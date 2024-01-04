Отцы олимпийского движения запрещали женский спорт. Чем они руководствовались?

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Руководители олимпийского движения любят повторять, что предстоящая Олимпиада в Париже станет торжеством гендерного равенства в спорте. Якобы впервые в истории достигнут полный паритет в плане медальных возможностей. Это не совсем корректно — например, в боксе у мужчин на одну весовую категорию все же больше, а в спортивной гимнастике у мужчин есть два дополнительных снаряда (что якобы компенсировано двумя дисциплинами у женщин в художественной гимнастике). Но в целом, если не придираться, можно действительно констатировать — жаловаться дамам теперь практически не на что.
Случившееся позволяет окинуть взглядом очень долгий путь, который начинался более ста лет назад с полного запрета женщинам заниматься большим спортом. В отдельных странах по религиозным соображениям подобное практикуется до сих пор. И все-таки несправедливо говорить, что причиной того, что на заре олимпизма отсутствие женщин на стартах было обусловлено соображениями веры или домостроевскими замашками Пьера де Кубертена и его соратников. На самом деле все было намного сложнее, и некоторые идеи отцов-основателей оказались столь сильны, что продержались более сотни лет — до начала XXI века.
На первой в истории современной Олимпиаде в 1896 году женщины, как известно, не выступали. «Олимпийские игры должны предназначаться для мужчин, для торжественного проявления мужского атлетизма с женскими аплодисментами в качестве награды», — объяснял Пьер де Кубертен. Что же заставило очень прогрессивного для своего времени общественного деятеля принять такие жесткие установки? Ведь концу XIX века уже проводились женские соревнования по теннису, гольфу и даже по плаванию.
Здесь в первую очередь надо помнить об идеологической стороне начинаний де Кубертена. Во-первых, барон, несомненно, находился под влиянием античных Игр, на которых женщин не пускали даже на трибуны. Тому было достаточно простое объяснение — состязания в Древней Олимпии по своей сути были религиозными мистериями. Во имя богов атлеты выступали обнаженными, и присутствие женщин в качестве болельщиц вступало в противоречие с тогдашней этикой.
Во-вторых, Кубертен строил олимпийское движение по принципу популярных в те времена мужских клубов — сообществ состоятельных людей, которым приятно проводить время в компании друг друга. В данном случае вместе заниматься физическими упражнениями. Для черни (профессиональных спортсменов) и для женщин (не обладавших в те времена гражданскими правами) вход в такие клубы был, разумеется, закрыт. Прогрессивности французского аристократа хватило только на то, чтобы открыть для дам доступ на трибуны.
Также важным нюансом было то, что любительский спорт тогда подвигал идеи здоровья и совершенствования своего тела, в отличие от профессиональных соревнований, которые были больше про преодоление и демонстрацию сверхспособностей. Такой подход требовал от отцов олимпийского движения запрета на участие в соревнованиях женщин, поскольку физические нагрузки, как они думали, могут дурно повлиять на женский организм, в том числе на его детородные функции.
Собственно, «забота о здоровье спортсменок» лежала в основе огромного количества ограничений, с которыми сталкивались женщины на стадионах и после того, как в 1900 году тотальный запрет на их участие в Олимпиадах пал. Например, в легкой атлетике женщинам разрешили соревноваться на Играх только в 1920-м, и поначалу главным образом в спринте. Марафон стал доступен дамам только в 1984-м, метание молота и прыжки с шестом — лишь в 2000-м, а степлчез — в 2008-м. В многоборье у женщин до сих пор лишь семь дисциплин, а у мужчин — десять (дополнительно представлены стометровка, метание диска и шест).
Долгое время одним из аргументов называлась неразвитость женского спорта. Дескать, из-за этого уровень соревнований в отдельных дисциплинах — ниже плинтуса. Из-за этого, например, до сих пор не включено в программу зимних Игр женское лыжное двоеборье. Но с другой стороны — если не пропагандировать вид спорта, у него никогда не появится перспектив. Так, например, было с женским футболом, который еще недавно считался совершенно нелепым зрелищем, а сейчас собирает полные стадионы и миллионы зрителей у экранов. Еще пару лет назад разговоры о выравнивании мужских и женских дистанций в лыжных гонках казались началом конца света. А по факту выяснилось — ничего страшного.
И самый убойный аргумент противников женского спорта — эстетический. Якобы некоторые виды состязаний заставляют девушек появляться перед публикой в непотребном виде, оскорбляющем их достоинство и чувство прекрасного у зрителей. Поначалу речь шла о пятнах пота, которые считались непристойными. Потом началась долгая дискуссия вокруг одежды спортсменок. Из-за разного понимания, в каком виде дама может появляться на публике, до сих пор в некоторых странах запрещены трансляции соревнования пловчих, гимнасток и других атлеток в «неглиже».
Очень долго женщин не пускали в те виды спорта, которые требовали большой физической силы и «неграциозного» телосложения. До 1980-х годов не существовало женской спортивной борьбы, до 1990-х годов — женской тяжелой атлетики и бокса... Представительниц этих дисциплин некоторые «ценители женской красоты» недолюбливают до сих пор, хотя, казалось бы, последние предрассудки давно пали, даже список запрещенных для женщин профессий сокращен до минимума, а в некоторых странах — и вовсе отменен. Для всех вроде бы очевидно, что запреты в этой сфере — плохой метод, если женщина понимает, на что она идет.
На самом деле в женском спорте сейчас, наоборот, наибольший потенциал. Хотя бы потому, что спортсменки способны набирать популярность не только за счет высоких результатов, но и благодаря своей внешности. Феномен немецкой легкоатлетки Алисы Шмид и американской гимнастки Оливии Данн — яркий тому пример. И пусть пока во многих видах (даже в теннисе) девушки жалуются на более низкие спортивные гонорары, чем у мужчин, это наверняка временное явление. Ведь еще совсем недавно спорт считался для женщины развлечением перед исполнением главной социальной роли — жены и матери. Однако сейчас большинство профессиональных атлеток только улыбнутся, когда услышат подобное утверждение.