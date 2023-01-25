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Сегодня, 22:15

МОК поменял позицию по допуску россиян. Но выдвинул политические условия

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Глава ОКР Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Всем международным федерациям рекомендовано разрешить нашим спортсменам выступать в нейтральном статусе, но после дополнительного отсева.

Исполком МОК выступил с заявлением, которое фактические отменяет его рекомендацию о запрете на выступление российских и белорусских спортсменов за пределами своих стран. Этот бан был введен в конце февраля прошлого года и продублирован практически всеми международными федерациями. Теперь же по итогам консультаций заявлено, что «подавляющее большинство участников спортивного движения выступают за возвращение представителей России и Белоруссии». Однако просто так отменять санкции в МОК не собираются и намерены обставить допуск рядом серьезных условий. Их законность вызывает большие вопросы.

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Жесткие критерии

Прежде всего стоит порадоваться, что лед тронулся. В любом случае хуже, чем ситуация тотального бана, быть уже не может. Однако МОК, идя навстречу России и Белоруссии, видимо, хочет обезопасить себя от обвинений со стороны западных СМИ и поэтому обставляет возвращение рядом очень жестких и даже скандальных условий. Появление наших атлетов на международных стартах будет возможно только в нейтральном статусе (без национального флага), но и этого мало. Дополнительно требуется:

— Соблюдать Олимпийскую хартию. По мнению чиновников из Лозанны, ее нарушают те, кто «выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине».

— Соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

Причем полученный однажды допуск, видимо, не станет постоянным и может быть аннулирован в любой момент. «В случае несоблюдения каким-либо спортсменом критериев допуска или несоответствия условий для участия в стартах международные федерации или организаторы спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер и санкций», — говорится в релизе исполкома.

Вполне вероятно, что на данный документ наложило отпечаток общение олимпийских чиновников с украинскими политиками, которое состоялось буквально накануне. Правда, на нем украинцы требовали продления полной дисквалификации России и Белоруссии, утверждая, что ряд российских спортсменов лично принимает участие в СВО. К счастью, радикальные идеи в МОК не восторжествовали, и перед нами теперь могут открыться возможности для участия в квалификации к Играм-2024 в Париже. Однако реализация выдвинутых требований наверняка создаст серьезные трудности.

Томас Бах. Фото Global Look Press
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Ждем поток «компромата»

Во-первых, непонятно, почему к политической истории оказался приплетен антидопинговый момент. Да, на протяжении последних семи лет вокруг нашего спорта полыхали различные скандалы, связанные с Кодексом ВАДА. Однако значительная часть санкций здесь завершилась 17 декабря 2022 года. И это все точно никак не связано со СВО на Украине. Какой смысл навязывать нашим спортсменам какие-то дополнительные проверки, если они и так находятся под постоянным контролем в соответствии со всеми правилами?

Единственное разумное объяснение — со ссылкой на допинговые подозрения легко снять с соревнований любого спортсмена. Процедура абсолютно непрозрачна, а «черные списки» засекречены, в том числе и от самих обвиняемых. Например, мы до сих пор не знаем, почему на Олимпиаду-2018 не пустили большую группу наших звезд зимнего спорта. Под лозунгами «борьбы за чистый спорт» современным инквизиторам, видимо, будет проще и сейчас. Но в любом случае надо понимать, что в Кодексе ВАДА все ситуации с проверками на допинг прописаны очень четко. А все, что сверх этого, — абсолютно незаконно.

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Во-вторых, непонятно, что конкретно в отношении спортсменов значит «активно поддерживать СВО на Украине». Это участие в каких-то акциях и выступления в соцсетях на данную тему? Или финансовая поддержка от государственных структур? Или вообще факт проживания в России? Кто будет определять данные критерии и кто станет отслеживать ситуацию, поверяя достоверность фактов? Судя по тому, что по данному пункту возможно снятие спортсмена прямо перед соревнованиями, на международные федерации в ближайшее время польется поток «компромата», значительная часть которого наверняка окажется фейками.

Мало того что наши спортсмены, которые зависят от государственного финансирования, оказываются в крайне щекотливой ситуации, так еще и МОК превращает спортивные структуры в политических жандармов. Проверок на лояльность в спорте не было никогда в истории, даже в самые мрачные времена. Почти наверняка в некоторых случаях это приведет к созданию политических деклараций, как сделано сейчас в автоспорте. И нашим спортсменам придется подписывать их с риском нарушить законы РФ. Подобного подхода нет и никогда не было в отношении ни к одной стране мира. И это выглядит настоящей дикостью.

Глава ОКР Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Глава ОКР Станислав Поздняков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Шаг вперед, два шага назад»

— Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении, — отметил президент ОКР Станислав Поздняков. — По сути, это попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан.

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Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену.

Сейчас с нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации, — подытожил Поздняков.

Станислав Поздняков
Томас Бах
МОК
ОКР
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