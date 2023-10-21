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Олимпиада

Сегодня, 11:30

Индейцы требуют себе отдельную сборную на Олимпиаде. Бунт родоначальников лакросса

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Спортсмены из команды Конфедерации Хауденосауни.
Фото Haudenosaunee Nationals Lacrosse
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От МОК ждут «креативных решений» ради инклюзивности.

Стремление Международного олимпийского комитета при Томасе Бахе к широкому представительству приводит к интересным последствиям. Не успели дать зеленый свет возвращению лакросса в олимпийскую программу, как общественность требует пойти на беспрецедентный шаг — допустить на Игры-2028 отдельную сборную индейцев. Дело в том, что в Международной федерации лакросса, помимо классических сборных США и Канады, есть особая команда Конфедерации Хауденосауни. Это сборная коренных народов Америки, а если быть точнее — индейцев-ирокезов. У них одна из сильнейших команд в мире. Но как подобный коллектив может быть частью Олимпиады?

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Лакросс придумали коренные жители Америки

Один из ключевых принципов МОК в XXI веке — инклюзивность. Чего только не делает команда Томаса Баха, чтобы не обидеть какую-то социальную группу. Но без новых требований не обойтись. Так, Международная федерация лакросса ждет от Международного олимпийского комитета «креативных решений», которые позволили бы индейцам из Конфедерации Хауденосауни участвовать в соревнованиях Лос-Анджелеса-2028. Лакросс вошел в расписание Олимпиады в США на сессии МОК в Мумбае наряду с бейсболом, крикетом, флаг-футболом и сквошем. Лакросс знаменит тем, что его прародителями считаются коренные народы Северной Америки. Более того, он до сих пор популярен среди индейцев, а сборная Конфедерации Хауденосауни участвует в международных соревнованиях самого высокого уровня. Так, команда ирокезов дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира.

Учитывая, что всего пять сборных за всю историю забирались на пьедестал ЧМ по лакроссу, для МОК было бы здорово привлечь еще одну сильную команду и усилить конкуренцию. Ведь еще один вид с предсказуемым финалом хорошей рекламой для новой политики МОК не станет. Но проблема в том, что оформить сборную для ирокезов будет крайне проблематично юридически. Лакросс у индейцев развивает Лига лакросса первых наций. Однако МОК не сотрудничает с отельными федерациями по видам спорта. По правилам все спортсмены должны быть представителями одного из национальных олимпийских комитетов (НОК). На одну страну — только один НОК. Единственное исключение — Китай. Сложная история XX века для Поднебесной привела к созданию уникальных команд — Китайского Тайбэя и Гонконга, выступающих отдельно от команды КНР.

Фото AFP

А как же футбол, бадминтон и керлинг?

У индейцев в Канаде и США много особых привилегий, а на территориях традиционных резерваций действует особое законодательство. Однако Конфедерации Хауденосауни не считается даже протогосударственной автономией, как, например франкоязычная провинция Квебек. Даже у китайской провинции Макао, где еще с колониальных времен есть собственный НОК, нет права выставлять отдельную команду на Олимпиаде (НОК Макао не признан МОК). На Игры спортсмены из португалоязычного Китая едут под флагом КНР, в то время как на Азиаде, Универсиаде и чемпионатах мира выступают самостоятельно. Самый известный пример того, как иначе смотрят на спортивное представительство в МОК и других спортивных организациях — это Великобритания. В футболе, регби, бадминтоне и керлинге Соединенное Королевство выступает отдельными сборными для регионов в своем составе. Но не на Олимпиаде.

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В Лондоне-2012 футболисты из Шотландии, Уэльса, Англии и Северной Ирландии играли вместе. Сборная Великобритании по футболу существовала в первой половине XX века исключительно для олимпийских турниров. Команда Соединенного Королевства даже выигрывала золото в 1908 и 1912 годах. Однако с 1972 года британцы не пытаются заявляться даже в квалификационные соревнования, и исключение сделали только для домашних Игр. Другой подход у британского керлинга. Ради Олимпиады шотландцы с англичанами собираются вместе, так же как и британские регбисты объединились в одну сборную ради олимпийского турнира по регби-7. Появление на ОИ в Лос-Анджелесе отдельной команды ирокезов потребует отдельной сборной по керлингу для Шотландии. Ведь этот спорт — часть национальной традиции наравне с килтом, а перед каждой игрой в керлинг во всем мире звучит гимн Шотландии.

Олимпиада
МОК
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