Щербакова — в красном, Спиридонова — в блестящем. Спортсменки удивили нарядами на олимпийском бале

Фоторепортаж с торжественного вечера ОКР.

В Москве состоялся Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио и Пекина, который по старой памяти многие называют Олимпийским балом. По традиции спортсмены и тренеры приходят на это событие в вечерних нарядах. Особое внимание — спортсменкам, которые часто предстают в очень неожиданных образах. «СЭ» собрал самые впечатляющие фото.

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова была на вечере в красном платье и получила приз лучшей спортсменки ХХIV Олимпийских зимних игр.

Татауировка чемпионки Олимпиады в Рио-де-Жанейро гандболистки Анны Сень.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина (слева) и Анна Сень.

Еще одно тату гандболистки.

Шикарное вечернее платье Аллы Шишкиной.

Ведущие вечера спортсменов Яна Батыршина и Анна Щербакова.

Серебряные призеры Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Ольга и Евгения Фролкины с мамой.

Двукратная Олимпийская чемпионка Игр XXXII Олимпиады по фехтованию София Позднякова получила награду лучшей спортсменки Игр в Токио.

В копилке семьи Поздняковых шесть золотых олимпийских медалей на разных Олимпиадах.

Вечерний наряд гимнастической пары: Никита Нагорных и Дарья Нагорных (Спиридонова).

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич и ее муж двукратный чемпион Европы по плаванию Григорий Фалько.

Вечерние платья очаровательных гимнасток сборной России.

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Лыжная сборная России в эстафете на Олимпиаде в Пекине получила приз как лучшая команд Игр-2022.

Призер Олимпиады в Афинах-2004 пловчиха Станислава Комарова пришла на вечер в нарядном белом платье.

Шикарное платье великолепной фехтовальщицы Софьи Великой.

Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов и очаровательные спортсменки сборной России, завоевавшие серебряные медали на Олимпиаде в Токио.

Звезды российского спорта и их великолепные наряды на Форуме олимпийцев.