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Олимпиада

Сегодня, 11:15

«Участие России в Олимпиаде немыслимо». Совет Европы снова вмешивается в дела МОК

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Флаг России и заседание Совета Европы
Совет Европы принял резолюцию о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры.
Фото Global Look Press
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Европейские политики в очередной раз потребовали полного запрета на выступление россиян и белорусов на Играх-2024 в Париже.

Совет Европы опять проигнорировал автономию спорта, выступив с призывом не пускать атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже-2024 даже в нейтральном статусе. За соответствующую резолюцию проголосовал 71 участник заседания в Страсбурге, четверо высказались против и пятеро воздержались. Принятый документ носит рекомендательный характер, однако он появился после того, как руководство МОК многократно просило политиков не вмешиваться в данный вопрос и позволить спортивному сообществу разобраться с проблемой без давления извне.

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Фото Global Look Press

Де-факто помешает другим спортсменам?

В пресс-релизе на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утверждается, что «усилия МОК по выработке критериев, позволяющих спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в Олимпиаде в качестве нейтральных, не могут предоставить необходимые гарантии и недостаточно весомы перед необходимостью поддержки международным сообществом Украины». Допуск россиян и белорусов до Парижа-2024 называется в пресс-релизе «немыслимым», поскольку их появление на старте якобы «будет использоваться в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает другим спортсменам».

Заседание в ПАСЕ по данному вопросу готовила норвежка Линда Хофстад Хеллеланд, бывший министр спорта этой страны и вице-президент ВАДА, неоднократно допускавшая русофобские высказывания. «МОК ставит под сомнение, на чьей стороне он находится в конфликте на Украине, — пояснила свою позицию Хеллеланд. — Олимпийское движение не может оставаться в пузыре и рассчитывать, что спорт будет изолирован от остального мирового сообщества. Нет другого варианта для этой Олимпиады, кроме полного бана России и Белоруссии. Все понимают, что даже в нейтральном статусе россияне представляют свои страны».

Томас Бах. Бах обвинил Россию в политизации спорта. Новый оксюморон от главы МОК

Против жесткого подхода выступили некоторые политики из Греции, Австрии и Швейцарии, однако в целом ПАСЕ давно демонстрирует нежелание вести какой-либо диалог с Россией. Поэтому было бы странно ожидать от евродепутатов иного мнения к олимпийскому вопросу. Многие выступающие на заседание заявили, что российские и белорусские спортсмены получают денежные выплаты от государства, а некоторые из них «входили в состав военно-спортивных команд». «Кажется невозможным, чтобы они сумели продемонстрировать свой политический нейтралитет и дистанцироваться от своих правительств», — отметили с трибуны ассамблеи.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Инструмент антироссийской политики

Напомню, что ранее похожую позицию высказали министры спорта более 35 стран западного блока. И это вызвало крайне негативную реакцию у руководства МОК — Томас Бах обвинил их в попытке нарушить автономию спорта. Буквально накануне на сессии своей организации лидер олимпийского движения повторил данную позицию: «Мировой спорт находится под серьезной угрозой, пока определенные силы хотят нас разделить. Если кто-то посторонний станет решать, кого допускать, а кого — нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только люди с одинаковыми политическими взглядами. Тогда Олимпиада просто потеряет смысл».

В ответ на критику западные правительства (за исключением украинцев и прибалтов) пообещали не доводить дело до бойкота Игр и напрямую не вмешиваться в юрисдикцию МОК по вопросу допуска россиян до Парижа-2024. Однако евродепутаты явно не собираются придерживаться этой линии и напрямую проигнорировали недавний призыв Баха «строить мосты, а не возводить стены». Совет Европы — межправительственная организация, представляющая политиков из 46 европейских государств с общим населением в 800 миллионов человек. В марте 2022 года Россия вышла из этой структуры, заявив, что «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством, последовательно превращают ПАСЕ в инструмент антироссийской политики».

Олимпийская делегация ОКР и&nbsp;сборная беженцев на&nbsp;церемонии открытия Игр в&nbsp;Токио. В России не хотят превращать своих олимпийцев в «беженцев». Но не все понимают суть термина

— Мы противостоим какофонии конкурирующих интересов, которые пытаются тянуть нас в разные стороны, — отметил накануне глава МОК Томас Бах. — Правительства 52 стран, которые представляют только 15 процентов населения мира, наложили санкции на Россию и Белоруссию. Но это не свидетельствует о том, что одна сторона права, а вторая — нет. Это просто пример, который описывает разобщенность нашего мира. В этом разобщенном мире мы должны защищать спортсменов и наше единство. Спортсмены хотят соревноваться с лучшими в мире и преодолеть все различия, которые разделяют нас вне спорта.

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