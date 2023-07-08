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Россиян допустили до Азиады без флага и медалей. Хорошо это или плохо?

500 российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Азиатских играх
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Флаг России и Азиатские игры
Российские спортсмены выступят на Азиатских играх без флага и медалей.
Фото AFP
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Турнир поможет некоторым нашим спортсменам пройти квалификацию в Париж-2024.

Сага с возможным участием россиян и белорусов на Азиаде подошла к завершению. И удачно для нас — спортсменов из России и Белоруссии все-таки допустят до континентального аналога Олимпиады. Правда, под особыми условиями. Мало того что национальная символика строго запрещена и спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом, у россиян еще и не будет возможности выигрывать медали турнира. Делегации из РФ и РБ едут в Ханчжоу вне официального зачета с единственной осязаемой целью — получить олимпийские квоты на Игры-2024 в Париже.

Вне основного зачета

Эпоха международной изоляции постепенно завершается — российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Азиатских играх, которые состоятся в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Условия строгие — можно заявить не более 500 спортсменов из двух стран, при этом о флаге и гимне не будет даже идти и речи. Как именно будут называться делегации, пока вопрос, но морально нужно быть готовым к белому флагу времен Пхенчхана-2018. Но, что гораздо обиднее, Россия и Белоруссия будут участвовать в Азиаде вне официального зачета. И дело даже не в том, что сайт Игр не будет учитывать медали россиян и белорусов в статистике. У наших спортсменов нет права на медали в принципе. Детали пока еще предстоит уточнить, но, судя по всему, в случае победы россиянина или белоруса награждать будут не его, а спортсмена, который занял второе место.

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Зачем в таком случае вообще ехать на Азиаду? Во-первых, чтобы получить международный опыт. Во многих видах спорта спарринги имеют решающее значение для поддержания своего собственного уровня. И постоянно вариться в собственном соку, периодически встречая коллег из Белоруссии и Казахстана, — не лучшая опция для развития. В гимнастике, к примеру, главные соперники сейчас в Азии, и для российских гимнастов возможность посоревноваться с ними даже без медалей — отличная идея. Во-вторых, что, даже важнее, Азиада имеет статус квалификационного турнира к Олимпиаде. Так успешно выступив в Ханчжоу, россияне и белорусы смогут завоевать право на участие в Играх 2024 года в Париже. Дадут ли им возможность реализовать это право, вопрос другой, но без квалификации тема о допуске россиян на Олимпиаду во Франции в принципе не имеет смысла.

Талисманы Олимпийских игр в Париже
Фото Getty Images

Эксперты не уверены, что участие на Азиаде поможет квалификации в Париж

Напомним, что Россию и Белоруссию не пустили на Европейские игры в Краков — в многом из-за позиции их польских организаторов. Поэтому решение азиатов открыть для нас двери своих Игр (притом что россияне перешли под крыло Азиатской конфедерации только в шахматах) — это жест доброй воли и настоящий подарок. А дареному коню в зубы, как известно, не смотрят. Поэтому обижаться на безмедальные перспективы и нейтральный флаг просто глупо.

Что касается перспектив олимпийской квалификации, то прямо сейчас в относительном спокойствии могут быть разве что теннисисты и велосипедисты, выступающие практически без ограничений. Не без трудностей, но есть подвижки в допуске фехтовальщиков, ради защиты прав которых даже переносили соревнования. А многие другие виды в патовой ситуации — даже если Томас Бах даст добро на поездку в Париж, они будут смотреть ее по телевизору, так как не прошли отбор.

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Комментатор Дмитрий Губерниев не уверен, что Азиада поможет решить эту проблему. «500 спортсменов выступят, на Олимпиаду квалифицируются единицы. Потому что большинство не пройдет критерии, — сказал он в интервью «СЭ». — В олимпийской квалификации это не поможет никак. Может в отдельных случаях. Но не более того. У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии, спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? На какую Олимпиаду?» Дмитрий выражает благодарность Китаю и азиатской федерации за приглашение, но напоминает, что мы там будем выступать вне конкурса. «Значит ли это, что мы будем на пьедестале почета стоять, если выиграем? Я не уверен. Но в любом случае кто-то где-то выступит», — добавил Губерниев.

В любом случае важно сделать все возможное со своей стороны, а там уже что будет, то будет. Для российского спорта сейчас важно любое международное участие, о чем напоминает трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. «Для самих спортсменов это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх, — сказала Роднина. — То, что азиаты принимают такое решение, — это очень хорошо. Шаг вперед — два назад. Каким-то большим прогрессом это не считаю, но это все равно результат положительный. Потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены вообще не принимали участия в соревнованиях».

Медали Азиатских игр
Фото AFP

На Азиаде много неизвестных россиянам видов спорта

Пару слов надо сказать о том, что в принципе представляет собой современная Азиада. Азиатские игры проводятся раз в четыре года летом в годы проведения зимних Олимпийских игр. Но на этот раз их проводят в 2023-м — всему виной ковид и связанный с ним сдвиг календаря международных стартов. Так что официально Игры в Ханчжоу представлены как Азиада-2022. Чаще всего Азиаду принимал Китай, но в разное время соревнования проходили на Филиппинах, в Японии, Таиланде, Иране, Южной Корее, Катаре, Индонезии. Следующие в 2029-м пройдут в пустыне Саудовской Аравии в новом городе будущего. Сама по себе Азиада — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников. На Игры XIX Азиады должно собраться более 10 тысяч спортсменов из 47 сборных.

Россия и Белоруссия — не единственные гости из другого географического региона. Предполагалось участие коллективов из Океании — Австралии и Новой Зеландии, но из-за пандемии они решили не присылать свои команды. Всего ожидается участие 45 олимпийских комитетов в Азии, включая Палестину, Макао, Сирию и даже Афганистан (который после захвата власти «Талибаном», признанным террористической организацией в России, стал официально называться Исламский Эмират Афганистан). Это рекордное представительство.

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Дисциплин на Азиатских играх намного больше, чем на главных Олимпиадах, — 40 видов спорта. Помимо традиционных олимпийских видов есть популярные местные фавориты — бридж, го, шахматы и китайская игра сянци, аналог шахмат. В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, пройдут гонки на лодках-«драконах», которые знакомы в России и включены в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Есть даже татарская борьба кореш, а также джиу-джитсу и ушу. В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends, а также еще нескольким культовым играм. Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, сквош и колоритная древняя игра кабадди.

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