МОК интересуется позицией наших спортсменов по поводу СВО. Почему такого не происходит со сборной Марокко?

Аргумент в пользу возвращения России на Олимпиады.

Вооруженные операции за пределами своего государства в обозримом прошлом осуществляли армии десятков стран — начиная от коалиции под руководством США в Ираке до эфиопских войск в Сомали. Аргентина высаживалась на Фолклендские (Мальвинские) острова, однако никто не выгонял ни ее, ни Англию, Шотландию и Северную Ирландию (другим участником конфликта выступала Великобритания) со стартовавшего через пару месяцев чемпионата мира по футболу. Наконец, часто можно встретить аналогию происходящего на Украине с историей Северного Кипра и провозглашением там независимого государствам при поддержке Турции.

Однако в мире существует еще один действующий прецедент, когда армия одного государства десятилетиями находится на территории, которая не признана ООН ее частью. Это Марокко и Западная Сахара. При этом Марокко никто с международных соревнований не выгонял. Наоборот, эта страна всячески использовала спорт, чтобы подчеркнуть свои геополитические амбиции — делая это в самых различных формах, от проведения ралли «Париж — Дакар» по спорным территориям до использования успехов на чемпионате мира в дипломатии.

В чем суть конфликта?

Кратко о ситуации — в 1975 году Марокко оккупировало большую часть Западной Сахары и объявило ее своими «южными провинциями», однако на оставшейся части стали действовать партизаны фронта ПОЛИСАРИО, провозгласившие Сахарскую арабскую демократическую республику. Она была вскоре даже принята в Африканский союз. В 1991 году подписано перемирие, и стороны договорились о скором проведении референдума о самоопределении. Однако за 30 лет он так организован не был — не сумели договориться о нюансах.

Более того — в 2020 году перемирие было прекращено, и теперь конфликт снова в горячей фазе. Конечно, интенсивность противостояния сравнить с украинским нельзя, но нас интересует именно юридическая сторона.

Особенности конфликта для «СЭ» объяснил эксперт учрежденного Президентом РФ Российского совета по международным делам Леонид Цуканов:

— Если задаться целью найти в современном международном праве аналог ситуации вокруг новых субъектов Российской Федерации, идентичный случай припомнить будет трудно — в первую очередь, ввиду масштабов, когда присоединяются сразу четыре административно-территориальных единицы с широкой кампанией по их интеграции.

Конечно, установление прямого или косвенного контроля над определенными территориями в интересах конкретных государств — не редкость в современной политике. Взять хотя бы «неторопливые поползновения» Турции в районе Идлиба, однако пример полноценной реинтеграции, а не создания территории-буфера, пожалуй, подобрать проблематично. Можно припомнить опыт Йемена — когда в 1990-м путем слияния двух государств была образована единая страна, хотя на деле это было скорее присоединение одной части к другой, однако это все же немного другой случай.

Насколько уместно сравнивать случай России с кейсом Марокко и части Западной Сахары? «Исходные данные», на первый взгляд, похожи, но ситуация все же другая. Учитывая, что речь идет про территории бывших испанских колоний, где границы в свое время были проведены весьма условно, заявления об «исторических претензиях» имели под собой некоторое основание.

Кроме того, закрепляя за собой претензии на Западную Сахару, марокканцы прибегли к хитрости, обставив появление на спорных землях как мирную манифестацию. Позже она войдет в историю как «Зеленый марш». 350 тысяч безоружных людей вошли на территории Западной Сахары, тем самым вынудив временную испанскую администрацию ускорить процесс передачи территорий Рабату.

Но Рабат практически не рассматривает компромиссных вариантов взаимодействия с САДР и настаивает на выполнении только своих условий, что также не помогает преодолеть разногласия и завершить процесс «перехода», — заключил Цуканов.

Фото Getty Images

В мире постоянно вспыхивают скандалы из-за позиции Марокко

В России об этой проблеме знают мало, международное сообщество на нее обращает внимание чаще. Так, 84 государства официально признали Западную Сахару (правда, 39 из них «заморозили» или отозвали признание). Сборная Западной Сахары по футболу играет во Франции и Испании с местными клубами региональных лиг.

В январе этого года разгорелся спор вокруг участия сборной Марокко в Кубке африканских наций в Алжире. Алжирцы традиционно поддерживали Западную Сахару, из-за чего между соседями натянутые отношения и нет воздушного сообщения. Марокканцы пригрозили бойкотировать турнир, если им не обеспечат пролет к городу Константина, где они должны были играть. Угроза не возымела действия — лучшей африканской команде в истории пришлось сниматься с турнира собственного континента. Кроме того, марокканцы бойкотировали товары из Туниса после того, как руководитель страны принял лидера ПОЛИСАРИО. Да и новый виток конфликта начался по сути с футбола — поскольку жители Сахары вышли на улицы отметить победу Алжира в Кубке Африканских наций, а марокканские силовики начали их разгонять.

Во время успешного для Марокко чемпионата мира в западных СМИ появлялось немало статей о бойкоте сборной со стороны жителей Западной Сахары, пожеланий им поражения. Интересно, что игроки, тренеры и болельщики использовали флаг Палестины после своих побед, а игроки после победы над Испанией исполнили песню со словами «Сахара наша». Игроки. Во время чемпионата мира. Что насчет спорта вне политики? А победы марокканцев сопровождались не только столкновениями с полицией в городах Европы, но и Западной Сахары, где, наоборот, камни летели в болельщиков Марокко.

Еще один эпизод — осенью 2019 года в Западной Сахаре под эгидой Марокко прошел футбольный матч, посвященный 44-летию «Зеленого марша». Участвовали Луиш Фигу, Ривалдо, приехала звезда UFC Джастин Гэйджи, приглашенная братьями Абу и Омаром Азайтаром. Матч традиционный, проходит каждый год. Зафиксируем и это — Марокко регулярно отмечает присоединение территорий с участием спортсменов, в том числе иностранных. Кроме того, в том же году Марокканская федерация легкой атлетики запрещала въезд печально известной южноафриканке Кастер Семеня. Не в последнюю очередь из-за плохих отношений с ЮАР, которая поддерживает независимость Западной Сахары.

То есть Марокко не только не встречает проблем в связи с экспансией, но шантажирует соперников. И тесно переплетает свою политику со спортом.

Цуканов говорит, что статус-кво устраивает большинство государств:

— В отличие от той же Палестины, получившей статус государства — наблюдателя ООН, САДР имеет лишь статус недеколонизованной территории — именно в таком виде ее и признает подавляющее большинство государств мира. Поэтому о значительных нападках на Марокко говорить не приходится. Строго говоря, подобный статус-кво в целом устраивает мировое сообщество. В 1990-е в регион была введена миротворческая миссия под эгидой ООН (MINURSO, ее, кстати, возглавляет россиянин Александр Иванько. — Прим. «СЭ») для «способствования урегулированию остатков конфликта» и она, в целом, удерживает Марокко и САДР от новых витков серьезной эскалации (мелкие стычки не в счет).

Очень сильно в свое время баланс качнул американский президент Трамп, признав Западную Сахару частью Марокко, однако нынешняя администрация демократов особо не вспоминает про это — у них в регионе несколько другие интересы, — говорит Цуканов.

При этом надо сказать, что позиция ООН далеко не «промарокканская». По запросу ООН дело о Западной Сахаре рассматривалось в Международном арбитражном суде, и в нем было принято половинчатое решение — в целом Международный суд заключил, что, даже если Марокко имеет исторические права на сахарские территории, они не имеют права предъявлять территориальные требования, поскольку право на самоопределение сахарави имеет приоритет над этими требованиями. И Марокко, и САДР посчитали, что решение в их пользу.

Фото Getty Images

Почему Марокко не трогают и чему надо поучиться?

Марокко остается одной из самых мощных экономик Африки с плотной завязкой на Европу, что позволяет королевству обходиться без санкций и серьезного давления. Строго говоря, европейцам не так интересны права жителей Западной Сахары, как происходящее на Украине. После исторического успеха на чемпионате мира аналитики писали, что страна постарается использовать победы в дипломатии, чтобы проводить больше международных мероприятий и даже футбольный чемпионат мира 2030 года. Последний клубный чемпионат мира проходил именно в Марокко. Страна предоставляет для африканцев с юга возможности обучения в медресе, образовательные программы в сфере футбола и спорта. Кроме того, то и дело возникают материалы о лоббизме и якобы подкупе европейских политиков марокканским бизнесом. Словом, Европе выгодно вести с Марокко «бизнес как обычно».

Цуканов говорит, что России надо так же искать новые направления развития в спорте, а инструмент санкций уже не столь эффективен:

— Попытки давить на государство угрозой бойкотировать его культуру и лишить доступа к мировому спорту явление не новое: в разное время неоднократно звучали призывы таким же образом «отменить» Иран, КНДР, Турцию, Ливию, Израиль, Китай и даже Францию с Великобританией — список можно продолжать долго, в нем будут меняться лишь авторы подобных инициатив. Другое дело, что именно сегодня «культура отмены» развернулась, что называется, в полный рост. Да и золотое правило «спорт вне политики» нарушается все чаще.

Впрочем, сейчас существует достаточное количество «альтернативных» форматов — и, если «западный» спортивный трек для России все чаще закрыт, то «восточный», напротив, ждет российских спортсменов и деятелей культуры — те же Азиатские игры по своему размаху местами не уступают ключевым турнирам западного мира.

В последнее время мы обогнали по количеству санкций таких «тяжеловесов», как Иран и КНДР — не в последнюю очередь благодаря «персональным санкциям» в адрес деятелей культуры и спорта. Но как показал опыт того же Ирана, санкционные инструменты оказались с годами серьезно дискредитированы и превратились из способа возвращения к порядку в способ насаждения «единственно правильной» точки зрения группы западных государств, что также идет в ущерб авторитету ключевых международных площадок. Прибавим сюда кампанию по «допинговой охоте», тянущуюся со второй половины 2010-х, и получим фактически работу по целенаправленному выдавливанию конкурентов. В современном мире принцип «одной двери» не работает — и отстранение российских и белорусских спортсменов от западных соревнований не тождественно полной изоляции, — говорит Цуканов.

С антидопингом у марокканцев тоже были скандалы. Долгое время многие топ-атлеты выбирали для тренировок именно эту страну, поскольку ее таможенные правила не позволяли вывозить через границу пробы крови, а своей лаборатории в стране не было. При этом никаких санкций к марокканскому спорта ВАДА не применяло. МОК также на протяжении полувека игнорирует проблему Западной Сахары. Хотя вроде бы очевидно, что жесткий подход должен либо существовать для всех политических конфликтов, либо ни для одного.