олимпиады по фехтованию София Позднякова получила награду лучшей спортсменки Игр в Токио.

София Позднякова. Фото Федор Успенский, "СЭ"

В копилке семьи Поздняковых шесть золотых олимпийских медалей на разных Олимпиадах.

Станислав Поздняков с супругой Анастасией и дочерью Софией. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Вечерний наряд гимнастической пары: Никита Нагорных и Дарья Нагорных (Спиридонова).

Никита Нагорный и Дарья Нагорная. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич и ее муж двукратный чемпион Европы по плаванию Григорий Фалько.

Александра Пацкевич и Григорий Фалько. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Вечерние платья очаровательных гимнасток сборной России.

Вечерние платья очаровательных гимнасток сборной России. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Вероника Степанова. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Лыжная сборная России в эстафете на Олимпиаде в Пекине получила приз как лучшая команд Игр-2022.

Награждение лыжной команды Игр в Пекине. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Призер Олимпиады в Афинах-2004 пловчиха Станислава Комарова пришла на вечер в нарядном белом платье.

Станислава Комарова. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Шикарное платье великолепной фехтовальщицы Софьи Великой.

Софья Великая. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов и очаровательные спортсменки сборной России, завоевавшие серебряные медали на Олимпиаде в Токио.

Евгений Трефилов и гандболистки сборной России. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Звезды российского спорта и их великолепные наряды на Форуме олимпийцев.

Красочные наряды спортсменов на Форуме. Фото Федор Успенский, "СЭ"

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