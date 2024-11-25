Россия готова обсуждать возвращение в мировой спорт. Когда оно может произойти?

В последние пару недель российское спортивное руководство несколько раз заявляло о готовности к диалогу с международными структурами о полноценном возвращении наших атлетов на мировую арену. Если раньше много говорилось о незаконности санкций, недопустимости выступления в нейтральном статусе, неполноценности соревнований без нашей страны и ангажированности прозападных функционеров, то теперь мы явно готовы отказаться от конфронтации. Отдельные всемирные федерации тоже делают небольшие шаги навстречу. Но сколько продлится этот процесс и что мешает глобальному спортивному сообществу прямо сейчас отказаться от политических резонов и выйти из кампании по отмене России?
Главным апологетом «новой политики» в отношении МОК и других структур большого спорта, по всей видимости, является министр Михаил Дегтярев. Во всяком случае, он больше других говорит о необходимости прекратить публичную перепалку с Лозанной, которая продолжалась с осени 2023 года. «Диалог с МОК ведется непублично по разным каналам. Встречаюсь с международными чиновниками, — рассказывал министр на Всероссийском форуме новых медиа. — Сближение позиций началось. Считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиций МОК по отношению к нам».
Не совсем понятно, что такое «юридические движения по воссоединению» и как именно объединение отечественных федераций влияет на улучшение условий допуска российских нейтралов. Тем не менее налицо тот факт, что спортивные власти нашей страны больше не побуждают атлетов не подписывать декларации о политическом нейтралитете и отказываться стартовать без флага. После Олимпиады в Париже нейтральный статус получили десятки российских спортсменов, в том числе в тех видах, где раньше действовал жесткий бойкот. Формально мы, конечно, недовольны ограничениями, но уже не считаем их поводом для самоизоляции и готовы на продвижение вперед малыми шагами: сначала — возвращение, а превращение его в полноценный формат (с флагом и гимном) — когда-нибудь.
И в этой связи самое время задуматься — почему даже самые дружественные федерации (за исключением управляющих структур бокса и бодибилдинга) не спешат возвращать на соревнования российский флаг. Да, есть рекомендации МОК относительно нейтрального статуса, и есть русофобская политическая позиция функционеров, большинство из которых живут в западных странах, даже если формально представляют Африку или Южную Америку. Однако, как показывает практика, при желании всеми этими нюансами можно пренебречь. А главный повод для сохранения санкций против России в большом спорте совершенно иной.
Все глобальные спортивные структуры юридически являются общественными организациями либо фондами, которые живут по законам тех стран, в которых находятся их штаб-квартиры. В основном это Швейцария. И, сколько бы федерация ни кичилась своим наднациональным статусом, в реальности она очень уязвима — в первую очередь перед местными финансовыми и фискальными организациями. Заблокировать работу любого спортивного союза — от МОК до самой мелкой ассоциации — очень легко. Для этого достаточно, например, обвинить его в несоблюдении санкций, поддержанных правительствами ЕС или Швейцарии.
Альпийская страна, которая когда-то славилась своей нейтральностью (этот статус действует с 1815 года), последние пару десятилетий во всем соглашается с политикой Евросоюза. В частности, она присоединилась практически ко всем пакетам санкций ЕС против России. А это предполагает, что ограничения должны соблюдать все спортивные федерации, зарегистрированные в Лозанне и других швейцарских кантонах. Конечно, в гуманитарной сфере санкции выглядят не слишком конкретными, но масса западных организаций присоединилась к ним «на всякий случай» — чтобы исключить любой риск. К чрезмерно осторожным, например, относятся теннисный турнир US Open и автогоночная серия «Формула-1», бессмысленно закрывшие для российских IP-адресов свои сайты.
И где-то их можно понять, ведь попадание под вторичные санкции грозит блокировкой счетов, что сделает невозможным организацию любых соревнований. И даже если простит швейцарский регулятор, федерация рискует вызвать гнев Минфина США, который ревностно следит за соблюдением американских ограничений. Послабления в допуске россиян на международные старты — это внутреннее дело организации. А вот полный отказ от санкций в отношении России — прямое неповиновение правительствам западных страны, которые фактически контролируют мировую финансовую систему. И такой шаг содержит огромный риск для любой глобальной организации, а всемирные спортивные союзы крайне осторожны, а местами даже трусливы.
Как показывает опыт других стран, ранее попадавших под гуманитарные санкции, эту сферу обычно разблокируют в последнюю очередь. Поэтому даже если геополитическая ситуация начнет меняться, до спорта эти волны докатятся в последнюю очередь. Для возвращения нашим атлетам флага точно потребуется аннулировать финансовые ограничения, введенные в последние два с половиной года против России правительствами США, ЕС, Великобритании и Швейцарии. И даже после этого международные федерации в неспешном стиле могут переваривать случившееся еще несколько месяцев, пытаясь извлечь выгоду из нашего возвращения (например, заставив оплачивать работу комиссий по допуску).
Даже отмена санкций на уровне международных федераций — это еще не все. Сейчас правительства стран западного блока спокойно нарушают все договоренности прошлых лет, отказывая российским спортсменам в визах и запрещая использование нашего флага на своей территории, даже если он разрешен федерацией-организатором. То есть для полноценного возвращения нужны не только решения на спортивном уровне, но и отмена санкций в конкретных странах. На Западе, как мы знаем, проходит львиная доля всех стартов в олимпийских видах спорта, особенно зимних. И, если нас не будут на них пускать, толку от формальной отмены спортивной изоляции окажется не много.
Стремление перевести диалог по допуску россиян на крупные соревнования из политической в юридическую плоскость — это, конечно, хорошо. Но надо отдавать себе отчет, что технических мер сейчас недостаточно. Скорее всего, в обозримом будущем удастся продавить зимние федерации на предмет поднятия железного занавеса. Но вот возвращение флага, восстановление в командных дисциплинах и полное снятие ограничений с представителей ЦСКА и «Динамо» — это долгая и нервная песня. Надо морально быть готовыми к тому, что она может затянуться на годы. С другой стороны, как говорил китайский философ Лао-цзы, любой путь в тысячу ли начинается с первого шага.