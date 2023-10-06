Среди спортсменов — «эпидемия» новой болезни. Специалисты бьют тревогу

Что это такое «относительный энергодефицит» и как с ним справиться?

Профессиональный спорт немыслим без диеты, в особо жестких случаях спортсмены и вовсе вынуждены отказываться от пищи на определенный срок. Однако физические упражнения без достаточного числа калорий могут привести к тревожным последствиям. Международный олимпийский комитет забил тревогу. По данным организации, все больше спортсменов сталкиваются с относительным энергетическим дефицитом. Что это за болезнь и каковы ее симптомы?

Культ спортивной диеты привел к развитию серьезного заболевания

Известная история времен Олимпиады в Пхенчхане — Алина Загитова перед Играми 2018 года практически не ела. Разве что смачивала рот водой и тут же выплевывала. «Люблю сладкое — шоколадки, конфетки, — признавалась фигуристка в одном из интервью. — Но на Олимпиаде я ограничивала себя. Можно сказать, даже не пила воду — мы просто полоскали рот и выплевывали». Такие подробности вводили неподготовленную публику в ступор. Как может прожить 15-летняя девочка без еды и воды, но с плотным тренировочным графиком? Однако все перебивал результат, олимпийскую чемпионку, казалось бы, не судят... Но на днях проблемой чрезмерно жестких спортивных диет занялись в МОК. Международный олимпийский комитет предупреждает о растущем риске развития относительного энергетического дефицита, главным фактором для которого служат тренировки без достаточного числа калорий.

«Истинный масштаб проблемы трудно распределить между всеми спортсменами, все очень зависит от каждого конкретного вида спорта. Диапазон от 15 до 80 процентов среди элитной группы тех, кто уже страдает относительным энергодефицитом», — цитирует медицинского директора МОК Ричарда Бюджетта британский журнал о спортивной медицине. При этом в статье подчеркивается, что сами спортсмены, представители команды, тренеры и даже профильные врачи при спортивных клубах чаще всего игнорируют проблему, поскольку приоритетом традиционно считается его величество результат.

Кроме того, ситуация усугубляется особой «спортивной культурой». В спорте популярно заблуждение о якобы краткосрочном повышении эффективности тренировок при ограничении потребления калорий. Мало того, что подобный тезис не был доказан научным образом, так еще и сознательный отказ от потребления пищи перед интенсивной физической нагрузкой для человеческого организма противопоказан. О проблеме говорят не впервые, но, пожалуй, в первый раз ее поднимают на таком высоком уровне.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Девушки-фигуристки и стайеры — в наиболее уязвимой группе

МОК разработал программу с привлечением широкой группы международных экспертов, благодаря которой в течение пяти лет мировое спортивное сообщество должно быть проинформировано о последствиях практикуемых в отдельных видах экстремальных диет. В статье есть множество научных выкладок, где доказывается взаимосвязь между недостатком калорий в организме и перегрузкой. Из них видно, что дефицит энергии влияет не только на физиологические способности человека, но даже на его психическое состояние. «Расстройства пищевого поведения и/или относительный энергодефицит всегда бок о бок были со спортсменами. Но молодых атлетов, вместо того чтобы контролировать питание в разумных рамках, держали под гнетом общественного давления и соцсетей. Возник культ определенного телосложения и внешнего вида, недостижимый для большинства», — звучит неутешительный вывод Бюджетта.

То есть от спортсменов требуют максимально ограничить свой рацион ради результата. Но вместе с тем все больше медицинских исследований подтверждают взаимосвязь синдрома относительного дефицита энергии с различными патологическими состояниями, которые ведут к снижению эффективности спортсмена. Синдром относительного дефицита энергии в спорте оказывает отрицательное воздействие на организм спортсмена и негативно влияет на его самочувствие, а значит, и на конкретные спортивные показатели. Диагностика болезни осложнена разнообразием синдромов, однако специалистам удалось собрать ключевые из них, которые встречаются чаще всего. Среди таковых выделяют прогрессирующую усталость, сексуальную дисфункцию, снижение плотности костной ткани и общее падение работоспособности организма. Есть статистика и по видам спорта — наиболее тяжелая ситуация в гимнастике, фигурном катании, плавании и беге на длинные дистанции. Причем для женщин риск развития патологии выше, чем для мужчин.

Фото Global Look Press

Главный сценарий лечения — меньше тренироваться и больше есть

Любые ограничения классического рациона питания человека при сверхвысоких нагрузках на организм являются факторами риска, но есть моменты, за которыми нужно следить внимательнее. Например, по мнению врачей, недопустимо в профессиональном спорте практиковать вегетарианство, а если точнее — жесткие формы веганства. Многие факторы способствуют нарушению пищевого поведения и клиническим расстройствам пищевого поведения, но диета — отправная точка. При том что наука в достаточной степени изучила причины появления синдрома и его последствия, до сих пор нет четкой методики лечения. Чаще всего рекомендация звучит максимально просто — больше есть. В большинстве случаев слом привычных пищевых практик помогает хотя бы убрать часть симптомов — либо за счет увеличения калорийности диеты, либо за счет уменьшения калорий, сжигаемых во время выполнения тех или иных упражнений.

Рекомендацией может быть и снижение интенсивности тренировок. Важно вернуть в организм баланс, поскольку тело не может без «топлива». Тут как на автомобиле: хочешь ехать быстро и резво, будь готов заправляться как можно чаще. Хочешь сэкономить на топливе, значит, убери ногу с педали газа. В особо запущенных случаях придется на время и вовсе отказаться от занятий спортом и участия в соревнованиях до того момента, пока организм не восстановит прежние кондиции. Конечно, есть практики и фармакологического лечения. Если расстройство питания имеет под собой психологическую подоплеку, назначают антидепрессанты. Однако ни одна волшебная таблетка не поможет — есть необходимо в любом случае.