Россию не хотят возвращать на универсиады, несмотря на все рекомендации МОК

FISU даже не рассматривал а этот вопрос .

Международная федерация университетского спорта (FISU) не спешит возвращать российских и белорусских спортсменов на свои старты, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Делегации России и Белоруссии отсутствуют на летней универсиаде в китайском Чэнду, которая продлится до 8 августа. Тем не менее наших студентов ждет замена этому летнему соревнованию в Екатеринбурге.

Не раньше 2029-го

Отметим, что вопрос о возвращении россиян и белорусов даже не стоял на повестке дня исполкома FISU в Китае.

«Наше решение [по Чэнду-2021] было принято до того, как были опубликованы последние рекомендации МОК, — сказал Inside the Games исполняющий обязанности президента организации Леонц Эдер. — Даже сейчас мы видим, как разные международные федерации принимают разные решения [в ответ на рекомендации]. Наше внимание сосредоточено на спортсменах, которые сейчас выступают в Китае. Мы концентрируемся на Чэнду, соревновании между 113 делегациями и бесперебойном проведении Игр».

Эдер подчеркнул, что у FISU нет конкретной даты, когда организация рассмотрит решение о допуске российских и белорусских спортсменов, которым было запрещено участвовать в мероприятиях под эгидой организации с марта 2022 года.

«Мы придерживаемся рекомендаций МОК, как и другие федерации, — сказал и. о. главы FISU. — В некоторых турнирах россияне и белорусы традиционно не принимают участия. В других, может быть, они хотели бы поучаствовать, однако давать комментарии по этому поводу рано. Мы находимся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), международными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом. Какие-то сроки [по принятию решения] я назвать не могу».

Фото Global Look Press

Изначально летняя универсиада-2023 должна была пройти в Екатеринбурге, но в марте прошлого года была перенесена в Чэнду. Спустя месяц FISU определила проведение летних всемирных университетских игр 2027 и 2029 годов в Чхунчхону и Северной Каролине соответственно. Это означает, что самое раннее, когда Екатеринбург может принять Универсиаду, это 2031 год. Однако Эдер отметил, что процесс подачи заявок на проведение этого мероприятия еще не открыт.

«Если ситуация в мире стабилизируется, то Екатеринбург может подать заявку на проведение универсиады-2031, когда мы объявим соответствующий конкурс, — сказал швейцарец. — Это будет не раньше 2029 года. Но мне неизвестны намерения России, города Екатеринбурга и Российского студенческого спортивного союза. Знаю, что они пытаются проводить мероприятия с соседними странами и Международной федерацией студенческого спорта, которая не находится под патронажем FISU».

Леонц Эдер стал и. о. главы FISU после того, в марте 2021 года свои полномочия приостановил министр спорта РФ Олег Матыцин (его президентские полномочия действовали с 2015 года). Это было обусловлено тем, что в декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет. В декабре 2022 года Матыцин должен был вернуться на свою позицию, но на внеочередной генеральной ассамблее FISU было принято решение продлить отстранение российского функционера из-за событий на Украине.

Четырехлетний срок Матыцина подойдет к концу в ноябре этого года. По всей видимости, на новой генассамблее Эдер выдвинет свою кандидатуру. Возможно, это будут безальтернативные выборы.

Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без обременений

В даты, когда изначально должна была состояться универсиада-2023 (с 19 по 31 августа), Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта (бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика). Таким образом, не пройдут запланированные для универсиады турниры по стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, регби-7 и водному поло. Но в программу добавился мини-футбол.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, помимо россиян в нем примут участие представители ШОС, БРИКС и СНГ. Будут студенты из Бразилии, Китая, Турции, ЮАР и других стран. По качеству, как говорят организаторы, фестиваль точно не должен уступить универсиаде.

«Парадоксальным образом получилась большая экономия без ущерба качеству. И без серьезного сокращения программы, — заявил «СЭ» руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов. — Дело в том, что по требованию Международной федерации студенческого спорта нам вменялись требования, на которые нам не хотелось тратить деньги, но мы были обязаны, потому что был действующий контракт. Сейчас таких обременений у нас нет. Атлеты и зрители, которые будут участвовать в нашем фестивале, снижения уровня финансирования не почувствуют. Какие требования были у FISU? Проживание семьи FISU, ВИП-гостей, их трансфер. Должен был быть представлен огромный флот персональных автомобилей, сим-карты для них. Там есть огромный райдер».

Послами международного фестиваля стали: известная российская волейболистка Арина Федоровцева (в 2023 году она стала чемпионкой Турции в составе «Фенербахче»), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и капитан мини-футбольной «Синары» Сергей Абрамов.

«Я согласилась практически сразу. Для меня это первый опыт в такой роли и действительно большая честь быть лицом такого масштабного спортивного мероприятия», — завила Федоровцева.