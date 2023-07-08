Россиян допустили до Азиады без флага и медалей. Хорошо это или плохо?

Турнир поможет некоторым нашим спортсменам пройти квалификацию в Париж-2024.

Сага с возможным участием россиян и белорусов на Азиаде подошла к завершению. И удачно для нас — спортсменов из России и Белоруссии все-таки допустят до континентального аналога Олимпиады. Правда, под особыми условиями. Мало того что национальная символика строго запрещена и спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом, у россиян еще и не будет возможности выигрывать медали турнира. Делегации из РФ и РБ едут в Ханчжоу вне официального зачета с единственной осязаемой целью — получить олимпийские квоты на Игры-2024 в Париже.

Вне основного зачета

Эпоха международной изоляции постепенно завершается — российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Азиатских играх, которые состоятся в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Условия строгие — можно заявить не более 500 спортсменов из двух стран, при этом о флаге и гимне не будет даже идти и речи. Как именно будут называться делегации, пока вопрос, но морально нужно быть готовым к белому флагу времен Пхенчхана-2018. Но, что гораздо обиднее, Россия и Белоруссия будут участвовать в Азиаде вне официального зачета. И дело даже не в том, что сайт Игр не будет учитывать медали россиян и белорусов в статистике. У наших спортсменов нет права на медали в принципе. Детали пока еще предстоит уточнить, но, судя по всему, в случае победы россиянина или белоруса награждать будут не его, а спортсмена, который занял второе место.

Зачем в таком случае вообще ехать на Азиаду? Во-первых, чтобы получить международный опыт. Во многих видах спорта спарринги имеют решающее значение для поддержания своего собственного уровня. И постоянно вариться в собственном соку, периодически встречая коллег из Белоруссии и Казахстана, — не лучшая опция для развития. В гимнастике, к примеру, главные соперники сейчас в Азии, и для российских гимнастов возможность посоревноваться с ними даже без медалей — отличная идея. Во-вторых, что, даже важнее, Азиада имеет статус квалификационного турнира к Олимпиаде. Так успешно выступив в Ханчжоу, россияне и белорусы смогут завоевать право на участие в Играх 2024 года в Париже. Дадут ли им возможность реализовать это право, вопрос другой, но без квалификации тема о допуске россиян на Олимпиаду во Франции в принципе не имеет смысла.

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Эксперты не уверены, что участие на Азиаде поможет квалификации в Париж

Напомним, что Россию и Белоруссию не пустили на Европейские игры в Краков — в многом из-за позиции их польских организаторов. Поэтому решение азиатов открыть для нас двери своих Игр (притом что россияне перешли под крыло Азиатской конфедерации только в шахматах) — это жест доброй воли и настоящий подарок. А дареному коню в зубы, как известно, не смотрят. Поэтому обижаться на безмедальные перспективы и нейтральный флаг просто глупо.

Что касается перспектив олимпийской квалификации, то прямо сейчас в относительном спокойствии могут быть разве что теннисисты и велосипедисты, выступающие практически без ограничений. Не без трудностей, но есть подвижки в допуске фехтовальщиков, ради защиты прав которых даже переносили соревнования. А многие другие виды в патовой ситуации — даже если Томас Бах даст добро на поездку в Париж, они будут смотреть ее по телевизору, так как не прошли отбор.

Комментатор Дмитрий Губерниев не уверен, что Азиада поможет решить эту проблему. «500 спортсменов выступят, на Олимпиаду квалифицируются единицы. Потому что большинство не пройдет критерии, — сказал он в интервью «СЭ». — В олимпийской квалификации это не поможет никак. Может в отдельных случаях. Но не более того. У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии, спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? На какую Олимпиаду?» Дмитрий выражает благодарность Китаю и азиатской федерации за приглашение, но напоминает, что мы там будем выступать вне конкурса. «Значит ли это, что мы будем на пьедестале почета стоять, если выиграем? Я не уверен. Но в любом случае кто-то где-то выступит», — добавил Губерниев.

В любом случае важно сделать все возможное со своей стороны, а там уже что будет, то будет. Для российского спорта сейчас важно любое международное участие, о чем напоминает трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. «Для самих спортсменов это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх, — сказала Роднина. — То, что азиаты принимают такое решение, — это очень хорошо. Шаг вперед — два назад. Каким-то большим прогрессом это не считаю, но это все равно результат положительный. Потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены вообще не принимали участия в соревнованиях».

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На Азиаде много неизвестных россиянам видов спорта

Пару слов надо сказать о том, что в принципе представляет собой современная Азиада. Азиатские игры проводятся раз в четыре года летом в годы проведения зимних Олимпийских игр. Но на этот раз их проводят в 2023-м — всему виной ковид и связанный с ним сдвиг календаря международных стартов. Так что официально Игры в Ханчжоу представлены как Азиада-2022. Чаще всего Азиаду принимал Китай, но в разное время соревнования проходили на Филиппинах, в Японии, Таиланде, Иране, Южной Корее, Катаре, Индонезии. Следующие в 2029-м пройдут в пустыне Саудовской Аравии в новом городе будущего. Сама по себе Азиада — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников. На Игры XIX Азиады должно собраться более 10 тысяч спортсменов из 47 сборных.

Россия и Белоруссия — не единственные гости из другого географического региона. Предполагалось участие коллективов из Океании — Австралии и Новой Зеландии, но из-за пандемии они решили не присылать свои команды. Всего ожидается участие 45 олимпийских комитетов в Азии, включая Палестину, Макао, Сирию и даже Афганистан (который после захвата власти «Талибаном», признанным террористической организацией в России, стал официально называться Исламский Эмират Афганистан). Это рекордное представительство.

Дисциплин на Азиатских играх намного больше, чем на главных Олимпиадах, — 40 видов спорта. Помимо традиционных олимпийских видов есть популярные местные фавориты — бридж, го, шахматы и китайская игра сянци, аналог шахмат. В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, пройдут гонки на лодках-«драконах», которые знакомы в России и включены в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Есть даже татарская борьба кореш, а также джиу-джитсу и ушу. В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends, а также еще нескольким культовым играм. Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, сквош и колоритная древняя игра кабадди.