МОК поменял позицию по допуску россиян. Но выдвинул политические условия

Всем международным федерациям рекомендовано разрешить нашим спортсменам выступать в нейтральном статусе, но после дополнительного отсева.

Исполком МОК выступил с заявлением, которое фактические отменяет его рекомендацию о запрете на выступление российских и белорусских спортсменов за пределами своих стран. Этот бан был введен в конце февраля прошлого года и продублирован практически всеми международными федерациями. Теперь же по итогам консультаций заявлено, что «подавляющее большинство участников спортивного движения выступают за возвращение представителей России и Белоруссии». Однако просто так отменять санкции в МОК не собираются и намерены обставить допуск рядом серьезных условий. Их законность вызывает большие вопросы.

Жесткие критерии

Прежде всего стоит порадоваться, что лед тронулся. В любом случае хуже, чем ситуация тотального бана, быть уже не может. Однако МОК, идя навстречу России и Белоруссии, видимо, хочет обезопасить себя от обвинений со стороны западных СМИ и поэтому обставляет возвращение рядом очень жестких и даже скандальных условий. Появление наших атлетов на международных стартах будет возможно только в нейтральном статусе (без национального флага), но и этого мало. Дополнительно требуется:

— Соблюдать Олимпийскую хартию. По мнению чиновников из Лозанны, ее нарушают те, кто «выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине».

— Соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

Причем полученный однажды допуск, видимо, не станет постоянным и может быть аннулирован в любой момент. «В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоответствия условий для участия в стартах международные федерации или организаторы спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций», — говорится в релизе исполкома.

Вполне вероятно, что на данный документ наложило отпечаток общение олимпийских чиновников с украинскими политиками, которое состоялось буквально накануне. Правда, на нем украинцы требовали продления полной дисквалификации России и Белоруссии, утверждая, что ряд российских спортсменов лично принимает участие в СВО. К счастью, радикальные идеи в МОК не восторжествовали, и перед нами теперь могут открыться возможности для участия в квалификации к Играм-2024 в Париже. Однако реализация выдвинутых требований наверняка создаст серьезные трудности.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Ждем поток «компромата»

Во-первых, непонятно, почему к политической истории оказался приплетен антидопинговый момент. Да, на протяжении последних семи лет вокруг нашего спорта полыхали различные скандалы, связанные с Кодексом ВАДА. Однако значительная часть санкций здесь завершилась 17 декабря 2022 года. И это все точно никак не связано со СВО на Украине. Какой смысл навязывать нашим спортсменам какие-то дополнительные проверки, если они и так находятся под постоянным контролем в соответствии со всеми правилами?

Единственное разумное объяснение — со ссылкой на допинговые подозрения легко снять с соревнований любого спортсмена. Процедура абсолютно непрозрачна, а «черные списки» засекречены, в том числе и от самих обвиняемых. Например, мы до сих пор не знаем, почему на Олимпиаду-2018 не пустили большую группу наших звезд зимнего спорта. Под лозунгами «борьбы за чистый спорт» современным инквизиторам, видимо, будет проще и сейчас. Но в любом случае надо понимать, что в Кодексе ВАДА все ситуации с проверками на допинг прописаны очень четко. А все, что сверх этого, — абсолютно незаконно.

Во-вторых, непонятно, что конкретно в отношении спортсменов значит «активно поддерживать СВО на Украине». Это участие в каких-то акциях и выступления в соцсетях на данную тему? Или финансовая поддержка от государственных структур? Или вообще факт проживания в России? Кто будет определять данные критерии и кто станет отслеживать ситуацию, поверяя достоверность фактов? Судя по тому, что по данному пункту возможно снятие спортсмена прямо перед соревнованиями, на международные федерации в ближайшее время польется поток «компромата», значительная часть которого наверняка окажется фейками.

Мало того что наши спортсмены, которые зависят от государственного финансирования, оказываются в крайне щекотливой ситуации, так еще и МОК превращает спортивные структуры в политических жандармов. Проверок на лояльность в спорте не было никогда в истории, даже в самые мрачные времена. Почти наверняка в некоторых случаях это приведет к созданию политических деклараций, как сделано сейчас в автоспорте. И нашим спортсменам придется подписывать их с риском нарушить законы РФ. Подобного подхода нет и никогда не было в отношении ни к одной стране мира. И это выглядит настоящей дикостью.

Глава ОКР Станислав Поздняков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Шаг вперед, два шага назад»

— Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении, — отметил президент ОКР Станислав Поздняков. — По сути, это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации, — подытожил Поздняков.