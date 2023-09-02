Индийцы выяснили, что Россию не пустят на Азиаду. Это пока неофициально

Представители МОК и Олимпийский совет Азии пока молчат, но слухи похожи на правду.

Издание Indian Express обнародовало инсайд о том, что МОК якобы запретил выступление спортсменов из России в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. По мнению ведомства Томаса Баха, данную идею «невозможно реализовать по техническим причинам». Официального подтверждения инсайду и даже сведений из других источников до сих пор нет, однако слухи очень похожи на правду. До начала соревнований осталось всего четыре недели, многие сборные уже публикуют составы, формируются заявки на отдельные старты. А никакой определенности нет и в помине. Даже если нам завтра скажут «приезжайте», сделать это будет непросто по организационным причинам.

Спекуляции на тему допуска

«Спортсмены из России и Белоруссии не допущены к участию в Азиатских играх, что является ударом по их олимпийским надеждам. Концепция участия россиян и белорусов в стартах в Ханчжоу обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам. Пока неясно, распространяется запрет МОК только на Азиаду или на все континентальные квалификационные соревнования. Но, возможно, атлетам с паспортами России и Белоруссии придется искать другой способ отобраться на Игры в Париже».

Напомню, что в начале июля портал Inside the Games сообщил, что Олимпийский совет Азии (ОСА) допустил участие представителей России и Белоруссии в Азиатских играх-2023. Правда, жесткими ограничениями: делегация каждой из стран не должна превышать 500 атлетов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе и вне официального зачета — то есть без шанса завоевывать медали. Единственной весомой мотивацией для выступления могла стать возможность получить олимпийские квоты в Париж-2024. При этом приглашение в Ханчжоу увязывалось с вердиктом МОК по поводу участия россиян и белорусов в ближайших ОИ, которого ждали в конце июля.

Однако Томас Бах вновь отложил вопрос о допуске россиян. И все это наряду с проблемами внутри ОСА сделало перспективы поездки наших спортсменов в Ханчжоу крайне туманными. «До начала соревнований остается совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки, — говорил глава ОКР Станислав Поздняков в начале июля. — За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами».

Фото Global Look Press

Организационный хаос

В феврале этого года СМИ сообщали, что российские борцы и гимнасты получили приглашение принять участие в Играх в Ханчжоу. После этого также состоялся переход в азиатские конфедерации российских шахмат и тхэквондо (оба вида спорта — в программе предстоящей Азиады). То есть формальное право выступить в Ханчжоу некоторых наших спортсменов есть в любом случае. Не говоря уже о том, что в Азиадах регулярно принимают участие приглашенные страны из других регионов (например, австралийцы). И непонятно, зачем сейчас организаторам для приглашения россиян получать специальное одобрение МОК. Разве что только «на всякий пожарный».

Олимпийский совет Азии в конце прошлого года стал первой организацией в структуре МОК, которая открыто заявила о необходимости отказаться от дискриминации спортсменов из России. Однако потом у ОСА возникла напряженность с Томасом Бахом. В Лозанне не признают результатов выборов нового руководителя организации — кувейтского шейха Талала Фахада аль-Ахмада ас-Сабаха. Этот чиновник является братом прежнего босса OCA Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха. Последний подал в отставку в связи с уголовным преследованием в Швейцарии.

В данный момент шейх Ахмат получил от МОК трехлетний бан, а его брат Талал временно отстранен. Обязанности главы Олимпийского совета Азии временно исполняет индиец Рандхир Сингх. Ожидается, что в Ханчжоу состоятся перевыборы. В условиях такого организационного хаоса OCA явно не до России. Кроме того, тезис об отборе наших атлетов на ОИ-2023 через Азиаду в целом кажется странным. Ведь на азиатские квоты мы нигде, кроме тхэквондо, пока не претендуем. А набрать рейтинговые очки при желании можно и на других международных стартах.

Фото Global Look Press

Недружественный шаг

Конечно, Азиатские игры — крупный международный спортивный форум. И поехать туда после того, как Польша не пустила нас на Европеаду в Краков, было бы полезно с политической точки зрения. Однако практическая польза от поездки в Ханчжоу — сомнительная, с учетом того, что варианта нарушить рекомендации МОК там нет. ОCA с самого начала заявил, что не собирается допускать наши сборные в командных видах спорта и в тех дисциплинах, которые не сняли санкций (например, в легкой атлетике или парусном спорте). Кроме того, международные федерации будут возражать против выступления россиян, которые отстранены из-за «нарушения политического нейтралитета».

В общем, Азиада — это здорово, но на сей раз, видимо, не про нас. Конечно, если инсайд Indian Express окажется правдой. Единственное, если главным препятствием для допуска стали исключительно возражения МОК, это добавляет напряженности в наши и без того тяжелые отношения с ведомством Томаса Баха. В России и так уже звучат призывы разорвать отношения с этой организацией, которая зачем-то сунулась в геополитику и долгое время придерживалась прозападной оценки событий на Украине. Затягивание вопроса с нашим допуском в Париж-2024 разжигает конфликт еще сильнее, а бюрократические барьеры на пути на Азиаду сложно трактовать как дружественный шаг и желание наладить диалог.