Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером. Спорные изыскания накануне Олимпиады-2024

За два месяца до начала домашних Игр французы обвинили Пьера де Кубертена в сексизме, расизме и колониализме.

Проведение Олимпиады на родине основателя современного спорта Пьера де Кубертена предполагало огромный интерес к личности и наследию легендарного французского барона. Однако организаторы Игр стараются лишний раз не вспоминать о своем великом соотечественнике. В марте был открыт Stade Pierre de Coubertin, на котором пройдут олимпийские старты легкоатлетов. В июне в музее восковых фигур Гревен появилась фигура Кубертена — гораздо позже изваяний дзюдоиста Тедди Ринера, баскетболиста Тони Паркера и футболиста Антуана Гризманна. И на этом, пожалуй, все. Зато на прошлой неделе в продаже появилась критическая биография основателя МОК «Человек, который не изобретал Олимпийские игры». В ней журналист Эмерик Манту приводит письмо Кубертена Адольфу Гитлеру от 17 марта 1937 года, которое якобы свидетельствует о дружеских отношениях между бароном и лидером немецких нацистов.

Теплые отношения

Тема тесного сотрудничества МОК и гитлеровцев на протяжении девяти лет (с 1933 по 1942 годы) — табу для современного руководства Международного комитета. Тем не менее всем, кто интересуется историей спорта, отлично известно, что тогдашний глава МОК Анри де Байе-Латур и отошедший от дел, но не утративший авторитета основатель организации Пьер де Кубертен неоднократно позитивно отзывались о нацистском режиме и провели в союзе с ним в 1936 году две Олимпиады — зимнюю в Гармиш-Партенкирхене и летнюю в Берлине. Французский барон 4 августа 1935 года прочел по немецкому радио лекцию, в которой благодарил правительство и народ Германии за блестящую работу по подготовке ОИ-1936, назвал фюрера «одним из выдающихся людей эпохи» и заклеймил сторонников бойкота Игр.

Кубертен предложил открыть в Берлине Международный олимпийский институт, передал туда все свое литературное наследие и одобрил идею постоянной прописки Игр на немецкой земле (под этот проект фюрер собирался построить в Берлине 400-тысячный стадион) и сам выразил готовность переехать жить из Швейцарии в Германию. Гитлеровцы номинировали Кубертена на Нобелевскую премию мира в противовес известному антифашисту Карлу фон Осецкому. И были очень недовольны проигрышем. На сами Игры-1936 в Берлин Кубертен, которому на тот момент было 73 года, не поехал, однако запись его речи прозвучала на церемонии открытия. И, судя по письму Гитлеру от 17 марта 1937 года, основатель МОК остался очень доволен тем, как прошли эти соревнования.

Скандальное послание, опубликованное Эмериком Манту, нашел в архивах Третьего рейха немецкий историк Ганс Иоахим Тейхлер. В этом документе, написанном за полгода до смерти барона, содержится благодарность нацистскому режиму за его вклад в празднование 50-летия «деятельности по развитию спорта». Также упоминаются немецкие платежи в благотворительный фонд, созданный Кубертеном для открытия Международного олимпийского института в Берлине. «Это письмо доказывает, что, вопреки тому, что говорят семья Кубертена и МОК, между Кубертеном и Гитлером существовали теплые отношения», — объяснил Эмерик Манту в интервью AFP.

Фото Global Look Press

Точки соприкосновения

Критика ультраконсервативных взглядов Кубертена звучит довольно давно. Известно, что барон был против женского спорта, считая, что физические упражнения отрицательно влияют на детородные функции. Кроме того, он придерживался идеи элитарности олимпийского движения, считая представителей профессионального спорта «чернью». Кроме того, барон верил в высшую миссию «белой расы», а также допускал другие расистские и колониалистские высказывания. «Не думаю, что Куберен поддерживал нацистскую идеологию искоренения врагов арийской расы, — говорит Манту. — Но в его мировоззрении и политике Третьего рейха видны точки соприкосновения».

С другой стороны, внучатая племянница барона Диана де Навасель де Кубертен неоднократно выступала в защиту своего великого предка, призывая не выдергивать его цитаты из исторического контекста и не уподобляться активистам из BLM, которые в 2020 году уничтожали памятники «угнетателям и колониалистам». «Пьер де Кубертен не был однозначным человеком, — говорит Диана. — Его взгляды развивались на протяжении всей жизни, и он часто менял свое мнение. Его наследие гораздо сложнее, чем те скоропалительные выводы, которые сейчас делаются в отношении этого исторического деятеля».

Действительно, основатель МОК совершал много спорных поступков. Однако сводить все сотрудничество Международного комитета с гитлеровцами к личности одного Кубертена тоже странно. Во-первых, членами МОК тогда были соратники Гитлера Карл Риттер фон Хальт и Вальтер фон Рейхенау. Во-вторых, уже после смерти французского барона олимпийский лидер Анри де Байе-Латур еще пять лет дружил с нацистами. Когда бельгийский граф умер от инсульта в январе 1942 года, в его похоронах в Брюсселе приняли участие Гитлер, Риббентроп, фон Хальт и генерал-губернатор Бельгии Александр фон Фалькенхаузен, которые возложили на могилу олимпийского функционера пышные венки.

Несмотря ни на что, именно Пьер де Кубертен сумел продвинуть идею возрождения античных Олимпиад, которая в начале 1890-х годов казалась многим безумной. Именно французский барон тратил на организацию первых стартов личные средства. Именно он придумал универсальные гуманитарные принципы олимпизма, предполагающие служение спорта «гармоничному развитию человечества и созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства». Обязанность для спортивных властей соблюдать политический нейтралитет — тоже его идея. И попытка объявить эти постулаты устаревшими, увы, становится для современного руководства МОК одним из ключевых направлений. И проще всего это сделать, обвинив Кубертена в сексизме, расизме, колониализме и прочих жутких грехах.