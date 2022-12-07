Бах называет санкции против России «защитными мерами». Что и от кого защищает МОК?

Новая порция диких заявлений от главы мирового олимпийского движения.

Президент МОК Томас Бах сообщил, что санкционные ограничения в отношении России будут продлены. Свое заявление глава олимпийского движения сделал по итогам заседания исполкома организации, на котором рекомендация по неучастию россиян в международных стартах оставлена в силе. «Я получил полную поддержку исполкома МОК по поводу заявлений, которые я неоднократно делал», — отметил Бах. Во всем этом мало нового — высокопоставленный функционер твердит похожие слова чуть ли не каждую неделю на протяжении почти десяти месяцев. Однако сейчас болельщики с удивлением узнали, что «санкции» и «защитные меры в отношении российских спортсменов» это, оказывается — не одно и то же. Что же имеет в виду Бах?

Чудеса изворотливости

Если вы хотите увидеть лучшие образцы политической изворотливости — почитайте высказывания главы МОК, сделанные в этом году. Томас Бах пытается пройти по грани, с одной стороны демонстрируя приверженность идеалам спорта вне политики, а с другой — чтобы не попасть под огонь критики западных СМИ, которые давно подозревают немецкого фехтовальщика в симпатиях к России. Впрочем, слова — это всего лишь слова. А на деле мы видим, как МОК удерживает жесткий барьер на пути наших спортсменов на международные старты — и всем понятно, в чьих интересах это делается. Однако ради любопытства можно попытаться вникнуть и в логику Баха. Советую делать это с большой осторожностью — есть огромный риск сломать себе мозг.

«Вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях нужно отделять от санкций в отношении их правительств, — заявил глава МОК после сегодняшнего исполкома. — Вопрос участия спортсменов не может быть частью санкций, потому что спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос участия спортсменов был всегда о «защитных мерах», а не о санкциях, чтобы сохранить целостность соревнования и обеспечить безопасность спортсменов этих стран. Санкции должны оставаться в силе. Никакого изменения нет. Но мы всегда говорили, что по поводу защитных мер в отношении атлетов мы должны найти пути переступить эту дилемму и выполнить нашу миссию.

Мы еще в феврале говорили о том, что вводим «защитные меры» с тяжелым сердцем. Мы должны понять, нужны ли нам еще эти защитные меры в отношении целостности соревнований? На US Open в теннисе выступали россияне, в НХЛ выступают россияне. Их принимают болельщики, все довольны. С другой стороны, у нас есть Уимблдон, где британское правительство вмешалось и заставило организаторов исключить россиян и белорусов. Это ситуация, в которой мы находимся и которую нам надо пережить. Вопрос участия атлетов никогда не был и никогда не будет санкциями. Позиция олимпийского движения в том, что атлеты не могут быть наказаны за действия правительств, пока они их не поддерживают » .

Заседание Исполкома МОК. Фото Reuters

Защищать спортсменов от полной политизации

Если перевести на человеческий язык, можно констатировать, что глава МОК удивительным образом разделяет санкции (так он называет меры в отношении российских властей — запрет на флаг и гимн и на проведение больших соревнований) и «защитные меры» (недопуск спортсменов на соревнования во имя защиты «целостности спорта»). Последнее, видимо, предполагает профилактику инцидентов с бойкотами, невыдачей виз или с угрозами безопасностью в отношении членов спортивных делегаций из России и Белоруссии. При этом олимпийский босс строго предостерегает спортсменов от вмешательства в политику (почему-то приведя в качестве отрицательного примера именно россиян): «Мы видели российских спортсменов, показывающих знак Z, они были подвергнуты санкциям и были исключены из соревнований. Кто не уважает правила и дух спорта — не участвует».

При этом критики Баха удостоились и организаторы Уимблдона, не допустившие на свой турнир российских и белорусских теннисистов. «Правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях. Ведь сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Международный спорт просто исчезнет. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы оставаться объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил глава МОК.

«После моего выступления на саммите G 20, где я объяснил нашу позицию и дилемму, глава Индонезии выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских игр, — добавил Бах. — А президент Франции заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, должны в них участвовать».

Томас Бах. Фото Reuters

Отрицать этот очевидный факт просто нелепо

Мысленные потуги главы МОК выглядели бы даже забавно, если бы речь не шла о судьбах тысяч российских спортсменов, тренеров и персонала наших сборных. После таких выступлений остается только один вопрос: а что, собственно, в сухом остатке? Когда нравственные и логические терзания международных чиновников с «санкциями» и «защитными мерами» закончатся — и наши атлеты получат возможность вернуться в международную семью, которая вроде как «вне политики». Если под «защитными мерами» скрывается нежелание МОК и федераций вступать в жесткий конфликт с западными правительствами, которые тащат политику в спорт, то надо ждать, когда функционеры осмелеют? Но, с другой стороны, почему тем, кто «не уважает дух спорта», не место на соревнованиях, а тем, кто «разрушает его целостность», можно и дальше выступать под собственными флагами?