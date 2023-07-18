Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?

На Зеленом континенте не готовы тратить на крупные соревнования 6 миллиардов долларов.

В 2032 году в австралийском Брисбене пройдут летние Олимпийские игры. Решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета перед турниром в Токио. А в 2026-м в той же стране, но в Мельбурне в качестве разминки намечались Игры Британского Содружества — тоже большой мультиспортивный фестиваль, только с меньшим размахом. Подготовка началась, но проблемы с финансированием заставили правительство штата Виктория отказаться от турнира. Теперь вопрос в том, хватит ли у Зеленого континента средств на организацию Олимпийских игр.

Дэниел Эндрюс. Фото AFP

Причина отмены Игр

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил об отказе от проведения Игр Содружества 2026 года из-за проблем с финансированием. Турнир планировали провести в нескольких местах на территории всего региона — в Джилонге, Бендиго, Балларате и Гиппсленде, где в каждом центре должна была быть спортивная деревня для проживания атлетов и другие сооружения. В прошлом году, когда штат выиграл право организации мероприятия, Эндрюс назвал предстоящий старт «Региональными играми Виктории».

Премьер-министр штата рассказал шокирующую новость во вторник, добавив, что затраты на проведение Игр варьируются от 6 до 7 миллиардов долларов. Первоначально предполагалось, что потребуется всего 2,6 миллиарда. Такая сумма и была заложена в бюджете. Эндрюс также предположил, что подобные деньги лучше использовать для строительства и реконструкции больниц и школ. «Я делаю много сложных звонков, принимаю много очень трудных решений во время своей работы. Это не одно из них. Честно, мы не будем тратить 6 или 7 миллиардов долларов на спортивное мероприятие. Это не соответствует соотношению цены и качества, это только издержки и никакой выгоды», — прокомментировал чиновник скандальное решение.

Теоретически преимущества проведения турнира были очевидными. Например, создание нескольких тысяч рабочих мест для подготовки и проведения Игр. На обслуживание сооружений после соревнований тоже требовались люди. Но местные чиновники, не только Эндрюс, выступали против огромных трат.

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Инфраструктуру все равно построят

В свое время под угрозой отмены были Игры Содружества 2006 года. Тогда тоже возникали опасения о слишком большой стоимости проведения соревнований — прогнозируемые затраты превышали миллиард австралийских долларов. Игры тогда принимал Мельбурн — столица штата Виктория. Лидер Национальной партии Питер Райан тогда говорил, что правительство «должно получить золотую медаль за сжигание денег», подразумевая огромные затраты. Фактически и был потрачен миллиард, хотя некоторые эксперты в итоге прогнозировали даже большую сумму. Теперь же представители власти сообщили, что не хотят повторения ошибок двадцатилетней давности.

Еще в прошлом году Эндрюс утверждал, что проведение Игр станет большим толчком для развития штата: «Это демонстрация всего, что мы делаем так хорошо. Речь идет о рабочих местах. Речь идет о том, чтобы настроить наше государство на будущее. Мы знаем, что когда региональная Виктория преуспевает, вся Виктория преуспевает». Это был первый случай, когда Игры Содружества должны были провести в регионе, а не конкретном городе.

Теперь Игры в Виктории проводиться не будут, но инфраструктуру все-таки построят. На это будет потрачен всего 1 миллиард вместо 6 или 7 миллиардов. При этом будет создано около 1300 рабочих мест. Некоторая сумма будет выделена для развития туризма. «Все без исключения спортивные сооружения, которые должны были стать наследием Игр, будут построены. Существует большой региональный фонд туризма и значительный пакет поддержки общественного спорта, и они будут стимулировать строительство социального и доступного жилья на миллиард долларов во всем штате Виктория, а не только в тех городах, где должны были пройти Игры», — заявил Эндрюс. По словам премьер-министра, отсутствие необходимого количества жилья и является главной проблемой штата.

Штат Виктория стал единственным претендентом на организацию Игр после того, как не одобрили заявку Дурбана в Южной Африке на турнир 2022 года. Поэтому соревнования провели в Бирмингеме, где изначально хотели устроить Игры как раз в 2026-м. Пришлось устраивать их на четыре года раньше.

Кто теперь будет организовывать такие масштабные старты, до которых осталось всего три года, пока непонятно. Но вопрос есть еще и к тому, сможет ли Австралия с таким подходом провести Олимпийские игры 2032 года. Они должны быть организованы не в Виктории, а в столице штата Квинсленд. Но тем не менее прецедент есть. А Олимпиада — более серьезное и затратное мероприятие, чем Игры Содружества. Не захотят ли и в этом случае австралийцы направить средства на благоустройство страны вместо большого спорта?