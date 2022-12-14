Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?

Не всем европейским СМИ понравилось предложение американцев пригласить нашу сборную на Игры в Париже в нейтральном статусе.

Реакция европейских СМИ на предложение главы Национального олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже оказалась предсказуемо бурной. Финские, норвежские и польские издания выступили с категорическим осуждением данной идеи. Больше того, звучат предложения организовать бойкот Олимпиады, если на нее поедет сборная России, даже в нейтральном статусе. Стоит ли воспринимать эти угрозы всерьез? И зачем вообще со столь завидным постоянством тащить в спорт политику?

Имперское мышление

Для тех, кто пропустил, напомню, что в минувший понедельник американский The Wall Street Journal опубликовал интервью Лайонс, в котором та заявила, что недопуск россиян на Игры в Париже «отбрасывает олимпийское движение назад» и что «США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь». Эти слова продолжили идеи олимпийского саммита, который на прошлой неделе пришел к выводу, что «защитные меры» (то есть полный запрет на выступление россиян) в некоторых регионах Земного шара не имеют никакого смысла. Ранее организаторы Игр в Париже также высказывались против недопуска россиян и белорусов по политическим причинам.

Слова Лайонс растиражировали все мировые СМИ. В России такому повороту обрадовались (хотя необходимость нейтрального флага по-прежнему вызывает вопросы), а вот в наиболее недружелюбно настроенных к нам странах — наоборот. Нынешние российские законы не позволяют привести цитаты из этих медиа и дать на них гиперссылки. Однако аргументация наших оппонентов за последние десять месяцев в целом не изменилась. Они считают, что российские спортсмены являются частью нашей госсистемы и поэтому должны отвечать и за события на Украине, и за энергетические проблемы Европы. Ну, и за все остальные проблемы современного мира, видимо, тоже.

Норвежское издание NRK даже обвиняет американцев в имперском мышлении — из-за того, что «большие державы» хотят решить «русский вопрос», не посоветовавшись с «братьями меньшими». А американская газета Washington Post иронизирует над главой МОК Томасом Бахом, уверяя, что он зашел в вопросах инклюзивности так далеко, что подвел под данную статью не только женщин и разные меньшинства, но даже отстраненных россиян с белорусами.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Страшилка бойкота

Причина бурной реакции тоже очевидна, как и разговоры про возможные бойкоты Парижа-2024. Ведь частичное снятии санкций с российских спортсменов (которого мы все очень ждем) аргументируется «уменьшением напряженности». В частности — снижением вероятности бойкотов соревнований. После ужасных историй с бойкотами Игр-1976, -1980 и -1984 это слово для спортивного сообщества — настоящая страшилка. И организаторы любой Олимпиады и любого чемпионата мира сделают все, чтобы не допустить подобного. Другой вопрос, кто действительно проиграет, если дело дойдет до таких крайностей.

Навряд ли финская газета Ilta-Sanomat, от которой и исходит идея нового бойкота ОИ, действительно представляет себе последствия такого шага. Особенно в современном спорте, который разрывается от политических противоречий даже сильнее, чем спортивное движение в 1970-х и 1980-х. Однако стоит напомнить, что в свое время вмешательство политики в спорт чуть не привело к гибели последнего. При этом сейчас разговоры о бойкотах ведутся чуть ли не перед каждыми Играми. Например, перед Пекином-2022 те же норвежцы, британцы и американцы всерьез рассматривали идею об отказе от поездки из-за уйгурского вопроса.

В итоге спортсмены на Игры в Китай все-таки поехали, а бойкот оказался только дипломатическим — в делегациях отсутствовали руководители высшего ранга. Если сейчас речь о том же — то на здоровье. Париж-2024 только выиграет, если на трибунах будут отсутствовать чрезмерно озабоченные политикой чиновники. Другой вопрос, что все заявления о бойкотах — это инструмент общественного давления. А МОК, как мы знаем, очень не любит, когда его действия критикуют на Западе. Поэтому нынешние робкие попытки к возвращению россиян на международную арену, безусловно, в опасности. И дай Бог олимпийским деятелям поменьше читать натощак финских, норвежских и польских газет.